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Цифровая безопасность: эксперт назвал самые надежные пароли - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Цифровая безопасность: эксперт назвал самые надежные пароли
Цифровая безопасность: эксперт назвал самые надежные пароли - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Цифровая безопасность: эксперт назвал самые надежные пароли
Современные видеокарты позволяют злоумышленникам подбирать пароли со скоростью 300 млрд пар в секунду, поэтому защитная комбинация должна быть как можно... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T09:11
2023-07-22T09:11
юрий артамонов
общество
кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Современные видеокарты позволяют злоумышленникам подбирать пароли со скоростью 300 млрд пар в секунду, поэтому защитная комбинация должна быть как можно надежнее. О том, как защищать свои аккаунты, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Надежная защита"Сейчас получили развитие технологии быстрой математики, которые закладываются в видеокарты. Это программы, которые быстро и качественно умеют подбирать пароли. До появления таких видеокарт надежным считался пароль из восьми символов - цифр, букв, спецсимволов. На сегодня взлом такого пароля займет 39 минут", - констатирует эксперт.По его словам, надежный современный пароль должен состоять минимум из двенадцати символов с маленькими и большими буквами, цифрами и спецсимволами. Такой пароль мошенники будут подбирать уже 24 года.Как запомнить сложный пароль"Предлагаю всем запомнить один большой пароль из 16 символов, а потом в нем менять по одной букве по названию сайта, который посещаете. Одинаковые пароли для разных сайтов лучше не использовать", - советует Артамонов.Если один длинный пароль запомнить сразу не получается, эксперт советует записать комбинацию, со временем она запомнится. Еще одна рекомендация - обязательное использование двухфакторной аутентификации, когда к паролю привязан номер телефона, на который приходит SMS-сообщение при попытке войти в аккаунт.Ранее инженер Артамонов объяснил, в чем опасность VPN-сервисов. Без необходимости пользоваться такими сервисами эксперт не рекомендует. Если же необходимость есть, выбирайте платные варианты.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал пять главных правил интернет-безопасностиКакие сайты опасно открывать при включенном VPN – экспертГаджеты смертны: как производители уменьшают срок жизни техники
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий артамонов, общество, кибербезопасность
Цифровая безопасность: эксперт назвал самые надежные пароли

Инженер Артамонов научил надежно защищать свои аккаунты

09:11 22.07.2023
 
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Интернет-пользователи у компьютера. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Современные видеокарты позволяют злоумышленникам подбирать пароли со скоростью 300 млрд пар в секунду, поэтому защитная комбинация должна быть как можно надежнее. О том, как защищать свои аккаунты, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.

Надежная защита

"Сейчас получили развитие технологии быстрой математики, которые закладываются в видеокарты. Это программы, которые быстро и качественно умеют подбирать пароли. До появления таких видеокарт надежным считался пароль из восьми символов - цифр, букв, спецсимволов. На сегодня взлом такого пароля займет 39 минут", - констатирует эксперт.
По его словам, надежный современный пароль должен состоять минимум из двенадцати символов с маленькими и большими буквами, цифрами и спецсимволами. Такой пароль мошенники будут подбирать уже 24 года.
"Еще нужно учесть, что перебор в первую очередь идет по готовым словам. Потому пароль должен содержать абсолютно хаотический набор символов", - предупреждает инженер.

Как запомнить сложный пароль

"Предлагаю всем запомнить один большой пароль из 16 символов, а потом в нем менять по одной букве по названию сайта, который посещаете. Одинаковые пароли для разных сайтов лучше не использовать", - советует Артамонов.
Если один длинный пароль запомнить сразу не получается, эксперт советует записать комбинацию, со временем она запомнится. Еще одна рекомендация - обязательное использование двухфакторной аутентификации, когда к паролю привязан номер телефона, на который приходит SMS-сообщение при попытке войти в аккаунт.
Ранее инженер Артамонов объяснил, в чем опасность VPN-сервисов. Без необходимости пользоваться такими сервисами эксперт не рекомендует. Если же необходимость есть, выбирайте платные варианты.
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Юрий АртамоновОбществоКибербезопасность
 
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