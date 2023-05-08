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Эвакуация из опасных районов Запорожья – кого и куда везут - РИА Новости Крым, 08.05.2023
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Эвакуация из опасных районов Запорожья – кого и куда везут
Эвакуация из опасных районов Запорожья – кого и куда везут - РИА Новости Крым, 08.05.2023
Эвакуация из опасных районов Запорожья – кого и куда везут
Из опасных районов Запорожской области вглубь региона – в Бердянск эвакуировано почти 1700 человек, почти треть из них дети. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T10:20
2023-05-08T10:20
запорожская область
евгений балицкий
новые регионы россии
сво
всу (вооруженные силы украины)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Из опасных районов Запорожской области вглубь региона – в Бердянск эвакуировано почти 1700 человек, почти треть из них дети. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.Он добавил, что оперативные службы продолжают работу. Отдельное внимание уделяется размещению перевезенных вглубь региона пациентов психоневрологического центра. По словам Балицкого, на данный момент таких человек с тяжелыми психоневрологическими заболеваниями 230. Все они сейчас находятся в спецдиспансерах Приморского и Мелитопольского районов под круглосуточным медицинским присмотром."Движемся по графику, службы работают в полной готовности для скорейшего перемещения людей в безопасные районы Запорожской области.Накануне днем сообщалось, что из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек. 18 мая врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов, расположенных у линии боевого соприкосновения в Запорожской области, временно переместят вглубь региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов помочь с размещением жителей Запорожской области – Балицкий Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД
запорожская область
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96
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запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, сво, всу (вооруженные силы украины), общество, новости
Эвакуация из опасных районов Запорожья – кого и куда везут

Балицкий: из опасных районов Запорожья эвакуировано почти 1700 человек – треть из них дети

10:20 08.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБеженцы
Беженцы - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Из опасных районов Запорожской области вглубь региона – в Бердянск эвакуировано почти 1700 человек, почти треть из них дети. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
"В центре временного размещения жителей прифронтовых территорий Запорожской области в Бердянске уже размещены 1 679 человек, в том числе 660 несовершеннолетних детей", – сообщил Балицкий по итогам заседания оперштаба территориальной обороны области в ночь на 8 мая.
Он добавил, что оперативные службы продолжают работу. Отдельное внимание уделяется размещению перевезенных вглубь региона пациентов психоневрологического центра. По словам Балицкого, на данный момент таких человек с тяжелыми психоневрологическими заболеваниями 230. Все они сейчас находятся в спецдиспансерах Приморского и Мелитопольского районов под круглосуточным медицинским присмотром.
"Движемся по графику, службы работают в полной готовности для скорейшего перемещения людей в безопасные районы Запорожской области.
Накануне днем сообщалось, что из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек.
18 мая врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов, расположенных у линии боевого соприкосновения в Запорожской области, временно переместят вглубь региона.
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