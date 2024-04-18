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Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму
Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму
Жилищные сертификаты в Крыму получили более 30 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, по этому показателю республика является лидером среди субъектов РФ... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T14:41
2024-04-18T14:41
херсонская область
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Жилищные сертификаты в Крыму получили более 30 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, по этому показателю республика является лидером среди субъектов РФ. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства.Гоцанюк добавил, что в Крыму реализуется программа строительства стандартного жилья для льготных категорий граждан, стоимость которого на 20% ниже рыночной. Этой программой воспользовалось 738 человек.Кроме того, детям-сиротам в прошлом году предоставили 233 квартиры, также расселены 193 аварийных жилых помещения.В этом году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 700 миллионов рублей, что позволит приобрести 179 жилых помещений.Жилищные сертификаты могут получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Размер выплаты на приобретение нового жилья определяется, исходя из утвержденной стоимости одного квадратного метра общей площади – 88 737 рублей, а также установленной нормы площади жилого помещения на человека. Для одного гражданина это 33 квадратных метров, для двух – 42 квадратных метров. Если семья состоит из трех и более человек – 18 квадратных метров на каждого. С помощью сертификата можно купить квартиру или дом в любом регионе России.
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херсонская область, юрий гоцанюк, новости, новости крыма, крым, жилье, совет министров рк
Сколько херсонцев получили жилищные сертификаты в Крыму

Более 30 тысяч жителей Херсонской области получили жилищные сертификаты в Крыму – власти

14:41 18.04.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВручение жилищных сертификатов переселенцам из Херсона
Вручение жилищных сертификатов переселенцам из Херсона - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Жилищные сертификаты в Крыму получили более 30 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, по этому показателю республика является лидером среди субъектов РФ. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства.

"Крым в числе первых приступил к работе по поддержке жителей Херсона и Херсонской области – выдано более 30 тысяч жилищных сертификатов. По количеству поступивших и оплаченных заявлений республика является лидером среди субъектов РФ", – сказал он.

Гоцанюк добавил, что в Крыму реализуется программа строительства стандартного жилья для льготных категорий граждан, стоимость которого на 20% ниже рыночной. Этой программой воспользовалось 738 человек.
Кроме того, детям-сиротам в прошлом году предоставили 233 квартиры, также расселены 193 аварийных жилых помещения.
В этом году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 700 миллионов рублей, что позволит приобрести 179 жилых помещений.
Жилищные сертификаты могут получить граждане России, которые вынужденно покинули свои дома и квартиры в Херсоне и Херсонской области. Размер выплаты на приобретение нового жилья определяется, исходя из утвержденной стоимости одного квадратного метра общей площади – 88 737 рублей, а также установленной нормы площади жилого помещения на человека. Для одного гражданина это 33 квадратных метров, для двух – 42 квадратных метров. Если семья состоит из трех и более человек 18 квадратных метров на каждого. С помощью сертификата можно купить квартиру или дом в любом регионе России.
 
Херсонская областьЮрий ГоцанюкНовостиНовости КрымаКрымЖильеСовет министров РК
 
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