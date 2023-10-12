https://crimea.ria.ru/20231012/proschay-windows-v-rossii-poyavitsya-sobstvennaya-operatsionnaya-sistema-1132065363.html

Прощай, Windows: в России появится собственная операционная система

Прощай, Windows: в России появится собственная операционная система - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Прощай, Windows: в России появится собственная операционная система

В ближайшее время крупная российская компания-разработчик в сфере IT представит на рынок новую операционную систему, способную заменить известные аналоги... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T21:02

2023-10-12T21:02

2023-10-12T21:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В ближайшее время крупная российская компания-разработчик в сфере IT представит на рынок новую операционную систему, способную заменить известные аналоги иностранного производства. Об этом в эфире радио "Sputnik в Крыму" рассказал основатель крупной консалтинговой компании из Самары Максим Сергеев.Операционная система пока имеет только рабочее название, и эта информация не распространяется. Но, по словам эксперта, такой масштабный проект невозможно было разработать за полтора года жизни под санкциями.Этот продукт будет не дороже зарубежных аналогов, но вряд ли он будет намного дешевле, прогнозирует Максим Сергеев.Преимущество отечественного софта в том, что российским покупателям будут доступны лицензионные версии – в отличие от западных аналогов, которые сейчас трудно приобретать и обновлять. Кроме того, когда разработчик находится рядом, а не за океаном, к нему легче обратиться за доработками или настройкой продукта под индивидуальные запросы заказчика.По словам члена Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", эксперта в отрасли IT-технологий Рустама Рустамова, полностью перейти на отечественное программное обеспечение Россия сможет через два-три года. В этой отрасли с момента введения санкций проведена колоссальная работа, специалистам удалось выпустить новые версии программного обеспечения с поддержкой отечественных операционных систем. Причем российские системы более безопасны, чем американская Windows.Читайте также на РИА Новости Крым:Российским программистам увеличат возраст отсрочки от призыва в армиюИщут днем с огнем: какие специалисты нужны в КрымуКрымские айтишники научили разговаривать московские постаматы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, максим сергеев, windows, linux, компьютер, рустам рустамов, наука и технологии, россия