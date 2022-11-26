https://crimea.ria.ru/20221126/litsemerie-ochevidno-pochemu-mir-zhaleet-ukrainu-i-ne-slyshit-krym-1125552245.html

Лицемерие очевидно: почему мир жалеет Украину и не слышит Крым

Лицемерие очевидно: почему мир жалеет Украину и не слышит Крым - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Лицемерие очевидно: почему мир жалеет Украину и не слышит Крым

Позиция коллективного Запада в вопросе соблюдения прав человека в России является лицемерием, это стало очевидным еще в 2014 году, когда РФ поднимала в ООН... РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T08:01

2022-11-26T08:01

2022-11-26T08:01

георгий мурадов

политика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Позиция коллективного Запада в вопросе соблюдения прав человека в России является лицемерием, это стало очевидным еще в 2014 году, когда РФ поднимала в ООН вопрос о блокадах Крыма и обстановке в Донбассе. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил вице-премьер – постпред РК при президенте России Георгий Мурадов, комментируя реакцию мировых лидеров на события на Украине.Мурадов подчеркнул, что с 2014 года руководство Республики Крым совместно с МИД РФ неоднократно привлекало внимание международного сообщества к отключению подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу и энергетической блокаде Крыма, в том числе в рамках заседаний Совета по правам человека в рамках ООН. Однако крымские аргументы остались без внимания международных институтов.Рассчитывать на то, что они будут откликаться на нарушение прав крымчан, особенно в нынешней международной ситуации, бессмысленно, считает дипломат. По его словам, сегодня страны НАТО и ЕС открыто ведут враждебную политику против России, развязав на украинском плацдарме настоящую войну и принимая в ней опосредованное участие."Сложившаяся ситуация – это ситуация войны России на украинской территории с Западом. Спецоперацию мы объявляли на Украине, но туда вмешались западные страны. Сейчас модно называть это "прокси-войной", то есть не прямой, косвенной. Но на самом деле мы прекрасно отдаем себе отчет с кем, в каком формате и объеме сражаемся, – отметил Мурадов. – Вспоминать все свои грехи – что бомбардировки Донбасса, что блокаду Крыма и разрушение жизненно важной для полуострова инфраструктуры – они, разумеется, не будут. И мы должны понимать, в каких условиях находимся".После воссоединения Крыма с Россией Украина устроила жителям полуострова водную, экономическую, транспортную и энергетическую блокады. Ввоз продовольствия, сырья и других товаров, транспортные и пассажирские перевозки были ограничены. Перекрыт Северо-Крымский канал, который обеспечивал 90% потребностей региона. В ноябре 2015 года в результате подрыва украинскими радикалами опор ЛЭП полуостров остался без света. Блэкаут продлился полгода.Россия неоднократно поднимала вопрос нарушения прав крымчан на международных площадках и призывала страны дать правовую оценку событиям в Крыму. Однако реакции на блокады не последовало, в то время как объективность законно проведенного референдума обсуждается до сих пор.

https://crimea.ria.ru/20221125/kak-v-kremle-otreagirovali-na-slova-zelenskogo-o-kryme-1125542857.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, политика, крым