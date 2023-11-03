https://crimea.ria.ru/20231103/na-krym-obrushitsya-silnyy-veter-1132545779.html

На Крым обрушится сильный ветер

На Крым обрушится сильный ветер - РИА Новости Крым, 03.11.2023

На Крым обрушится сильный ветер

В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T13:57

2023-11-03T13:57

2023-11-03T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в республиканском МЧС.Спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения и затруднениях в движении личного транспорта крымчан, особенно на участках горных дорог и перевалах.Есть угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, конструкций, деревьев и возможным обрывом линий электропередачи.Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, отказаться от походов в горы или лес, а также не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения и отказаться от выхода в море. Особое внимание стоит уделить детям и людям пожилого возраста.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщал, что на этой неделе погода в Крыму может побить температурный рекорд, установленный почти сто лет назад. При этом в День народного единства он спрогнозировал комфортную погоду и до 24 градусов тепла. Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода будет в Крыму в День народного единстваНа Кубань надвигаются ливни - МЧС предупреждает об опасностиПересохшая Альма и запасы водохранилищ – что происходит с водой в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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