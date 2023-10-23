Рейтинг@Mail.ru
Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнение - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231023/chto-nuzhno-dlya-razvitiya-it-otrasli-v-rossii--mnenie-1132148536.html
Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнение
Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнение - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнение
IT-технологии в России в последние годы развиваются достаточно быстро. Однако реальная импортозамещающая альтернатива начала появляться только сейчас, спустя... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T07:27
2023-10-23T08:28
it-технологии
радио "спутник в крыму"
россия
бизнес
мнения
экономика
санкции
санкции против россии
импортозамещение
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128648976_0:149:3176:1935_1920x0_80_0_0_a8c23a977b3d83241bd7675d5f0427e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. IT-технологии в России в последние годы развиваются достаточно быстро. Однако реальная импортозамещающая альтернатива начала появляться только сейчас, спустя полтора года после начала спецоперации и активных санкций. При этом некоторые заготовки у российских специалистов уже существовали, но раньше в них просто не было необходимости. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказал представитель отрасли, основатель консалтинговой компании Максим Сергеев.По его словам, в России сейчас сосредоточена большая денежная ликвидность с точки зрения инвестиционного потенциала: бизнес, который раньше предпочитал вкладываться в иностранные проекты, теперь действительно переориентировался на внутренний продукт. Однако внутреннее предложение по разным причинам пока отстает от спроса.“С точки зрения инвесторов настроения максимально позитивные, спрос на отечественные проекты очень высокий, - отметил Максим Сергеев. – Но когда началась спецоперация и случились санкции, никто к этому не готовился, поэтому у разработчиков не было таких задач, как сейчас. Спрос появился мгновенный, его нужно было удовлетворить здесь и сейчас – а времени на разработку не было, это длительный процесс. Во-первых, разработать, во-вторых, перейти на отечественный софт, потому что любая инфраструктура была построена на иностранных технологиях”.Сейчас самую большую потребность в собственных разработках испытывают отечественная промышленность и финансовый сектор. В этих сферах до 2022 года практически вся работа обеспечивалась иностранными компаниями, с которыми в России никто даже не собирался конкурировать.“Если мы берем, например, развитие финансовых инструментов в мире, то самыми быстрорастущими рынками всегда были иностранные. Эти технологии начали появляться там, сюда их просто импортировали, потому что там они уже проверены и работают, им можно доверять. Соответственно, внутренний рынок понимал, что конкурировать с каким-то международным продуктом в принципе невозможно. Поэтому он в ней и не участвовал”, - пояснил Максим Сергеев.Теперь же российские разработчики готовятся к запуску отечественной операционной системы, которая, по словам Сергеева, будет внедряться в большинстве российских учреждений.“Готовится один из самых масштабных продуктов. При этом мы понимаем, что он не был изобретен за полтора года. Он существовал. Просто сейчас появился драйвер роста: запрос – и вот у нас есть продукт. Да, он, может быть, несовершенен, требует доработки, но так или иначе его можно реализовывать”, - заключил специалист.Однако российскому IT-рынку, чтобы быть конкурентоспособным, мало удовлетворить внутренний российский спрос. IT-отрасль по сути своей глобальна, и лучшие специалисты едут туда, где есть возможность поучаствовать в реализации интересного проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Прощай, Windows: в России появится собственная операционная системаУмные решения для умных городов: крупнейший хакатон РФ расширяет границыРоссийским программистам увеличат возраст отсрочки от призыва в армию
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128648976_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cee3a8e5e89dba3029cec7078df1c23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
it-технологии, россия, бизнес, мнения, экономика, санкции, санкции против россии, импортозамещение, общество, наука и технологии, новости, максим сергеев
Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнение

