https://crimea.ria.ru/20231113/shtorm-s-livnyami-nadvigaetsya-na-kuban-1132758895.html

Шторм с ливнями надвигается на Кубань

Шторм с ливнями надвигается на Кубань - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Шторм с ливнями надвигается на Кубань

Ухудшение погоды прогнозируют в Краснодарском крае на ближайшие четыре дня. Об этом сообщили в краевом Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T16:44

2023-11-13T16:44

2023-11-13T16:44

штормовое предупреждение

краснодарский край

новости

погода

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Ухудшение погоды прогнозируют в Краснодарском крае на ближайшие четыре дня. Об этом сообщили в краевом Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.Также не исключают вероятность подтопления территорий и нарушения работы объектов жизнеобеспечения. В ряде районов (Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Отрадненском, Северском), а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске возможны подъемы уровней воды и активизация экзогенных процессов (оползни, сели).Ухудшение погодных условий прогнозируют и в Крыму. В течение суток на полуострове снова ожидается усиление ветра и сильные дожди.На минувших выходных из-за разгула стихии в разных районах Крыма были зафиксированы падения деревьев и обрывы линий электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре десятка деревьев и опоры освещения повалило ветром в КрымуВихрь из Турции принесет в Крым дожди: прогноз погоды на неделюСтихия обрушилась на Крым и Севастополь: закрыт рейд, повреждены сети

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, краснодарский край, новости, погода, кубань