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Прощай, Windows: в России появится собственная операционная система
Прощай, Windows: в России появится собственная операционная система - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Прощай, Windows: в России появится собственная операционная система
В ближайшее время крупная российская компания-разработчик в сфере IT представит на рынок новую операционную систему, способную заменить известные аналоги... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T21:02
2023-10-12T21:02
2023-10-12T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В ближайшее время крупная российская компания-разработчик в сфере IT представит на рынок новую операционную систему, способную заменить известные аналоги иностранного производства. Об этом в эфире радио "Sputnik в Крыму" рассказал основатель крупной консалтинговой компании из Самары Максим Сергеев.Операционная система пока имеет только рабочее название, и эта информация не распространяется. Но, по словам эксперта, такой масштабный проект невозможно было разработать за полтора года жизни под санкциями.Этот продукт будет не дороже зарубежных аналогов, но вряд ли он будет намного дешевле, прогнозирует Максим Сергеев.Преимущество отечественного софта в том, что российским покупателям будут доступны лицензионные версии – в отличие от западных аналогов, которые сейчас трудно приобретать и обновлять. Кроме того, когда разработчик находится рядом, а не за океаном, к нему легче обратиться за доработками или настройкой продукта под индивидуальные запросы заказчика.По словам члена Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", эксперта в отрасли IT-технологий Рустама Рустамова, полностью перейти на отечественное программное обеспечение Россия сможет через два-три года. В этой отрасли с момента введения санкций проведена колоссальная работа, специалистам удалось выпустить новые версии программного обеспечения с поддержкой отечественных операционных систем. Причем российские системы более безопасны, чем американская Windows.Читайте также на РИА Новости Крым:Российским программистам увеличат возраст отсрочки от призыва в армиюИщут днем с огнем: какие специалисты нужны в КрымуКрымские айтишники научили разговаривать московские постаматы
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мнения, максим сергеев, windows, linux, компьютер, рустам рустамов, наука и технологии, россия
Прощай, Windows: в России появится собственная операционная система
В России появится отечественная операционная система, разработанная на основе LINUX
21:02 12.10.2023 (обновлено: 21:08 12.10.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым.
В ближайшее время крупная российская компания-разработчик в сфере IT представит на рынок новую операционную систему, способную заменить известные аналоги иностранного производства. Об этом в эфире радио "Sputnik в Крыму"
рассказал основатель крупной консалтинговой компании из Самары Максим Сергеев.
"В ближайшее время состоится IPO (первое публичное предложение – ред.) компании "Астра", которая разрабатывает на базе LINUX отечественную операционную систему. Она будет внедряться в большинстве учреждений и предприятий. Это один из самых масштабных продуктов", – сказал он.
Операционная система пока имеет только рабочее название, и эта информация не распространяется. Но, по словам эксперта, такой масштабный проект невозможно было разработать за полтора года жизни под санкциями.
"Мы понимаем, что этот продукт разрабатывался давно, но на него просто не обращали внимания. Сейчас появился драйвер роста, и в компании решили: вот вам, пожалуйста, в ответ на ваш запрос – есть наш продукт. Да, он, может быть, еще требует доработки, но так или иначе его уже можно реализовывать", – рассказал он.
Этот продукт будет не дороже зарубежных аналогов, но вряд ли он будет намного дешевле, прогнозирует Максим Сергеев.
"В разработке есть еще такое понятие, как стоимость кадров. Мы видим, что в IT-сфере достаточно высокие зарплаты, соответственно, стоимость разработки того или иного продукта в России точно не самая дешевая. Она однозначно дороже, чем, скажем, в Индии или в Китае. Но на старте, я думаю, это будут достаточно приемлемые цены", – объясняет специалист.
Преимущество отечественного софта в том, что российским покупателям будут доступны лицензионные версии – в отличие от западных аналогов, которые сейчас трудно приобретать и обновлять. Кроме того, когда разработчик находится рядом, а не за океаном, к нему легче обратиться за доработками или настройкой продукта под индивидуальные запросы заказчика.
По словам члена Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", эксперта в отрасли IT-технологий Рустама Рустамова, полностью перейти на отечественное программное обеспечение
Россия сможет через два-три года. В этой отрасли с момента введения санкций проведена колоссальная работа, специалистам удалось выпустить новые версии программного обеспечения с поддержкой отечественных операционных систем. Причем российские системы более безопасны, чем американская Windows.
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