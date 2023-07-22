https://crimea.ria.ru/20230722/tsifrovaya-bezopasnost-ekspert-nazval-samye-nadezhnye-paroli-1130152890.html

Цифровая безопасность: эксперт назвал самые надежные пароли

Цифровая безопасность: эксперт назвал самые надежные пароли - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Цифровая безопасность: эксперт назвал самые надежные пароли

Современные видеокарты позволяют злоумышленникам подбирать пароли со скоростью 300 млрд пар в секунду, поэтому защитная комбинация должна быть как можно... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T09:11

2023-07-22T09:11

2023-07-22T09:11

юрий артамонов

общество

кибербезопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Современные видеокарты позволяют злоумышленникам подбирать пароли со скоростью 300 млрд пар в секунду, поэтому защитная комбинация должна быть как можно надежнее. О том, как защищать свои аккаунты, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Надежная защита"Сейчас получили развитие технологии быстрой математики, которые закладываются в видеокарты. Это программы, которые быстро и качественно умеют подбирать пароли. До появления таких видеокарт надежным считался пароль из восьми символов - цифр, букв, спецсимволов. На сегодня взлом такого пароля займет 39 минут", - констатирует эксперт.По его словам, надежный современный пароль должен состоять минимум из двенадцати символов с маленькими и большими буквами, цифрами и спецсимволами. Такой пароль мошенники будут подбирать уже 24 года.Как запомнить сложный пароль"Предлагаю всем запомнить один большой пароль из 16 символов, а потом в нем менять по одной букве по названию сайта, который посещаете. Одинаковые пароли для разных сайтов лучше не использовать", - советует Артамонов.Если один длинный пароль запомнить сразу не получается, эксперт советует записать комбинацию, со временем она запомнится. Еще одна рекомендация - обязательное использование двухфакторной аутентификации, когда к паролю привязан номер телефона, на который приходит SMS-сообщение при попытке войти в аккаунт.Ранее инженер Артамонов объяснил, в чем опасность VPN-сервисов. Без необходимости пользоваться такими сервисами эксперт не рекомендует. Если же необходимость есть, выбирайте платные варианты.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал пять главных правил интернет-безопасностиКакие сайты опасно открывать при включенном VPN – экспертГаджеты смертны: как производители уменьшают срок жизни техники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий артамонов, общество, кибербезопасность