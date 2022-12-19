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Новый удар по энергообъектам Украины оставил без света 10 областей
Новый удар по энергообъектам Украины оставил без света 10 областей - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Новый удар по энергообъектам Украины оставил без света 10 областей
В десяти областях Украины введены аварийные графики отключений вследствие поражения ряда инфраструктурных объектов российскими беспилотниками. Как сообщает... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T14:07
2022-12-19T14:07
2022-12-19T14:07
украина
энергетика украины
новости
сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. В десяти областях Украины введены аварийные графики отключений вследствие поражения ряда инфраструктурных объектов российскими беспилотниками. Как сообщает компания "Укрэнерго", свет в домах украинцев загорится не скоро. Киев и десять областейПо данным предприятия, самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве. Сейчас ремонтники ведут восстановительные работы.Чинить будут долгоВ пятницу предприятие "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы в результате массированной ракетной атаки. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Их наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевлян предупредили о вероятности полного блэкаута зимойДефицит существенный: "Укрэнерго" о ситуации с энергетикой в областяхНа Украине оценили масштаб разрушений после ударов по энергообъектам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, энергетика украины, новости, сво, всу (вооруженные силы украины)
Новый удар по энергообъектам Украины оставил без света 10 областей
В результате массированных ударов ВС РФ на Украине энергоколлапс
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. В десяти областях Украины введены аварийные графики отключений вследствие поражения ряда инфраструктурных объектов российскими беспилотниками. Как сообщает компания "Укрэнерго", свет в домах украинцев загорится не скоро.
Киев и десять областей
По данным предприятия, самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве. Сейчас ремонтники ведут восстановительные работы.
Чинить будут долго
"Приоритетно восстановление энергоснабжения объектов критической инфраструктуры, возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время", — сказано в сообщении.
В пятницу предприятие "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы в результате массированной ракетной атаки.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Их наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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