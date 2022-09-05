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Инженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220905/inzhener-obyasnil-v-chem-opasnost-vpn-servisov-1124396451.html
Инженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов
Инженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Инженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов
В условиях, когда некоторые привычные ресурсы оказались недоступны для россиян, многие обходят блокировку с помощью VPN-сервисов. Такая практика небезопасна,... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T21:48
2022-09-05T21:48
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В условиях, когда некоторые привычные ресурсы оказались недоступны для россиян, многие обходят блокировку с помощью VPN-сервисов. Такая практика небезопасна, предупредил в эфире радио "Спутник в Крыму" инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Юрий Артамонов.По этой причине без необходимости пользоваться такими сервисами эксперт не рекомендует. Если же необходимость есть, выбирайте платные варианты:"Если вы нуждаетесь в таком сервисе, лучше найти платный, поскольку к такому сервису доверие больше - они зарабатывают не на вашей информации, а на том, что вы платите. Бесплатные зарабатывают, либо показывая вам рекламу в огромном количестве, либо же продавая ваши данные. По-другому они жить не могут", - предупреждает Артамонов.Также он советует читать отзывы при выборе конкретного сервиса и всегда выключать VPN после сеанса работы с заблокированным ресурсом.Еще один важный совет касается в целом работы в Сети. Для каждого ресурса специалист рекомендует иметь отдельный длинный сложный пароль. Они могут быть похожими, с добавлением одной буквы или цифры, однако для безопасности должны отличаться. Также Артамонов предупредил об увеличении числа мошенничеств с использованием мессенджеров и о новых "легендах":Ранее Артамонов назвал главные правила интернет-безопасности. В первую очередь нужно устанавливать длинные и сложные пароли, которые должны содержать строчные и заглавные буквы, знаки препинания, цифры. На роутерах пароли нужно менять хотя бы раз в год.
https://crimea.ria.ru/20220706/kak-zaschitit-svoy-pk-pri-ispolzovanii-vpn--ekspert-1123750728.html
https://crimea.ria.ru/20220620/vvedut-li-v-rossii-nakazanie-za-ispolzovanie-vpn-servisov-1123594269.html
https://crimea.ria.ru/20220422/kakie-sayty-opasno-otkryvat-pri-vklyuchennom-vpn--ekspert-1123023506.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
общество, совет эксперта
Инженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов

Инженер Артамонов: если вам нужен VPN-сервис, стоит воспользоваться платным

21:48 05.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФорум Таврида 2020
Форум Таврида 2020 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В условиях, когда некоторые привычные ресурсы оказались недоступны для россиян, многие обходят блокировку с помощью VPN-сервисов. Такая практика небезопасна, предупредил в эфире радио "Спутник в Крыму" инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Юрий Артамонов.
"Злая шутка в том, что через VPN проходит вся информация, которую принимает и передает ваше устройство, в том числе банковские реквизиты, пароли и так далее. Такой сервис может быть не конечной точкой VPN-тоннеля. Он может быть его серединой: то есть трафик перехватывается где-то по пути специальным оборудованием на сервере и ваши логины, ключи и пароли становятся доступны не только вам", - поясняет специалист.
Пользователь интернета. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 08:44
Как защитить свой ПК при использовании VPN – эксперт
По этой причине без необходимости пользоваться такими сервисами эксперт не рекомендует. Если же необходимость есть, выбирайте платные варианты:
"Если вы нуждаетесь в таком сервисе, лучше найти платный, поскольку к такому сервису доверие больше - они зарабатывают не на вашей информации, а на том, что вы платите. Бесплатные зарабатывают, либо показывая вам рекламу в огромном количестве, либо же продавая ваши данные. По-другому они жить не могут", - предупреждает Артамонов.
Также он советует читать отзывы при выборе конкретного сервиса и всегда выключать VPN после сеанса работы с заблокированным ресурсом.
Девушка за компьютером
20 июня, 20:39
Введут ли в России наказание за использование VPN-сервисов
Еще один важный совет касается в целом работы в Сети. Для каждого ресурса специалист рекомендует иметь отдельный длинный сложный пароль. Они могут быть похожими, с добавлением одной буквы или цифры, однако для безопасности должны отличаться. Также Артамонов предупредил об увеличении числа мошенничеств с использованием мессенджеров и о новых "легендах":
"Сейчас мошенники уже не просят банковскую карту или реквизиты, они предлагают входить в плеймаркет, вбивать запрос "поддержка банка", у вас появляется список программ, позволяющих "защитить" доступ к вашему личному кабинету. Не верьте. При вводе слова "поддержка" вываливается список программ для удаленного контроля вашего телефона. Устанавливая такую программу, вы даете аферистам полный доступ к своему телефону, а значит, к паролям и всей конфиденциальной информации, которую храните на этом устройстве".
Смартфон
22 апреля, 20:01Радио "Спутник в Крыму"
Какие сайты опасно открывать при включенном VPN – эксперт
Ранее Артамонов назвал главные правила интернет-безопасности. В первую очередь нужно устанавливать длинные и сложные пароли, которые должны содержать строчные и заглавные буквы, знаки препинания, цифры. На роутерах пароли нужно менять хотя бы раз в год.
 
Радио "Спутник в Крыму"ОбществоСовет эксперта
 
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Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 5 сентября
21:48Инженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов
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