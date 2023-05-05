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Крым готов помочь с размещением жителей Запорожской области – Балицкий
Крым готов помочь с размещением жителей Запорожской области – Балицкий - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Крым готов помочь с размещением жителей Запорожской области – Балицкий
Власти Республики Крым и Ростовской области выразили готовность помочь с размещением у себя жителей Запорожской области, временно переселяемых из населенных... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T19:56
2023-05-05T19:56
2023-05-05T19:56
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Власти Республики Крым и Ростовской области выразили готовность помочь с размещением у себя жителей Запорожской области, временно переселяемых из населенных пунктов возле линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. В пятницу Балицкий сообщил о временном перемещении жителей Запорожской области из населенных пунктов возле линии боевого соприкосновения вглубь региона. Речь идет о населенных пунктах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка. По словам врио губернатора, это вынужденная мера для обеспечения безопасности жителей прифронтовых территорий, которые в последнюю неделю подверглись усиленным обстрелам со стороны ВСУ. Балицкий отметил, что перемещение происходит организованно силами МЧС и администрации, в сопровождении полицейских машин. В Бердянске на юге области организован пункт сбора, где люди получают сухой паек. Взрослых размещают в местных базах отдыха, детей с согласия родителей отвозят в пионерские лагеря. Также для временно перемещенных лиц предусмотрена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на человека. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭСВ Запорожской области задержан агент украинской разведкиВ Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек
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евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, новости, украина, россия, безопасность, крым
Крым готов помочь с размещением жителей Запорожской области – Балицкий
Крым и Ростовская область готовы разместить жителей Запорожской области, заявил Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым.
Власти Республики Крым и Ростовской области выразили готовность помочь с размещением у себя жителей Запорожской области, временно переселяемых из населенных пунктов
возле линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Мы не обращались пока за практической помощью в размещении наших граждан, но откликнувшиеся уже Крым, Ростов готовы предоставить такие места. Пока пытаемся обходиться силами своей области. Надеюсь, нам это получится сделать", – сказал он в эфире "Соловьев Live".
В пятницу Балицкий сообщил о временном перемещении жителей Запорожской области из населенных пунктов возле линии боевого соприкосновения вглубь региона. Речь идет о населенных пунктах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.
По словам врио губернатора, это вынужденная мера для обеспечения безопасности жителей прифронтовых территорий, которые в последнюю неделю подверглись усиленным обстрелам со стороны ВСУ.
Балицкий отметил, что перемещение происходит организованно силами МЧС и администрации, в сопровождении полицейских машин. В Бердянске на юге области организован пункт сбора, где люди получают сухой паек. Взрослых размещают в местных базах отдыха, детей с согласия родителей отвозят в пионерские лагеря. Также для временно перемещенных лиц предусмотрена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на человека.
"Пока Запорожская область в состоянии обеспечить своими силами все подобные ситуации, связанные с перемещением граждан, а это от 50 до 100 тысяч человек, которых мы в состоянии разместить на юге нашей области", - добавил он.
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