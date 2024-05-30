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Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры в Харькове - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры в Харькове
Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры в Харькове - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры в Харькове
Объекты критической инфраструктуры Харькова и Харьковской области получили повреждения в ночь на четверг. Об этом сообщают подконтрольные киевскому режиму... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T09:01
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харьков
украина
игорь терехов
воздушная тревога на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры Харькова и Харьковской области получили повреждения в ночь на четверг. Об этом сообщают подконтрольные киевскому режиму власти.Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении одного объекта в городе.А глава Малоданиловской общины Александр Гололобо заявил о повреждении сразу нескольких объектов инфраструктуры в Харьковской области.Также сообщается о взрывах в Хмельницкой области и в Днепропетровске. Ночью воздушная тревога объявлялась в 12 областях Украины.11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что это была крупнейшая за все время атака на энергетическую систему Украины. В ряде регионов регулярно вводятся экстренные и аварийные отключения электроэнергии.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым атаковали ракетами ATACMS и морскими и воздушными дронамиВС РФ продвигаются в Харьковской области – уничтожены 1300 боевиков ВСУЭнергетику Украины не успеют восстановить к зиме
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харьков, украина, игорь терехов, воздушная тревога на украине, новости
Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры в Харькове

В Харькове взрывами повреждены объекты критической инфраструктуры - власти

09:01 30.05.2024 (обновлено: 09:03 30.05.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры Харькова и Харьковской области получили повреждения в ночь на четверг. Об этом сообщают подконтрольные киевскому режиму власти.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении одного объекта в городе.
"Был удар по критической инфраструктуре одного из районов города", – написал в своем Telegram-канале Терехов.
А глава Малоданиловской общины Александр Гололобо заявил о повреждении сразу нескольких объектов инфраструктуры в Харьковской области.
"В общей сложности противником было нанесено пять ракетных ударов. (Удары пришлись) по объектам инфраструктуры", - приводят его слова украинские СМИ.
Также сообщается о взрывах в Хмельницкой области и в Днепропетровске. Ночью воздушная тревога объявлялась в 12 областях Украины.
11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.
Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что это была крупнейшая за все время атака на энергетическую систему Украины. В ряде регионов регулярно вводятся экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
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ХарьковУкраинаИгорь ТереховВоздушная тревога на УкраинеНовости
 
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