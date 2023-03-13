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В Севастополе поймали 23-летнюю аферистку из Джанкоя - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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В Севастополе поймали 23-летнюю аферистку из Джанкоя
В Севастополе поймали 23-летнюю аферистку из Джанкоя - РИА Новости Крым, 13.03.2023
В Севастополе поймали 23-летнюю аферистку из Джанкоя
В Севастополе полиция задержала 23-летнюю серийную мошенницу из Джанкоя, которая выманивала у граждан деньги за различные услуги, в частности за устройство в... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T20:54
2023-03-13T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала 23-летнюю серийную мошенницу из Джанкоя, которая выманивала у граждан деньги за различные услуги, в частности за устройство в "воскресную кадетскую школу". Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. Аферистку задержали. Выяснилось, что в Севастополе женщина успела обмануть еще троих. Во всех случаях мошенница обещала некие услуги, за которые брала деньги и скрывалась, тратя "заработок" на свое усмотрение.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Женщина под стражей. Ей грозит до шести лет тюрьмы.Ранее в Керчи осудили местную жительницу за 13 эпизодов мошенничества. Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей В Севастополе мошенница выдала пенсионеру соцвыплату в сувенирных евро В Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей и вымогала квартиру
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новости крыма, крым, севастополь, умвд россии по севастополю, мошенничество, общество, закон и право
В Севастополе поймали 23-летнюю аферистку из Джанкоя

В Севастополе поймали обманувшую людей на сотни тысяч рублей 23-летнюю аферистку из Крыма

20:54 13.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала 23-летнюю серийную мошенницу из Джанкоя, которая выманивала у граждан деньги за различные услуги, в частности за устройство в "воскресную кадетскую школу". Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
"В одном из случаев подозреваемая пообещала 44-летней местной жительнице устроить ее несовершеннолетнего сына в воскресную школу при кадетском училище, которой на самом деле не существовало. Якобы для успешного решения вопроса мошенница выманила у потерпевшей 350 тысяч рублей и скрылась", – рассказали в полиции.
Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. Аферистку задержали. Выяснилось, что в Севастополе женщина успела обмануть еще троих. Во всех случаях мошенница обещала некие услуги, за которые брала деньги и скрывалась, тратя "заработок" на свое усмотрение.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Женщина под стражей. Ей грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее в Керчи осудили местную жительницу за 13 эпизодов мошенничества.
Читайте также на сайте РИА Новости Крым:
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