В России есть специалисты и потенциал в IT-сфере – нужно участие государства

07:27 23.10.2023 (обновлено: 08:28 23.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник IT-отдела, разрабатывающий программное обеспечение
Сотрудник IT-отдела, разрабатывающий программное обеспечение - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. IT-технологии в России в последние годы развиваются достаточно быстро. Однако реальная импортозамещающая альтернатива начала появляться только сейчас, спустя полтора года после начала спецоперации и активных санкций. При этом некоторые заготовки у российских специалистов уже существовали, но раньше в них просто не было необходимости. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказал представитель отрасли, основатель консалтинговой компании Максим Сергеев.
По его словам, в России сейчас сосредоточена большая денежная ликвидность с точки зрения инвестиционного потенциала: бизнес, который раньше предпочитал вкладываться в иностранные проекты, теперь действительно переориентировался на внутренний продукт. Однако внутреннее предложение по разным причинам пока отстает от спроса.
“С точки зрения инвесторов настроения максимально позитивные, спрос на отечественные проекты очень высокий, - отметил Максим Сергеев. – Но когда началась спецоперация и случились санкции, никто к этому не готовился, поэтому у разработчиков не было таких задач, как сейчас. Спрос появился мгновенный, его нужно было удовлетворить здесь и сейчас – а времени на разработку не было, это длительный процесс. Во-первых, разработать, во-вторых, перейти на отечественный софт, потому что любая инфраструктура была построена на иностранных технологиях”.
Сейчас самую большую потребность в собственных разработках испытывают отечественная промышленность и финансовый сектор. В этих сферах до 2022 года практически вся работа обеспечивалась иностранными компаниями, с которыми в России никто даже не собирался конкурировать.
“Если мы берем, например, развитие финансовых инструментов в мире, то самыми быстрорастущими рынками всегда были иностранные. Эти технологии начали появляться там, сюда их просто импортировали, потому что там они уже проверены и работают, им можно доверять. Соответственно, внутренний рынок понимал, что конкурировать с каким-то международным продуктом в принципе невозможно. Поэтому он в ней и не участвовал”, - пояснил Максим Сергеев.
Теперь же российские разработчики готовятся к запуску отечественной операционной системы, которая, по словам Сергеева, будет внедряться в большинстве российских учреждений.
“Готовится один из самых масштабных продуктов. При этом мы понимаем, что он не был изобретен за полтора года. Он существовал. Просто сейчас появился драйвер роста: запрос – и вот у нас есть продукт. Да, он, может быть, несовершенен, требует доработки, но так или иначе его можно реализовывать”, - заключил специалист.
Однако российскому IT-рынку, чтобы быть конкурентоспособным, мало удовлетворить внутренний российский спрос. IT-отрасль по сути своей глобальна, и лучшие специалисты едут туда, где есть возможность поучаствовать в реализации интересного проекта.
“Надо понимать, что спрос тоже непостоянен: он эластичный, меняется. Это не кирпич, чтобы быть четкой определенной формы. Здесь продукт должен всегда разрабатываться на опережение. Кадры у нас есть: в отрасли достаточно много специалистов. Тут вопрос в том, что с точки зрения государства должна быть заинтересованность вовлекать бизнес, в импортозамещение в плане создания отечественных разработок и, как минимум, продвижения их в дружественных государствах”, - пояснил Максим Сергеев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прощай, Windows: в России появится собственная операционная система
Умные решения для умных городов: крупнейший хакатон РФ расширяет границы
Российским программистам увеличат возраст отсрочки от призыва в армию
 
Радио "Спутник в Крыму"IT-технологииРоссияБизнесМненияЭкономикаСанкцииСанкции против РоссииИмпортозамещениеОбществоНаука и технологииНовостиМаксим Сергеев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:40Электричества на всех украинцев хватит - Азаров
10:07Страшное убийство: в Севастополе мужчина до смерти замучил подругу
09:38Как работает Керченская паромная переправа в понедельник
09:20В Израиле назвали условия отмены наземной операции в секторе Газа
08:34Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсоне
08:02В Севастополе громко – работают реактивные бомбометы
07:52Новые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанам
07:27Что нужно для развития IT-отрасли в России – мнение
07:04Обстановка у Крымского моста утром в понедельник
06:57ФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитов
06:31Где в Крыму утилизируют боеприпасы в понедельник
06:02Профессор из Севастополя назвал главное оружие США
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 23 октября
21:28Главное за день: 22 октября
21:13В Симферополе до ноября закрывают проезд по улице Караимская
21:06Крымский мост: ситуация к вечеру воскресенья
20:53Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в Севастополе
20:36"Радужные" перспективы ВСУ: что там у соседей
20:30Крымский мост открыт
Лента новостейМолния