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Запрет на салюты в Крыму: какую пиротехнику можно запускать на Новый год - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Запрет на салюты в Крыму: какую пиротехнику можно запускать на Новый год
Запрет на салюты в Крыму: какую пиротехнику можно запускать на Новый год - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Запрет на салюты в Крыму: какую пиротехнику можно запускать на Новый год
Запуск салютов и фейерверков в Крыму запрещен, однако допускается использование бенгальских огней и настольных пиротехнических фонтанов. Об этом в преддверии... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T20:22
2022-11-16T20:22
радио "спутник в крыму"
общество
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Запуск салютов и фейерверков в Крыму запрещен, однако допускается использование бенгальских огней и настольных пиротехнических фонтанов. Об этом в преддверии новогодних праздников рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец."На всей территории Республики Крым введены ограничения на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих первому классу опасности. Это хлопушки, бенгальские огни и настольные пиротехнические фонтаны, так называемые фонтаны холодного огня", - рассказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".А вот петарды уже попадают под запрет, поскольку большинство из них соответствуют второму классу опасности и имеют радиус опасной зоны до пяти метров. "Табу" также распространяется на традиционные салюты и фейерверки.Вместе с тем применять такую пиротехнику на праздники разрешено органам власти, однако для этого необходимо заблаговременно оповестить население о предстоящем запуске.В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС вместе с полицией и органами власти проводят профилактические рейды по недопущению продажи и запуска салютов.Как сообщалось, в конце августа в Крыму ввели ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".
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РИА Новости Крым
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общество, безопасность республики крым и севастополя
Запрет на салюты в Крыму: какую пиротехнику можно запускать на Новый год

В МЧС разъяснили, какую пиротехнику в Крыму можно запускать

20:22 16.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Анна КовальчукСалют в честь 236-летия Симферополя
Салют в честь 236-летия Симферополя - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости Крым . Анна Ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Запуск салютов и фейерверков в Крыму запрещен, однако допускается использование бенгальских огней и настольных пиротехнических фонтанов. Об этом в преддверии новогодних праздников рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец.
"На всей территории Республики Крым введены ограничения на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих первому классу опасности. Это хлопушки, бенгальские огни и настольные пиротехнические фонтаны, так называемые фонтаны холодного огня", - рассказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".
А вот петарды уже попадают под запрет, поскольку большинство из них соответствуют второму классу опасности и имеют радиус опасной зоны до пяти метров. "Табу" также распространяется на традиционные салюты и фейерверки.
"Бытовые салюты и ракеты относят к третьему классу опасности, у них радиус опасной зоны составляет не более 20 метров. Большие салюты, которые используются на общегородских концертах, мероприятиях и торжествах, относятся к еще более высокому классу. Запуск пиротехнических изделий 4 и 5 классов опасности разрешен специализированными организациями, у которых есть разрешения и допуски на такие виды работ", - добавил Козинец.
Вместе с тем применять такую пиротехнику на праздники разрешено органам власти, однако для этого необходимо заблаговременно оповестить население о предстоящем запуске.
В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС вместе с полицией и органами власти проводят профилактические рейды по недопущению продажи и запуска салютов.
Как сообщалось, в конце августа в Крыму ввели ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".
 
Радио "Спутник в Крыму"ОбществоБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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