https://crimea.ria.ru/20221125/zelenskaya-ukraintsy-gotovy-zhit-bez-sveta-godami-radi-chlenstva-v-es-1125551758.html

Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС

Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС

Супруга украинского президента Елена Зеленская заявила, что ради членства Украины в Евросоюзе ее граждане готовы жить годами без света и тепла. Об этом она... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T18:41

2022-11-25T18:41

2022-11-25T18:41

политика

украина

владимир зеленский (президент украины)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Супруга украинского президента Елена Зеленская заявила, что ради членства Украины в Евросоюзе ее граждане готовы жить годами без света и тепла. Об этом она сообщила в интервью BBC в рамках проекта "100 женщин".По словам Зеленской, мнение украинцев было исследовано по итогам социологического опроса, который завершили "буквально на прошлой неделе".В ответ журналист-обозреватель Лиз Дюссет переспросила Зеленскую о "двух – трех годах", не задав вопроса, на что первая леди Украины добавила, что "надеется, что этого не будет".По ее словам, сама она бывает "только дома и в офисе, больше нигде", за исключением автомобиля, на котором перемещается "между этими двумя точками" и о страхе не думала.Ранее политолог Вадим Петров оценил возможность массовых бунтов из-за отключений света на Украине вследствие ударов ВС РФ по критически важным объектам.Вооруженные Силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в разных регионах, а иногда по всей Украине, объявляется ежедневно.

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, владимир зеленский (президент украины)