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Крым готов помочь с размещением жителей Запорожской области – Балицкий

Крым готов помочь с размещением жителей Запорожской области – Балицкий - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Крым готов помочь с размещением жителей Запорожской области – Балицкий

Власти Республики Крым и Ростовской области выразили готовность помочь с размещением у себя жителей Запорожской области, временно переселяемых из населенных... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T19:56

2023-05-05T19:56

2023-05-05T19:56

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Власти Республики Крым и Ростовской области выразили готовность помочь с размещением у себя жителей Запорожской области, временно переселяемых из населенных пунктов возле линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. В пятницу Балицкий сообщил о временном перемещении жителей Запорожской области из населенных пунктов возле линии боевого соприкосновения вглубь региона. Речь идет о населенных пунктах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка. По словам врио губернатора, это вынужденная мера для обеспечения безопасности жителей прифронтовых территорий, которые в последнюю неделю подверглись усиленным обстрелам со стороны ВСУ. Балицкий отметил, что перемещение происходит организованно силами МЧС и администрации, в сопровождении полицейских машин. В Бердянске на юге области организован пункт сбора, где люди получают сухой паек. Взрослых размещают в местных базах отдыха, детей с согласия родителей отвозят в пионерские лагеря. Также для временно перемещенных лиц предусмотрена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на человека. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭСВ Запорожской области задержан агент украинской разведкиВ Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, новости, украина, россия, безопасность, крым