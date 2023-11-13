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Шторм с ливнями надвигается на Кубань - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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Шторм с ливнями надвигается на Кубань
Шторм с ливнями надвигается на Кубань - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Шторм с ливнями надвигается на Кубань
Ухудшение погоды прогнозируют в Краснодарском крае на ближайшие четыре дня. Об этом сообщили в краевом Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T16:44
2023-11-13T16:44
штормовое предупреждение
краснодарский край
новости
погода
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Ухудшение погоды прогнозируют в Краснодарском крае на ближайшие четыре дня. Об этом сообщили в краевом Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.Также не исключают вероятность подтопления территорий и нарушения работы объектов жизнеобеспечения. В ряде районов (Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Отрадненском, Северском), а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске возможны подъемы уровней воды и активизация экзогенных процессов (оползни, сели).Ухудшение погодных условий прогнозируют и в Крыму. В течение суток на полуострове снова ожидается усиление ветра и сильные дожди.На минувших выходных из-за разгула стихии в разных районах Крыма были зафиксированы падения деревьев и обрывы линий электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре десятка деревьев и опоры освещения повалило ветром в КрымуВихрь из Турции принесет в Крым дожди: прогноз погоды на неделюСтихия обрушилась на Крым и Севастополь: закрыт рейд, повреждены сети
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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штормовое предупреждение, краснодарский край, новости, погода, кубань
Шторм с ливнями надвигается на Кубань

В Краснодарском крае ожидаются ливни и сильный ветер

16:44 13.11.2023
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Ухудшение погоды прогнозируют в Краснодарском крае на ближайшие четыре дня. Об этом сообщили в краевом Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
"По данным Краснодарского гидрометцентра, в течение сегодняшних суток, а также 15 и 16 ноября местами в крае ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с порывистым ветром", - говорится в сообщении.
Также не исключают вероятность подтопления территорий и нарушения работы объектов жизнеобеспечения. В ряде районов (Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Отрадненском, Северском), а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске возможны подъемы уровней воды и активизация экзогенных процессов (оползни, сели).
Ухудшение погодных условий прогнозируют и в Крыму. В течение суток на полуострове снова ожидается усиление ветра и сильные дожди.
На минувших выходных из-за разгула стихии в разных районах Крыма были зафиксированы падения деревьев и обрывы линий электропередачи.
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Штормовое предупреждениеКраснодарский крайНовостиПогодаКубань
 
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