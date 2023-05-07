Рейтинг@Mail.ru
Из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230507/iz-opasnykh-rayonov-zaporozhskoy-oblasti-pereselili-uzhe-15-tysyachi-chelovek-1128592194.html
Из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек
Из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек
В Запорожской области продолжается перемещение граждан с территорий, которым угрожает подтопление и участившиеся обстрелы. Вывезено уже более полутора тысяч... РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T15:00
2023-05-07T15:00
евгений балицкий
запорожская область
безопасность
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
россия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/07/1128592083_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f4a65e41625b5dd2b439a5809417a305.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крыма. В Запорожской области продолжается перемещение граждан с территорий, которым угрожает подтопление и участившиеся обстрелы. Вывезено уже более полутора тысяч человек, сообщил в своем врио губернатора Евгений Балицкий.О добавил, что многие жители покидают опасные районы самостоятельно, на личном транспорте."Все идет в штатном режиме, согласно графику. Держим связь со всеми службами", - отчитался врио губренатора.Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области временно переселяют от линии соприкосновения вглубь региона. Это решение местные власти объяснили возросшей опасностью в связи с участившимися обстрелами.Перемещение происходит организованно силами МЧС и администрации, в сопровождении полицейских машин. В Бердянске на юге области организован пункт сбора, где люди получают сухой паек. Взрослых размещают в местных базах отдыха, детей с согласия родителей отвозят в пионерские лагеря. Также для временно перемещенных лиц предусмотрена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на человека.Как ранее сообщал Евгений Балицкий, людей готовы принять в Республике Крым и в Ростовской области, но обращаться за такой помощью в соседние регионы пока нет необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов помочь с размещением жителей Запорожской области – БалицкийРабота блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значитВ Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД
запорожская область
новые регионы россии
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/07/1128592083_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5b0d0b1d06dacfdd94311f6fedd6b19a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений балицкий, запорожская область, безопасность, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, общество, новости
Из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек

Балицкий: из опасных районов Запорожской области вывезли уже 1552 человека

15:00 07.05.2023
 
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ Запорожской области продолжают работу по временному перемещению жителей прифронтовых территорий вглубь региона
В Запорожской области продолжают работу по временному перемещению жителей прифронтовых территорий вглубь региона
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крыма. В Запорожской области продолжается перемещение граждан с территорий, которым угрожает подтопление и участившиеся обстрелы. Вывезено уже более полутора тысяч человек, сообщил в своем врио губернатора Евгений Балицкий.

"С территории пяти районов и двух прифронтовых городов организованно перемещено уже 1552 человека, среди них 632 несовершеннолетних, 145 пациентов психоневрологического центра, в том числе 10 маломобильных", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

О добавил, что многие жители покидают опасные районы самостоятельно, на личном транспорте.
"Все идет в штатном режиме, согласно графику. Держим связь со всеми службами", - отчитался врио губренатора.
Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области временно переселяют от линии соприкосновения вглубь региона. Это решение местные власти объяснили возросшей опасностью в связи с участившимися обстрелами.
Перемещение происходит организованно силами МЧС и администрации, в сопровождении полицейских машин. В Бердянске на юге области организован пункт сбора, где люди получают сухой паек. Взрослых размещают в местных базах отдыха, детей с согласия родителей отвозят в пионерские лагеря. Также для временно перемещенных лиц предусмотрена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на человека.
Как ранее сообщал Евгений Балицкий, людей готовы принять в Республике Крым и в Ростовской области, но обращаться за такой помощью в соседние регионы пока нет необходимости.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым готов помочь с размещением жителей Запорожской области – Балицкий
Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит
В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД
 
Евгений БалицкийЗапорожская областьБезопасностьНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОУкраинаРоссияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Российские войска уничтожили склад боеприпасов "Правого сектора"*
16:37Почему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнение
16:13Опубликовано фото беспилотника, атаковавшего Крым
15:32Турция отказала США в отправке на Украину комплексов С-400
15:00Из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек
14:3422 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны
14:32Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина
14:08Наступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова - мнение
13:09ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области
12:169 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка 2:30
11:18Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита России
10:58Какие выплаты положены строителям фортификационных сооружений в Крыму 0:24
10:36Метровые волны и ветер: в Керченском проливе штормовое предупреждение
10:09Прилепина вывели из состояния медикаментозного сна
09:49Обстрел села в Белгородской области: разрушен дом, поврежден газопровод
09:19В Крыму ПВО отразила все атаки беспилотников
08:52Празднование годовщины Победы в Севастополе: что запланировано на 7 мая
08:27COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗ
08:01Новый поезд из Москвы в Керчь запустят 26 мая - расписание
06:32Ночная атака беспилотников на Крым: что известно
Лента новостейМолния