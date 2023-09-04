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Российским программистам увеличат возраст отсрочки от призыва в армию
Российским программистам увеличат возраст отсрочки от призыва в армию - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Российским программистам увеличат возраст отсрочки от призыва в армию
Сотрудникам российских компаний, развивающих IT-отрасль, увеличат возраст отсрочки от призыва на срочную военную службу. Соответствующий указ подписал президент РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T18:55
2023-09-04T18:55
2023-09-04T18:55
вооруженные силы россии
армия и флот
владимир путин (политик)
россия
новости
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Сотрудникам российских компаний, развивающих IT-отрасль, увеличат возраст отсрочки от призыва на срочную военную службу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Новым документом, подписанным главой государства, вносятся изменения в Указ президента от 14 ноября 2022 года № 83, которым вводились меры, обеспечивающие ускоренное развитие отрасли информационных технологи в России. Указ, регламентирующий увеличение возраста отсрочки для российских IT-специалистов, вступит в силу с 1 января 2024 года.Предыдущие правила отсрочки от военной службы в армии для IT-специалистов были утверждены в России в марте 2022 года. Тогда отмечалось, что на отсрочку могут претендовать и другие молодые специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:В ВСУ будут призывать украинцев с ВИЧ, гепатитами и эпилепсиейВ Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательнымПотеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится Украина
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вооруженные силы россии, армия и флот, владимир путин (политик), россия, новости, новости
Российским программистам увеличат возраст отсрочки от призыва в армию
В России увеличат возраст отсрочки от призыва в армию для IT-специалистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Сотрудникам российских компаний, развивающих IT-отрасль, увеличат возраст отсрочки от призыва на срочную военную службу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Новым документом, подписанным главой государства, вносятся изменения в Указ президента от 14 ноября 2022 года № 83, которым вводились меры, обеспечивающие ускоренное развитие отрасли информационных технологи в России.
Если в предыдущей редакции российским гражданам, работающим в “аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий”, предоставлялась отсрочка от призыва на военную службу до достижения ими 27 лет, то теперь этот возраст будет увеличен до 30 лет.
Указ, регламентирующий увеличение возраста отсрочки для российских IT-специалистов, вступит в силу с 1 января 2024 года.
Предыдущие правила отсрочки от военной службы в армии для IT-специалистов были утверждены в России в марте 2022 года. Тогда отмечалось
, что на отсрочку могут претендовать и другие молодые специалисты.
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