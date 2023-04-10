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В Запорожской области задержан агент украинской разведки - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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В Запорожской области задержан агент украинской разведки
В Запорожской области задержан агент украинской разведки - РИА Новости Крым, 10.04.2023
В Запорожской области задержан агент украинской разведки
В Мелитополе задержан агент украинской разведки – ранее судимый 22-летний гражданин России, объявленный в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T23:04
2023-04-10T23:11
запорожская область
происшествия
новые регионы россии
украина
главное управление разведки украины (гур)
новости
безопасность
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Мелитополе задержан агент украинской разведки – ранее судимый 22-летний гражданин России, объявленный в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам силовиков, задержанный прибыл в Запорожскую область по заданию представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины. Будущий куратор связывался с ним через Telegram, потом предложил вступить в легион "Свобода"* (запрещенная в РФ террористическая организация), заполнив анкету, и дал завербованному задание выехать в Мелитополь.В задачи новоиспеченного агента входило собирать и передавать сведения о дислокации российских военных подразделений, а также расположении социальных объектов, включая места массового скопления людей, в Херсонской и Запорожской областях. За каждое выполненное задание он получал около 2,5 тыс. рублей.Правоохранитель отметил, что задержанному 22 года, и в России он был условно осужден за побои и угрозы убийством."За нарушение правил условного наказания он был объявлен в РФ в федеральный розыск, и, уже находясь в нем, стал участником террористической организации и пособником ее куратора – ГУР Украины", – уточнил он.По словам правоохранителя, спецслужбы киевского режима как правило завербовывают "асоциальных, маргинальных личностей, как этот задержанный, либо применяют угрозы и шантаж".Согласно действующему законодательству, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. А если примут поправки, ужесточающие ответственность, то и пожизненное заключение.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик введены усиленные меры безопасности.* запрещенная в РФ террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала агента украинской разведкиСклонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской областиФСБ пресекла в Крыму канал поставок военных разработок за рубеж
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, новые регионы россии, украина, главное управление разведки украины (гур), новости, безопасность, мелитополь
В Запорожской области задержан агент украинской разведки

Мог быть причастен к обстрелам Мелитополя: агент украинской разведки задержан на Запорожье

23:04 10.04.2023 (обновлено: 23:11 10.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Мелитополе задержан агент украинской разведки – ранее судимый 22-летний гражданин России, объявленный в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам силовиков, задержанный прибыл в Запорожскую область по заданию представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины. Будущий куратор связывался с ним через Telegram, потом предложил вступить в легион "Свобода"* (запрещенная в РФ террористическая организация), заполнив анкету, и дал завербованному задание выехать в Мелитополь.
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В задачи новоиспеченного агента входило собирать и передавать сведения о дислокации российских военных подразделений, а также расположении социальных объектов, включая места массового скопления людей, в Херсонской и Запорожской областях. За каждое выполненное задание он получал около 2,5 тыс. рублей.
"Подозреваемый осознавал, что эти сведения будут использованы для совершения обстрелов и терактов. Сейчас следствие проверяет его на причастность к обстрелам Мелитополя, совершенным киевским режимом 29 марта и 2 апреля текущего года ", – рассказал собеседник агентства.
Правоохранитель отметил, что задержанному 22 года, и в России он был условно осужден за побои и угрозы убийством.
"За нарушение правил условного наказания он был объявлен в РФ в федеральный розыск, и, уже находясь в нем, стал участником террористической организации и пособником ее куратора – ГУР Украины", – уточнил он.
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По словам правоохранителя, спецслужбы киевского режима как правило завербовывают "асоциальных, маргинальных личностей, как этот задержанный, либо применяют угрозы и шантаж".
Согласно действующему законодательству, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. А если примут поправки, ужесточающие ответственность, то и пожизненное заключение.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик введены усиленные меры безопасности.
* запрещенная в РФ террористическая организация
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