Рейтинг@Mail.ru
Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221125/zelenskaya-ukraintsy-gotovy-zhit-bez-sveta-godami-radi-chlenstva-v-es-1125551758.html
Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС
Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС
Супруга украинского президента Елена Зеленская заявила, что ради членства Украины в Евросоюзе ее граждане готовы жить годами без света и тепла. Об этом она... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T18:41
2022-11-25T18:41
политика
украина
владимир зеленский (президент украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111838/77/1118387766_12:66:514:348_1920x0_80_0_0_9d815cdaa3130c9e538023b6173bf784.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Супруга украинского президента Елена Зеленская заявила, что ради членства Украины в Евросоюзе ее граждане готовы жить годами без света и тепла. Об этом она сообщила в интервью BBC в рамках проекта "100 женщин".По словам Зеленской, мнение украинцев было исследовано по итогам социологического опроса, который завершили "буквально на прошлой неделе".В ответ журналист-обозреватель Лиз Дюссет переспросила Зеленскую о "двух – трех годах", не задав вопроса, на что первая леди Украины добавила, что "надеется, что этого не будет".По ее словам, сама она бывает "только дома и в офисе, больше нигде", за исключением автомобиля, на котором перемещается "между этими двумя точками" и о страхе не думала.Ранее политолог Вадим Петров оценил возможность массовых бунтов из-за отключений света на Украине вследствие ударов ВС РФ по критически важным объектам.Вооруженные Силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в разных регионах, а иногда по всей Украине, объявляется ежедневно.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111838/77/1118387766_0:0:501:376_1920x0_80_0_0_d10cb8e206c7185b8c166ab97c18a98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, украина, владимир зеленский (президент украины)
Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС

Елена Зеленская: украинцы готовы жить без света и тепла годами ради ЕС

18:41 25.11.2022
 
© Фото со страницы Владимира Зеленского в FBПервая леди Украины Елена Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская
© Фото со страницы Владимира Зеленского в FB
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Супруга украинского президента Елена Зеленская заявила, что ради членства Украины в Евросоюзе ее граждане готовы жить годами без света и тепла. Об этом она сообщила в интервью BBC в рамках проекта "100 женщин".
По словам Зеленской, мнение украинцев было исследовано по итогам социологического опроса, который завершили "буквально на прошлой неделе".
"Спрашивали украинцев, сколько еще они могут терпеть в этих условиях: без света, без тепла. <...> И украинцы в большинстве – это было больше 90% опрошенных – ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных, – рассказала Зеленская. – Мы с оптимизмом смотрим на эти вещи".
В ответ журналист-обозреватель Лиз Дюссет переспросила Зеленскую о "двух – трех годах", не задав вопроса, на что первая леди Украины добавила, что "надеется, что этого не будет".
По ее словам, сама она бывает "только дома и в офисе, больше нигде", за исключением автомобиля, на котором перемещается "между этими двумя точками" и о страхе не думала.
"Изредка есть выезды за рубеж, бывают выезды по Украине. Но все это единичные случаи. Наша жизнь сейчас четко урегулирована мерами безопасности", – сказала Зеленская.
Ранее политолог Вадим Петров оценил возможность массовых бунтов из-за отключений света на Украине вследствие ударов ВС РФ по критически важным объектам.
Вооруженные Силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в разных регионах, а иногда по всей Украине, объявляется ежедневно.
 
ПолитикаУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:16Зимние пляжи открывают на курортах Кубани
19:37Бизнес оценил последствия ввода акциза на сахар и маркировки на пиво
19:27В Севастополе осудили 60-летнего педофила
19:03Путин пообещал расширить льготы для защитников Донбасса 2014 года
18:45Чего ждать от погоды в Крыму на выходных
18:41Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС
18:02В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей
17:42В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей
17:31ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных
17:19Экс-сотрудницу администрации Симферополя уличили во взятке
17:04ВСУ обстреляли три села в Белгородской области
16:54Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР
16:36В Феодосии выбрали нового мэра
16:13Крымских фермеров поддержат госзакупками при усложнившейся логистике
16:11"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС
15:48Армия России сдержала все нападения ВСУ в зоне спецоперации
15:36В Крыму жителя Ростовской области осудили за смертельное ДТП
15:21Удары по инфраструктуре Украины повлияли на ситуацию на фронте — Пушилин
15:15В новых субъектах России внедрят систему госзакупок
15:06"Расслабляться нельзя": власти Крыма оценили угрозу безопасности региона
Лента новостейМолния