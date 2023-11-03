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На Крым обрушится сильный ветер
На Крым обрушится сильный ветер - РИА Новости Крым, 03.11.2023
На Крым обрушится сильный ветер
В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T13:57
2023-11-03T13:57
2023-11-03T15:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в республиканском МЧС.Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения и затруднениях в движении личного транспорта крымчан, особенно на участках горных дорог и перевалах.Есть угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, конструкций, деревьев и возможным обрывом линий электропередачи.Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, отказаться от походов в горы или лес, а также не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения и отказаться от выхода в море. Особое внимание стоит уделить детям и людям пожилого возраста.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что на этой неделе погода в Крыму может побить температурный рекорд, установленный почти сто лет назад. При этом в День народного единства он спрогнозировал комфортную погоду и до 24 градусов тепла. Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода будет в Крыму в День народного единстваНа Кубань надвигаются ливни - МЧС предупреждает об опасностиПересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в Крыму
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крым, мчс крыма, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, общество, новости крыма
На Крым обрушится сильный ветер
В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
13:57 03.11.2023 (обновлено: 15:30 03.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в республиканском МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 4 ноября и в течение суток 5 ноября в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.
Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения и затруднениях в движении личного транспорта крымчан, особенно на участках горных дорог и перевалах.
Есть угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, конструкций, деревьев и возможным обрывом линий электропередачи.
Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, отказаться от походов в горы или лес, а также не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения и отказаться от выхода в море. Особое внимание стоит уделить детям и людям пожилого возраста.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что на этой неделе погода в Крыму может побить температурный рекорд
, установленный почти сто лет назад.
При этом в День народного единства он спрогнозировал
комфортную погоду и до 24 градусов тепла.
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