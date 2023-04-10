https://crimea.ria.ru/20230410/v-zaporozhskoy-oblasti-zaderzhan-agent-ukrainskoy-razvedki-1128103246.html

В Запорожской области задержан агент украинской разведки

В Запорожской области задержан агент украинской разведки - РИА Новости Крым, 10.04.2023

В Запорожской области задержан агент украинской разведки

В Мелитополе задержан агент украинской разведки – ранее судимый 22-летний гражданин России, объявленный в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T23:04

2023-04-10T23:04

2023-04-10T23:11

запорожская область

происшествия

новые регионы россии

украина

главное управление разведки украины (гур)

новости

безопасность

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Мелитополе задержан агент украинской разведки – ранее судимый 22-летний гражданин России, объявленный в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам силовиков, задержанный прибыл в Запорожскую область по заданию представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины. Будущий куратор связывался с ним через Telegram, потом предложил вступить в легион "Свобода"* (запрещенная в РФ террористическая организация), заполнив анкету, и дал завербованному задание выехать в Мелитополь.В задачи новоиспеченного агента входило собирать и передавать сведения о дислокации российских военных подразделений, а также расположении социальных объектов, включая места массового скопления людей, в Херсонской и Запорожской областях. За каждое выполненное задание он получал около 2,5 тыс. рублей.Правоохранитель отметил, что задержанному 22 года, и в России он был условно осужден за побои и угрозы убийством."За нарушение правил условного наказания он был объявлен в РФ в федеральный розыск, и, уже находясь в нем, стал участником террористической организации и пособником ее куратора – ГУР Украины", – уточнил он.По словам правоохранителя, спецслужбы киевского режима как правило завербовывают "асоциальных, маргинальных личностей, как этот задержанный, либо применяют угрозы и шантаж".Согласно действующему законодательству, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. А если примут поправки, ужесточающие ответственность, то и пожизненное заключение.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик введены усиленные меры безопасности.* запрещенная в РФ террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала агента украинской разведкиСклонял мобилизованных к госизмене: операция ФСБ в Новгородской областиФСБ пресекла в Крыму канал поставок военных разработок за рубеж

https://crimea.ria.ru/20230402/vsu-udarili-iz-himars-po-melitopolyu--est-razrusheniya-i-ranenye-1127928872.html

https://crimea.ria.ru/20230329/vsu-obstrelyali-depo-v-melitopole--gorod-obestochen-1127828014.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, новые регионы россии, украина, главное управление разведки украины (гур), новости, безопасность, мелитополь