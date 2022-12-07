https://crimea.ria.ru/20221207/defitsit-suschestvennyy-ukrenergo-o-situatsii-s-energetikoy-v-oblastyakh-1125733306.html

Дефицит существенный: "Укрэнерго" о ситуации с энергетикой в областях

Дефицит существенный: "Укрэнерго" о ситуации с энергетикой в областях - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Дефицит существенный: "Укрэнерго" о ситуации с энергетикой в областях

Существенный дефицит электроэнергии сохраняется на Украине, в ряде областей действуют аварийные отключения света. Об этом сообщает компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T14:16

2022-12-07T14:16

2022-12-07T14:16

украина

укрэнерго

энергетика украины

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киев

киевская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Существенный дефицит электроэнергии сохраняется на Украине, в ряде областей действуют аварийные отключения света. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".Самая сложная ситуация сохраняется на востоке страны, где накануне были "прилеты" по энергообъектам, уточнили в "Укрэнерго".Лицемерие очевидно: почему мир жалеет Украину и не слышит Крым >>"Вчера вечером повторно были обстреляны сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, тогда как температура в этом регионе достигла отметки -17. В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы", - добавили в компании.Также ремонтные бригады налаживают электроснабжение в Киевской и Одесской областях по резервной схеме.Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС >>Очередной массированный удар по объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины был нанесен в понедельник днем. В Минобороны сообщили об успешном поражении 17 объектов. После ударов компания "Укрэнерго" заявила о серьезных разрушениях и сложной ситуации с энергетикой в стране.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20221205/vzryvy-v-cherkassakh-sumakh-i-odesse-chto-proiskhodit-v-gorodakh-ukrainy-1125693412.html

https://crimea.ria.ru/20221118/v-evrosoyuze-zayavili-o-kriticheskoy-tochke-v-energetike-ukrainy-1125426365.html

украина

киев

киевская область

одесская область

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