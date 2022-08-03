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Свекровь и невестка обворовывали пенсионеров в Евпатории
Свекровь и невестка обворовывали пенсионеров в Евпатории - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Свекровь и невестка обворовывали пенсионеров в Евпатории
В Крыму правоохранители разоблачили семью, которая наживалась на пенсионерах под видом социальных работников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T14:46
2022-08-03T14:46
2022-08-03T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители разоблачили семью, которая наживалась на пенсионерах под видом социальных работников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.По версии полицейских, 65-летняя крымчанка заручившись поддержкой сына и его молодой невесты, обманывала жителей республики.В настоящее время установлено два факта преступной деятельности "семейного подряда". Так, один пенсионер из Евпатории отдал мошенницам 43 тысячи рублей. О том, что валюта сувенирная, он узнал в банке, когда хотел положить деньги на счет. Другая жительница Евпатории отдала аферисткам 30 тысяч рублей.Кроме того, полицейские установили, что 24-летняя подозреваемая уже обманывала пенсионеров в Симферополе, предлагая им социальные выплаты и продуктовые наборы на улице. Для оформления "помощи" девушка приходила домой к своим жертвам, давала им фальшивые купюры и требовала сдачу.Свекровь и ее молодая невестка заключены под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела, правоохранители устанавливают другие факты совершенных ими преступлений.Ранее в Министерстве внутренних дел по Республике Крым сообщили, что за минувшую неделю мошенники 53 раза обманули жителей Крыма на общую сумму более 8 миллионов рублей.
https://crimea.ria.ru/20220802/krymchane-otdali-moshennikam-8-mln-rubley-za-nedelyu-1124032775.html
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происшествия, крым, евпатория, мвд по республике крым
Свекровь и невестка обворовывали пенсионеров в Евпатории
МВД РФ: крымчанки представлялись соцработниками и наживались на доверии пенсионеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители разоблачили семью, которая наживалась на пенсионерах под видом социальных работников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
По версии полицейских, 65-летняя крымчанка заручившись поддержкой сына и его молодой невесты, обманывала жителей республики.
"Со слов потерпевших, злоумышленницы говорили им, что пенсионерам полагается социальная выплата в размере 600 евро. При этом они передавали пожилым гражданам по две купюры "Банка приколов", схожие с банкнотой в 500 евро, и просили сдачу в рублевом эквиваленте", – говорится в сообщении.
В настоящее время установлено два факта преступной деятельности "семейного подряда". Так, один пенсионер из Евпатории отдал мошенницам 43 тысячи рублей. О том, что валюта сувенирная, он узнал в банке, когда хотел положить деньги на счет. Другая жительница Евпатории отдала аферисткам 30 тысяч рублей.
Кроме того, полицейские установили, что 24-летняя подозреваемая уже обманывала пенсионеров в Симферополе, предлагая им социальные выплаты и продуктовые наборы на улице. Для оформления "помощи" девушка приходила домой к своим жертвам, давала им фальшивые купюры и требовала сдачу.
"Если пенсионер не мог расплатиться, злоумышленница отвлекала внимание граждан, обыскивала жилье и похищала наличность. Таким способом она совершила три кражи на сумму порядка 320 тысяч рублей", – добавили в ведомстве.
Свекровь и ее молодая невестка заключены под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела, правоохранители устанавливают другие факты совершенных ими преступлений.
Ранее в Министерстве внутренних дел по Республике Крым сообщили
, что за минувшую неделю мошенники 53 раза обманули жителей Крыма на общую сумму более 8 миллионов рублей.