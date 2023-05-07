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Из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек
Из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек
В Запорожской области продолжается перемещение граждан с территорий, которым угрожает подтопление и участившиеся обстрелы. Вывезено уже более полутора тысяч... РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T15:00
2023-05-07T15:00
2023-05-07T15:00
евгений балицкий
запорожская область
безопасность
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
россия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крыма. В Запорожской области продолжается перемещение граждан с территорий, которым угрожает подтопление и участившиеся обстрелы. Вывезено уже более полутора тысяч человек, сообщил в своем врио губернатора Евгений Балицкий.О добавил, что многие жители покидают опасные районы самостоятельно, на личном транспорте."Все идет в штатном режиме, согласно графику. Держим связь со всеми службами", - отчитался врио губренатора.Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области временно переселяют от линии соприкосновения вглубь региона. Это решение местные власти объяснили возросшей опасностью в связи с участившимися обстрелами.Перемещение происходит организованно силами МЧС и администрации, в сопровождении полицейских машин. В Бердянске на юге области организован пункт сбора, где люди получают сухой паек. Взрослых размещают в местных базах отдыха, детей с согласия родителей отвозят в пионерские лагеря. Также для временно перемещенных лиц предусмотрена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на человека.Как ранее сообщал Евгений Балицкий, людей готовы принять в Республике Крым и в Ростовской области, но обращаться за такой помощью в соседние регионы пока нет необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов помочь с размещением жителей Запорожской области – БалицкийРабота блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значитВ Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, запорожская область, безопасность, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, общество, новости
Из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек
Балицкий: из опасных районов Запорожской области вывезли уже 1552 человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крыма. В Запорожской области продолжается перемещение граждан с территорий, которым угрожает подтопление и участившиеся обстрелы. Вывезено уже более полутора тысяч человек, сообщил в своем врио губернатора Евгений Балицкий.
"С территории пяти районов и двух прифронтовых городов организованно перемещено уже 1552 человека, среди них 632 несовершеннолетних, 145 пациентов психоневрологического центра, в том числе 10 маломобильных", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
О добавил, что многие жители покидают опасные районы самостоятельно, на личном транспорте.
"Все идет в штатном режиме, согласно графику. Держим связь со всеми службами", - отчитался врио губренатора.
Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области временно переселяют
от линии соприкосновения вглубь региона. Это решение местные власти объяснили возросшей опасностью в связи с участившимися обстрелами.
Перемещение происходит организованно силами МЧС и администрации, в сопровождении полицейских машин. В Бердянске на юге области организован пункт сбора, где люди получают сухой паек. Взрослых размещают в местных базах отдыха, детей с согласия родителей отвозят в пионерские лагеря. Также для временно перемещенных лиц предусмотрена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на человека.
Как ранее сообщал Евгений Балицкий, людей готовы принять
в Республике Крым и в Ростовской области, но обращаться за такой помощью в соседние регионы пока нет необходимости.
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