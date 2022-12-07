https://crimea.ria.ru/20221207/defitsit-suschestvennyy-ukrenergo-o-situatsii-s-energetikoy-v-oblastyakh-1125733306.html
Дефицит существенный: "Укрэнерго" о ситуации с энергетикой в областях
Дефицит существенный: "Укрэнерго" о ситуации с энергетикой в областях - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Дефицит существенный: "Укрэнерго" о ситуации с энергетикой в областях
Существенный дефицит электроэнергии сохраняется на Украине, в ряде областей действуют аварийные отключения света. Об этом сообщает компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T14:16
2022-12-07T14:16
2022-12-07T14:16
украина
укрэнерго
энергетика украины
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
киев
киевская область
одесская область
армия и флот
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124827261_0:99:3292:1951_1920x0_80_0_0_afda747b51248f888c81f6992d63a511.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Существенный дефицит электроэнергии сохраняется на Украине, в ряде областей действуют аварийные отключения света. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".Самая сложная ситуация сохраняется на востоке страны, где накануне были "прилеты" по энергообъектам, уточнили в "Укрэнерго".Лицемерие очевидно: почему мир жалеет Украину и не слышит Крым >>"Вчера вечером повторно были обстреляны сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, тогда как температура в этом регионе достигла отметки -17. В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы", - добавили в компании.Также ремонтные бригады налаживают электроснабжение в Киевской и Одесской областях по резервной схеме.Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС >>Очередной массированный удар по объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины был нанесен в понедельник днем. В Минобороны сообщили об успешном поражении 17 объектов. После ударов компания "Укрэнерго" заявила о серьезных разрушениях и сложной ситуации с энергетикой в стране.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20221205/vzryvy-v-cherkassakh-sumakh-i-odesse-chto-proiskhodit-v-gorodakh-ukrainy-1125693412.html
https://crimea.ria.ru/20221118/v-evrosoyuze-zayavili-o-kriticheskoy-tochke-v-energetike-ukrainy-1125426365.html
украина
киев
киевская область
одесская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124827261_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_9da3d16fa0e48d7fd52b907cb02d6d4d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, укрэнерго, энергетика украины, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, киев, киевская область, одесская область, армия и флот, россия
Дефицит существенный: "Укрэнерго" о ситуации с энергетикой в областях
"Укрэнерго": в стране дефицит электроэнергии и действуют аварийные отключения