https://crimea.ria.ru/20240418/skolko-khersontsev-poluchili-zhilischnye-sertifikaty-v-krymu-1136657244.html

Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму

Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму

Жилищные сертификаты в Крыму получили более 30 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, по этому показателю республика является лидером среди субъектов РФ... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T14:41

2024-04-18T14:41

2024-04-18T14:41

херсонская область

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Жилищные сертификаты в Крыму получили более 30 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, по этому показателю республика является лидером среди субъектов РФ. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства.Гоцанюк добавил, что в Крыму реализуется программа строительства стандартного жилья для льготных категорий граждан, стоимость которого на 20% ниже рыночной. Этой программой воспользовалось 738 человек.Кроме того, детям-сиротам в прошлом году предоставили 233 квартиры, также расселены 193 аварийных жилых помещения.В этом году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 700 миллионов рублей, что позволит приобрести 179 жилых помещений.Жилищные сертификаты могут получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Размер выплаты на приобретение нового жилья определяется, исходя из утвержденной стоимости одного квадратного метра общей площади – 88 737 рублей, а также установленной нормы площади жилого помещения на человека. Для одного гражданина это 33 квадратных метров, для двух – 42 квадратных метров. Если семья состоит из трех и более человек – 18 квадратных метров на каждого. С помощью сертификата можно купить квартиру или дом в любом регионе России.

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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