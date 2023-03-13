https://crimea.ria.ru/20230313/v-sevastopole-poymali-23-letnyuyu-aferistku-iz-dzhankoya-1127502155.html

В Севастополе поймали 23-летнюю аферистку из Джанкоя

В Севастополе поймали 23-летнюю аферистку из Джанкоя - РИА Новости Крым, 13.03.2023

В Севастополе поймали 23-летнюю аферистку из Джанкоя

В Севастополе полиция задержала 23-летнюю серийную мошенницу из Джанкоя, которая выманивала у граждан деньги за различные услуги, в частности за устройство в... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T20:54

2023-03-13T20:54

2023-03-13T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала 23-летнюю серийную мошенницу из Джанкоя, которая выманивала у граждан деньги за различные услуги, в частности за устройство в "воскресную кадетскую школу". Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. Аферистку задержали. Выяснилось, что в Севастополе женщина успела обмануть еще троих. Во всех случаях мошенница обещала некие услуги, за которые брала деньги и скрывалась, тратя "заработок" на свое усмотрение.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Женщина под стражей. Ей грозит до шести лет тюрьмы.Ранее в Керчи осудили местную жительницу за 13 эпизодов мошенничества. Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей В Севастополе мошенница выдала пенсионеру соцвыплату в сувенирных евро В Краснодаре гадалка угрожала смертельной порчей и вымогала квартиру

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