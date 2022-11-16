https://crimea.ria.ru/20221116/zapret-na-salyuty-v-krymu--kakuyu-pirotekhniku-mozhno-zapuskat-na-novyy-god-1125393052.html

Запрет на салюты в Крыму: какую пиротехнику можно запускать на Новый год

Запрет на салюты в Крыму: какую пиротехнику можно запускать на Новый год - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Запрет на салюты в Крыму: какую пиротехнику можно запускать на Новый год

Запуск салютов и фейерверков в Крыму запрещен, однако допускается использование бенгальских огней и настольных пиротехнических фонтанов. Об этом в преддверии... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T20:22

2022-11-16T20:22

2022-11-16T20:22

радио "спутник в крыму"

общество

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Запуск салютов и фейерверков в Крыму запрещен, однако допускается использование бенгальских огней и настольных пиротехнических фонтанов. Об этом в преддверии новогодних праздников рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец."На всей территории Республики Крым введены ограничения на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих первому классу опасности. Это хлопушки, бенгальские огни и настольные пиротехнические фонтаны, так называемые фонтаны холодного огня", - рассказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".А вот петарды уже попадают под запрет, поскольку большинство из них соответствуют второму классу опасности и имеют радиус опасной зоны до пяти метров. "Табу" также распространяется на традиционные салюты и фейерверки.Вместе с тем применять такую пиротехнику на праздники разрешено органам власти, однако для этого необходимо заблаговременно оповестить население о предстоящем запуске.В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС вместе с полицией и органами власти проводят профилактические рейды по недопущению продажи и запуска салютов.Как сообщалось, в конце августа в Крыму ввели ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, безопасность республики крым и севастополя