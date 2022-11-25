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Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС
Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС
Супруга украинского президента Елена Зеленская заявила, что ради членства Украины в Евросоюзе ее граждане готовы жить годами без света и тепла. Об этом она... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T18:41
2022-11-25T18:41
2022-11-25T18:41
политика
украина
владимир зеленский (президент украины)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Супруга украинского президента Елена Зеленская заявила, что ради членства Украины в Евросоюзе ее граждане готовы жить годами без света и тепла. Об этом она сообщила в интервью BBC в рамках проекта "100 женщин".По словам Зеленской, мнение украинцев было исследовано по итогам социологического опроса, который завершили "буквально на прошлой неделе".В ответ журналист-обозреватель Лиз Дюссет переспросила Зеленскую о "двух – трех годах", не задав вопроса, на что первая леди Украины добавила, что "надеется, что этого не будет".По ее словам, сама она бывает "только дома и в офисе, больше нигде", за исключением автомобиля, на котором перемещается "между этими двумя точками" и о страхе не думала.Ранее политолог Вадим Петров оценил возможность массовых бунтов из-за отключений света на Украине вследствие ударов ВС РФ по критически важным объектам.Вооруженные Силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в разных регионах, а иногда по всей Украине, объявляется ежедневно.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, украина, владимир зеленский (президент украины)
Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС
Елена Зеленская: украинцы готовы жить без света и тепла годами ради ЕС
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым.
Супруга украинского президента Елена Зеленская заявила, что ради членства Украины в Евросоюзе ее граждане готовы жить годами без света и тепла. Об этом она сообщила в интервью BBC
в рамках проекта "100 женщин".
По словам Зеленской, мнение украинцев было исследовано по итогам социологического опроса, который завершили "буквально на прошлой неделе".
"Спрашивали украинцев, сколько еще они могут терпеть в этих условиях: без света, без тепла. <...> И украинцы в большинстве – это было больше 90% опрошенных – ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных, – рассказала Зеленская. – Мы с оптимизмом смотрим на эти вещи".
В ответ журналист-обозреватель Лиз Дюссет переспросила Зеленскую о "двух – трех годах", не задав вопроса, на что первая леди Украины добавила, что "надеется, что этого не будет".
По ее словам, сама она бывает "только дома и в офисе, больше нигде", за исключением автомобиля, на котором перемещается "между этими двумя точками" и о страхе не думала.
"Изредка есть выезды за рубеж, бывают выезды по Украине. Но все это единичные случаи. Наша жизнь сейчас четко урегулирована мерами безопасности", – сказала Зеленская.
Ранее политолог Вадим Петров оценил возможность массовых бунтов
из-за отключений света на Украине вследствие ударов ВС РФ по критически важным объектам.
Вооруженные Силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в разных регионах, а иногда по всей Украине, объявляется ежедневно.