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Из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек

Из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек - РИА Новости Крым, 07.05.2023

Из опасных районов Запорожской области переселили уже 1,5 тысячи человек

В Запорожской области продолжается перемещение граждан с территорий, которым угрожает подтопление и участившиеся обстрелы. Вывезено уже более полутора тысяч... РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T15:00

2023-05-07T15:00

2023-05-07T15:00

евгений балицкий

запорожская область

безопасность

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

сво

украина

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крыма. В Запорожской области продолжается перемещение граждан с территорий, которым угрожает подтопление и участившиеся обстрелы. Вывезено уже более полутора тысяч человек, сообщил в своем врио губернатора Евгений Балицкий.О добавил, что многие жители покидают опасные районы самостоятельно, на личном транспорте."Все идет в штатном режиме, согласно графику. Держим связь со всеми службами", - отчитался врио губренатора.Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области временно переселяют от линии соприкосновения вглубь региона. Это решение местные власти объяснили возросшей опасностью в связи с участившимися обстрелами.Перемещение происходит организованно силами МЧС и администрации, в сопровождении полицейских машин. В Бердянске на юге области организован пункт сбора, где люди получают сухой паек. Взрослых размещают в местных базах отдыха, детей с согласия родителей отвозят в пионерские лагеря. Также для временно перемещенных лиц предусмотрена разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на человека.Как ранее сообщал Евгений Балицкий, людей готовы принять в Республике Крым и в Ростовской области, но обращаться за такой помощью в соседние регионы пока нет необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов помочь с размещением жителей Запорожской области – БалицкийРабота блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значитВ Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД

запорожская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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евгений балицкий, запорожская область, безопасность, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, общество, новости