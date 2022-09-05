https://crimea.ria.ru/20220905/inzhener-obyasnil-v-chem-opasnost-vpn-servisov-1124396451.html

Инженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов

Инженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Инженер объяснил, в чем опасность VPN-сервисов

В условиях, когда некоторые привычные ресурсы оказались недоступны для россиян, многие обходят блокировку с помощью VPN-сервисов. Такая практика небезопасна,... РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T21:48

2022-09-05T21:48

2022-09-05T21:48

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В условиях, когда некоторые привычные ресурсы оказались недоступны для россиян, многие обходят блокировку с помощью VPN-сервисов. Такая практика небезопасна, предупредил в эфире радио "Спутник в Крыму" инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" Юрий Артамонов.По этой причине без необходимости пользоваться такими сервисами эксперт не рекомендует. Если же необходимость есть, выбирайте платные варианты:"Если вы нуждаетесь в таком сервисе, лучше найти платный, поскольку к такому сервису доверие больше - они зарабатывают не на вашей информации, а на том, что вы платите. Бесплатные зарабатывают, либо показывая вам рекламу в огромном количестве, либо же продавая ваши данные. По-другому они жить не могут", - предупреждает Артамонов.Также он советует читать отзывы при выборе конкретного сервиса и всегда выключать VPN после сеанса работы с заблокированным ресурсом.Еще один важный совет касается в целом работы в Сети. Для каждого ресурса специалист рекомендует иметь отдельный длинный сложный пароль. Они могут быть похожими, с добавлением одной буквы или цифры, однако для безопасности должны отличаться. Также Артамонов предупредил об увеличении числа мошенничеств с использованием мессенджеров и о новых "легендах":Ранее Артамонов назвал главные правила интернет-безопасности. В первую очередь нужно устанавливать длинные и сложные пароли, которые должны содержать строчные и заглавные буквы, знаки препинания, цифры. На роутерах пароли нужно менять хотя бы раз в год.

https://crimea.ria.ru/20220706/kak-zaschitit-svoy-pk-pri-ispolzovanii-vpn--ekspert-1123750728.html

https://crimea.ria.ru/20220620/vvedut-li-v-rossii-nakazanie-za-ispolzovanie-vpn-servisov-1123594269.html

https://crimea.ria.ru/20220422/kakie-sayty-opasno-otkryvat-pri-vklyuchennom-vpn--ekspert-1123023506.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта