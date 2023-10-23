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Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнение
Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнение - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнение
IT-технологии в России в последние годы развиваются достаточно быстро. Однако реальная импортозамещающая альтернатива начала появляться только сейчас, спустя... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T07:27
2023-10-23T07:27
2023-10-23T08:28
it-технологии
радио "спутник в крыму"
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санкции
санкции против россии
импортозамещение
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. IT-технологии в России в последние годы развиваются достаточно быстро. Однако реальная импортозамещающая альтернатива начала появляться только сейчас, спустя полтора года после начала спецоперации и активных санкций. При этом некоторые заготовки у российских специалистов уже существовали, но раньше в них просто не было необходимости. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказал представитель отрасли, основатель консалтинговой компании Максим Сергеев.По его словам, в России сейчас сосредоточена большая денежная ликвидность с точки зрения инвестиционного потенциала: бизнес, который раньше предпочитал вкладываться в иностранные проекты, теперь действительно переориентировался на внутренний продукт. Однако внутреннее предложение по разным причинам пока отстает от спроса.“С точки зрения инвесторов настроения максимально позитивные, спрос на отечественные проекты очень высокий, - отметил Максим Сергеев. – Но когда началась спецоперация и случились санкции, никто к этому не готовился, поэтому у разработчиков не было таких задач, как сейчас. Спрос появился мгновенный, его нужно было удовлетворить здесь и сейчас – а времени на разработку не было, это длительный процесс. Во-первых, разработать, во-вторых, перейти на отечественный софт, потому что любая инфраструктура была построена на иностранных технологиях”.Сейчас самую большую потребность в собственных разработках испытывают отечественная промышленность и финансовый сектор. В этих сферах до 2022 года практически вся работа обеспечивалась иностранными компаниями, с которыми в России никто даже не собирался конкурировать.“Если мы берем, например, развитие финансовых инструментов в мире, то самыми быстрорастущими рынками всегда были иностранные. Эти технологии начали появляться там, сюда их просто импортировали, потому что там они уже проверены и работают, им можно доверять. Соответственно, внутренний рынок понимал, что конкурировать с каким-то международным продуктом в принципе невозможно. Поэтому он в ней и не участвовал”, - пояснил Максим Сергеев.Теперь же российские разработчики готовятся к запуску отечественной операционной системы, которая, по словам Сергеева, будет внедряться в большинстве российских учреждений.“Готовится один из самых масштабных продуктов. При этом мы понимаем, что он не был изобретен за полтора года. Он существовал. Просто сейчас появился драйвер роста: запрос – и вот у нас есть продукт. Да, он, может быть, несовершенен, требует доработки, но так или иначе его можно реализовывать”, - заключил специалист.Однако российскому IT-рынку, чтобы быть конкурентоспособным, мало удовлетворить внутренний российский спрос. IT-отрасль по сути своей глобальна, и лучшие специалисты едут туда, где есть возможность поучаствовать в реализации интересного проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Прощай, Windows: в России появится собственная операционная системаУмные решения для умных городов: крупнейший хакатон РФ расширяет границыРоссийским программистам увеличат возраст отсрочки от призыва в армию
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it-технологии, россия, бизнес, мнения, экономика, санкции, санкции против россии, импортозамещение, общество, наука и технологии, новости, максим сергеев
Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнение
В России есть специалисты и потенциал в IT-сфере – нужно участие государства
07:27 23.10.2023 (обновлено: 08:28 23.10.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым.
IT-технологии в России в последние годы развиваются достаточно быстро. Однако реальная импортозамещающая альтернатива начала появляться только сейчас, спустя полтора года после начала спецоперации и активных санкций. При этом некоторые заготовки у российских специалистов уже существовали, но раньше в них просто не было необходимости. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму”
рассказал представитель отрасли, основатель консалтинговой компании Максим Сергеев.
По его словам, в России сейчас сосредоточена большая денежная ликвидность с точки зрения инвестиционного потенциала: бизнес, который раньше предпочитал вкладываться в иностранные проекты, теперь действительно переориентировался на внутренний продукт. Однако внутреннее предложение по разным причинам пока отстает от спроса.
“С точки зрения инвесторов настроения максимально позитивные, спрос на отечественные проекты очень высокий, - отметил Максим Сергеев. – Но когда началась спецоперация и случились санкции, никто к этому не готовился, поэтому у разработчиков не было таких задач, как сейчас. Спрос появился мгновенный, его нужно было удовлетворить здесь и сейчас – а времени на разработку не было, это длительный процесс. Во-первых, разработать, во-вторых, перейти на отечественный софт, потому что любая инфраструктура была построена на иностранных технологиях”.
Сейчас самую большую потребность в собственных разработках испытывают отечественная промышленность и финансовый сектор. В этих сферах до 2022 года практически вся работа обеспечивалась иностранными компаниями, с которыми в России никто даже не собирался конкурировать.
“Если мы берем, например, развитие финансовых инструментов в мире, то самыми быстрорастущими рынками всегда были иностранные. Эти технологии начали появляться там, сюда их просто импортировали, потому что там они уже проверены и работают, им можно доверять. Соответственно, внутренний рынок понимал, что конкурировать с каким-то международным продуктом в принципе невозможно. Поэтому он в ней и не участвовал”, - пояснил Максим Сергеев.
Теперь же российские разработчики готовятся к запуску отечественной операционной системы, которая, по словам Сергеева, будет внедряться в большинстве российских учреждений.
“Готовится один из самых масштабных продуктов. При этом мы понимаем, что он не был изобретен за полтора года. Он существовал. Просто сейчас появился драйвер роста: запрос – и вот у нас есть продукт. Да, он, может быть, несовершенен, требует доработки, но так или иначе его можно реализовывать”, - заключил специалист.
Однако российскому IT-рынку, чтобы быть конкурентоспособным, мало удовлетворить внутренний российский спрос. IT-отрасль по сути своей глобальна, и лучшие специалисты едут туда, где есть возможность поучаствовать в реализации интересного проекта.
“Надо понимать, что спрос тоже непостоянен: он эластичный, меняется. Это не кирпич, чтобы быть четкой определенной формы. Здесь продукт должен всегда разрабатываться на опережение. Кадры у нас есть: в отрасли достаточно много специалистов. Тут вопрос в том, что с точки зрения государства должна быть заинтересованность вовлекать бизнес, в импортозамещение в плане создания отечественных разработок и, как минимум, продвижения их в дружественных государствах”, - пояснил Максим Сергеев.
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