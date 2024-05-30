https://crimea.ria.ru/20240530/udary-naneseny-po-obektam-kriticheskoy-infrastruktury-v-kharkove-1137708526.html

Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры в Харькове

Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры в Харькове - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры в Харькове

Объекты критической инфраструктуры Харькова и Харьковской области получили повреждения в ночь на четверг. Об этом сообщают подконтрольные киевскому режиму... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T09:01

2024-05-30T09:01

2024-05-30T09:03

харьков

украина

игорь терехов

воздушная тревога на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры Харькова и Харьковской области получили повреждения в ночь на четверг. Об этом сообщают подконтрольные киевскому режиму власти.Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении одного объекта в городе.А глава Малоданиловской общины Александр Гололобо заявил о повреждении сразу нескольких объектов инфраструктуры в Харьковской области.Также сообщается о взрывах в Хмельницкой области и в Днепропетровске. Ночью воздушная тревога объявлялась в 12 областях Украины.11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что это была крупнейшая за все время атака на энергетическую систему Украины. В ряде регионов регулярно вводятся экстренные и аварийные отключения электроэнергии.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым атаковали ракетами ATACMS и морскими и воздушными дронамиВС РФ продвигаются в Харьковской области – уничтожены 1300 боевиков ВСУЭнергетику Украины не успеют восстановить к зиме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьков, украина, игорь терехов, воздушная тревога на украине, новости