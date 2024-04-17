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В Крыму меняется расписание пригородных поездов на апрель - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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В Крыму меняется расписание пригородных поездов на апрель
В Крыму меняется расписание пригородных поездов на апрель - РИА Новости Крым, 17.04.2024
В Крыму меняется расписание пригородных поездов на апрель
Со следующей недели в Крыму изменится график движения пригородных поездов Керчь – Джанкой и Феодосия – Джанкой. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T17:20
2024-04-17T17:22
крым
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
расписание поездов в крыму
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керчь
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Со следующей недели в Крыму изменится график движения пригородных поездов Керчь – Джанкой и Феодосия – Джанкой. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания.Изменения в расписание внесены на 22, 23, 26 и 27 апреля.Пригородный поезд № 6746 Керчь – Петрово будет отправляться из Керчи в 08.20 и прибывать в 09.59. Пассажиры смогут пересесть на электропоезд № 6798 Феодосия – Джанкой, следующий из Феодосии в 09.50. Он прибудет в Джанкой в 13.10.Подвоз на участке Петрово – Керчь будет осуществлять автобус № 6798А. Отправление из Петрово – в 10:15 прибытие во Владиславовку – 11:00.В обратном направлении Петрово – Керчь будет назначен пригородный поезд № 6797. От станции Петрово состав будет отправляться в 11.35, проезжать Семисотку в 11.45 – 11.46, Бранное Поле в 11.52 – 11.53, Семь Колодезей в 12.02 – 12.05. Далее поезд будет двигаться согласно действующему расписанию.Для пересадки с пригородного поезда № 6798 Феодосия – Джанкой назначен автобус № 6797А Владиславовка – Петрово, который будет отправляться в 10:40 и прибывать в 11:25.Пригородный поезд № 6743 Джанкой – Керчь на участке Владиславовка – Семь Колодезей будет отправляться от Владиславовки в 08.36 – 08.46 и прибывать в Семь Колодезей около 09.25 – 09.48, далее 0 по действующему расписанию.Пригородный поезд № 6757 Владиславовка – Феодосия будет следовать с измененным расписанием. На первую станцию он прибудет в 08.55 и доедет до Феодосии к 09.30.Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте компании ЮППК.Корректировки в расписание вносятся в связи со строительством новых объектов на участке дороги Владиславовка – Семь Колодезей. Длина участка, который реконструируют, 32,12 км на первом этапе и 25,82 км – на втором.Читайте также на РИА Новости Крым:Расписание поездов в Крыму изменится из-за ремонта на станцииКогда запустят железную дорогу в Крым через новые регионы – СальдоВозобновлена продажа билетов на поезда из Петербурга в Крым на май-июнь
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, юппк "южная пригородная пассажирская компания", расписание поездов в крыму, электричка, керчь, джанкой, феодосия, железные дороги крыма, общество, логистика, транспорт, новости крыма
В Крыму меняется расписание пригородных поездов на апрель

Расписание пригородных поездов из Джанкоя в Керчь и Феодосию изменится в апреле

17:20 17.04.2024 (обновлено: 17:22 17.04.2024)
 
© РИА Новости КрымЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Со следующей недели в Крыму изменится график движения пригородных поездов Керчь – Джанкой и Феодосия – Джанкой. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания.
Изменения в расписание внесены на 22, 23, 26 и 27 апреля.
Пригородный поезд № 6746 Керчь – Петрово будет отправляться из Керчи в 08.20 и прибывать в 09.59. Пассажиры смогут пересесть на электропоезд № 6798 Феодосия – Джанкой, следующий из Феодосии в 09.50. Он прибудет в Джанкой в 13.10.
Подвоз на участке Петрово – Керчь будет осуществлять автобус № 6798А. Отправление из Петрово – в 10:15 прибытие во Владиславовку – 11:00.
В обратном направлении Петрово – Керчь будет назначен пригородный поезд № 6797. От станции Петрово состав будет отправляться в 11.35, проезжать Семисотку в 11.45 – 11.46, Бранное Поле в 11.52 – 11.53, Семь Колодезей в 12.02 – 12.05. Далее поезд будет двигаться согласно действующему расписанию.
Для пересадки с пригородного поезда № 6798 Феодосия – Джанкой назначен автобус № 6797А Владиславовка – Петрово, который будет отправляться в 10:40 и прибывать в 11:25.
Пригородный поезд № 6743 Джанкой – Керчь на участке Владиславовка – Семь Колодезей будет отправляться от Владиславовки в 08.36 – 08.46 и прибывать в Семь Колодезей около 09.25 – 09.48, далее 0 по действующему расписанию.
Пригородный поезд № 6757 Владиславовка – Феодосия будет следовать с измененным расписанием. На первую станцию он прибудет в 08.55 и доедет до Феодосии к 09.30.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте компании ЮППК.
Корректировки в расписание вносятся в связи со строительством новых объектов на участке дороги Владиславовка – Семь Колодезей. Длина участка, который реконструируют, 32,12 км на первом этапе и 25,82 км – на втором.
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КрымЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"Расписание поездов в КрымуЭлектричкаКерчьДжанкойФеодосияЖелезные дороги КрымаОбществоЛогистикаТранспортНовости Крыма
 
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