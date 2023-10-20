https://crimea.ria.ru/20231020/summa-uscherba-po-isku-o-vodnoy-blokade-kryma-mozhet-vyrasti-na-15-trln-rub-1132221216.html

Сумма ущерба по иску о водной блокаде Крыма может вырасти на 1,5 трлн руб

Сумма ущерба по иску о водной блокаде Крыма может вырасти на 1,5 трлн руб - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Сумма ущерба по иску о водной блокаде Крыма может вырасти на 1,5 трлн руб

Сумма ущерба по иску к Украине о водной блокаде Крыма может увеличиться на 1-1,5 триллиона рублей после окончательного подсчета убытков, которые понесли... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T15:21

2023-10-20T15:21

2023-10-20T15:42

северо-крымский канал

водная блокада крыма

новости

суд

ефим фикс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сумма ущерба по иску к Украине о водной блокаде Крыма может увеличиться на 1-1,5 триллиона рублей после окончательного подсчета убытков, которые понесли промышленные, сельскохозяйственные и курортно-туристические предприятия республики. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного совета РК Ефим Фикс на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.На данный момент в Арбитражном суде Крыма рассматривается иск о взыскании с Украины ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Сумма исковых требований составляет 152,6 млрд рублей. Очередное заседание суда состоится 25 октября.Кроме того, в Верховном суде РК зарегистрирован иск Общественной палаты республики о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады. Общая сумма исковых требований составляет 3,066 триллиона рублей. Если иск будет удовлетворен, жители региона смогут обращаться в суд за компенсацией.Фикс также добавил, что сумма иска, вероятно, дополнительно увеличится вследствие подсчета ущерба, нанесенного Крыму в результате подрыва киевским режимом плотины Каховской ГЭС в июне этого года.Он также выразил надежду, что все эти иски будут сформированы и поданы в первой половине следующего года.Водная блокада КрымаДо 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. Снять блокаду удалось после начала специальной военной операции. Однако в начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате катастрофы погибли 57 человек, 134 пострадали. Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым. Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: зачем Киев стремится уничтожить экологию Крыма и ДонбассаСпециалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал – СальдоЗачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты

https://crimea.ria.ru/20231005/krymchanam-predostavyat-pravo-na-kompensatsiyu-uscherba-ot-vodnoy-blokady-1131876963.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северо-крымский канал, водная блокада крыма, новости, суд, ефим фикс