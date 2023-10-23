https://crimea.ria.ru/20231023/chto-nuzhno-dlya-razvitiya-it-otrasli-v-rossii--mnenie-1132148536.html

Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнение

Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнение - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнение

IT-технологии в России в последние годы развиваются достаточно быстро. Однако реальная импортозамещающая альтернатива начала появляться только сейчас, спустя... РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T07:27

2023-10-23T07:27

2023-10-23T08:28

it-технологии

радио "спутник в крыму"

россия

бизнес

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экономика

санкции

санкции против россии

импортозамещение

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. IT-технологии в России в последние годы развиваются достаточно быстро. Однако реальная импортозамещающая альтернатива начала появляться только сейчас, спустя полтора года после начала спецоперации и активных санкций. При этом некоторые заготовки у российских специалистов уже существовали, но раньше в них просто не было необходимости. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказал представитель отрасли, основатель консалтинговой компании Максим Сергеев.По его словам, в России сейчас сосредоточена большая денежная ликвидность с точки зрения инвестиционного потенциала: бизнес, который раньше предпочитал вкладываться в иностранные проекты, теперь действительно переориентировался на внутренний продукт. Однако внутреннее предложение по разным причинам пока отстает от спроса.“С точки зрения инвесторов настроения максимально позитивные, спрос на отечественные проекты очень высокий, - отметил Максим Сергеев. – Но когда началась спецоперация и случились санкции, никто к этому не готовился, поэтому у разработчиков не было таких задач, как сейчас. Спрос появился мгновенный, его нужно было удовлетворить здесь и сейчас – а времени на разработку не было, это длительный процесс. Во-первых, разработать, во-вторых, перейти на отечественный софт, потому что любая инфраструктура была построена на иностранных технологиях”.Сейчас самую большую потребность в собственных разработках испытывают отечественная промышленность и финансовый сектор. В этих сферах до 2022 года практически вся работа обеспечивалась иностранными компаниями, с которыми в России никто даже не собирался конкурировать.“Если мы берем, например, развитие финансовых инструментов в мире, то самыми быстрорастущими рынками всегда были иностранные. Эти технологии начали появляться там, сюда их просто импортировали, потому что там они уже проверены и работают, им можно доверять. Соответственно, внутренний рынок понимал, что конкурировать с каким-то международным продуктом в принципе невозможно. Поэтому он в ней и не участвовал”, - пояснил Максим Сергеев.Теперь же российские разработчики готовятся к запуску отечественной операционной системы, которая, по словам Сергеева, будет внедряться в большинстве российских учреждений.“Готовится один из самых масштабных продуктов. При этом мы понимаем, что он не был изобретен за полтора года. Он существовал. Просто сейчас появился драйвер роста: запрос – и вот у нас есть продукт. Да, он, может быть, несовершенен, требует доработки, но так или иначе его можно реализовывать”, - заключил специалист.Однако российскому IT-рынку, чтобы быть конкурентоспособным, мало удовлетворить внутренний российский спрос. IT-отрасль по сути своей глобальна, и лучшие специалисты едут туда, где есть возможность поучаствовать в реализации интересного проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Прощай, Windows: в России появится собственная операционная системаУмные решения для умных городов: крупнейший хакатон РФ расширяет границыРоссийским программистам увеличат возраст отсрочки от призыва в армию

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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