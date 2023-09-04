https://crimea.ria.ru/20230904/rossiyskim-programmistam-uvelichat-vozrast-otsrochki-ot-prizyva-v-armiyu-1131159460.html

Российским программистам увеличат возраст отсрочки от призыва в армию

Российским программистам увеличат возраст отсрочки от призыва в армию - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Российским программистам увеличат возраст отсрочки от призыва в армию

Сотрудникам российских компаний, развивающих IT-отрасль, увеличат возраст отсрочки от призыва на срочную военную службу. Соответствующий указ подписал президент РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T18:55

2023-09-04T18:55

2023-09-04T18:55

вооруженные силы россии

армия и флот

владимир путин (политик)

россия

новости

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Сотрудникам российских компаний, развивающих IT-отрасль, увеличат возраст отсрочки от призыва на срочную военную службу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Новым документом, подписанным главой государства, вносятся изменения в Указ президента от 14 ноября 2022 года № 83, которым вводились меры, обеспечивающие ускоренное развитие отрасли информационных технологи в России. Указ, регламентирующий увеличение возраста отсрочки для российских IT-специалистов, вступит в силу с 1 января 2024 года.Предыдущие правила отсрочки от военной службы в армии для IT-специалистов были утверждены в России в марте 2022 года. Тогда отмечалось, что на отсрочку могут претендовать и другие молодые специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:В ВСУ будут призывать украинцев с ВИЧ, гепатитами и эпилепсиейВ Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательнымПотеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится Украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, армия и флот, владимир путин (политик), россия, новости, новости