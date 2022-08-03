Рейтинг@Mail.ru
Свекровь и невестка обворовывали пенсионеров в Евпатории - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220803/svekrov-i-nevestka-obvorovyvali-pensionerov-v-evpatorii-1124052332.html
Свекровь и невестка обворовывали пенсионеров в Евпатории
Свекровь и невестка обворовывали пенсионеров в Евпатории - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Свекровь и невестка обворовывали пенсионеров в Евпатории
В Крыму правоохранители разоблачили семью, которая наживалась на пенсионерах под видом социальных работников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T14:46
2022-08-03T14:46
происшествия
крым
евпатория
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110530/82/1105308226_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_d3cfc22c6b15513e54b77e3d6c6362ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители разоблачили семью, которая наживалась на пенсионерах под видом социальных работников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.По версии полицейских, 65-летняя крымчанка заручившись поддержкой сына и его молодой невесты, обманывала жителей республики.В настоящее время установлено два факта преступной деятельности "семейного подряда". Так, один пенсионер из Евпатории отдал мошенницам 43 тысячи рублей. О том, что валюта сувенирная, он узнал в банке, когда хотел положить деньги на счет. Другая жительница Евпатории отдала аферисткам 30 тысяч рублей.Кроме того, полицейские установили, что 24-летняя подозреваемая уже обманывала пенсионеров в Симферополе, предлагая им социальные выплаты и продуктовые наборы на улице. Для оформления "помощи" девушка приходила домой к своим жертвам, давала им фальшивые купюры и требовала сдачу.Свекровь и ее молодая невестка заключены под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела, правоохранители устанавливают другие факты совершенных ими преступлений.Ранее в Министерстве внутренних дел по Республике Крым сообщили, что за минувшую неделю мошенники 53 раза обманули жителей Крыма на общую сумму более 8 миллионов рублей.
https://crimea.ria.ru/20220802/krymchane-otdali-moshennikam-8-mln-rubley-za-nedelyu-1124032775.html
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110530/82/1105308226_56:0:2785:2047_1920x0_80_0_0_dfae5fb97c390d79a23cc286bac3a635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, крым, евпатория, мвд по республике крым
Свекровь и невестка обворовывали пенсионеров в Евпатории

МВД РФ: крымчанки представлялись соцработниками и наживались на доверии пенсионеров

14:46 03.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДолгожительница
Долгожительница - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители разоблачили семью, которая наживалась на пенсионерах под видом социальных работников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
По версии полицейских, 65-летняя крымчанка заручившись поддержкой сына и его молодой невесты, обманывала жителей республики.
"Со слов потерпевших, злоумышленницы говорили им, что пенсионерам полагается социальная выплата в размере 600 евро. При этом они передавали пожилым гражданам по две купюры "Банка приколов", схожие с банкнотой в 500 евро, и просили сдачу в рублевом эквиваленте", – говорится в сообщении.
В настоящее время установлено два факта преступной деятельности "семейного подряда". Так, один пенсионер из Евпатории отдал мошенницам 43 тысячи рублей. О том, что валюта сувенирная, он узнал в банке, когда хотел положить деньги на счет. Другая жительница Евпатории отдала аферисткам 30 тысяч рублей.
Кроме того, полицейские установили, что 24-летняя подозреваемая уже обманывала пенсионеров в Симферополе, предлагая им социальные выплаты и продуктовые наборы на улице. Для оформления "помощи" девушка приходила домой к своим жертвам, давала им фальшивые купюры и требовала сдачу.
"Если пенсионер не мог расплатиться, злоумышленница отвлекала внимание граждан, обыскивала жилье и похищала наличность. Таким способом она совершила три кражи на сумму порядка 320 тысяч рублей", – добавили в ведомстве.
Свекровь и ее молодая невестка заключены под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела, правоохранители устанавливают другие факты совершенных ими преступлений.
Ранее в Министерстве внутренних дел по Республике Крым сообщили, что за минувшую неделю мошенники 53 раза обманули жителей Крыма на общую сумму более 8 миллионов рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 10:46
Крымчане отдали мошенникам 8 млн рублей за неделю
ПроисшествияКрымЕвпаторияМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30В Кремле не исключили дополнительных мероприятий по борьбе с covid-19
15:15Чем Херсонская область сможет привлечь туристов
15:08Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин
14:46Свекровь и невестка обворовывали пенсионеров в Евпатории
14:43Сальдо украинской поговоркой объяснил, зачем ВСУ обстреливают мосты
14:31Премьер-лига Крымского футбольного союза: кто с кем играет
14:28Аграрии Херсона из-за наличного расчета теряют в деньгах – Хуснуллин
14:05Что рассказывают пассажиры переправы через Днепр в Херсонской области
14:00Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста
13:49Безработный феодосиец застрелил водителя из ружья и угнал его машину
13:12Крым остался без министра сельского хозяйства
12:54Резкий рост новых случаев COVID-19 зафиксирован в России
12:46Две "Точки-У" сбиты под Херсоном — Минобороны
12:41Армия России уничтожила вооружение из Польши под Львовом
12:36Пенсии в Херсонской области: какие нужны документы для оформления
12:34Из Москвы в Керчь пустят дополнительный поезд
12:28Почему Китай находится в безвыходной ситуации - эксперт
12:17Дорогу до Алушты хотят расширить — правительство Крыма
11:52Новая переправа через Днепр в Херсоне бесплатна для всех — видео
11:24Когда модернизируют ливневки в Симферополе – МБУ "Город"
Лента новостейМолния