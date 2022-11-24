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Возможны ли на Украине массовые бунты из-за отключений света – мнение - РИА Новости Крым, 24.11.2022
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Возможны ли на Украине массовые бунты из-за отключений света – мнение
Возможны ли на Украине массовые бунты из-за отключений света – мнение - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Возможны ли на Украине массовые бунты из-за отключений света – мнение
Массовые антиправительственные бунты на Украине из-за отключений электричества маловероятны, большинство населения готово терпеть лишения, считает политолог,... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T03:27
2022-11-24T03:27
радио "спутник в крыму"
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Массовые антиправительственные бунты на Украине из-за отключений электричества маловероятны, большинство населения готово терпеть лишения, считает политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров."Население там в целом было подготовлено к тому, чтобы бороться. Недавно проводили опрос, не знаю, насколько он соответствует истине: 80% опрошенных считают, что борьбу надо продолжать, и только 20% намекают, что хорошо бы перейти к переговорам. Даже если там не 80%, а реально 60% – это серьезная цифра. Это значит, что люди готовы терпеть лишения и невзгоды, лишь бы противостоять и отомстить русским", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Петрова, на Украине нет каких-то внутренних сил, способных организовать и осуществить подобные акции, поэтому на какой-то "революционный подъем" надеяться не стоит."Нет там таких сил и нет таких средств, которыми они могут поднять народ, да и народ не собирается подниматься. Пока, по крайней мере. Возможно, "обработка" территории в течение нескольких недель может возбудить желание, наконец, прекратить это, но пока нет. Они будут терпеть дальше", – уверен политолог.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, Харькове и их областях. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.В Одессе местные жители несколько раз выходили на акции протеста против отключений электроэнергии, перекрывая улицы.
https://crimea.ria.ru/20221123/vlasti-ne-isklyuchili-chastichnoy-evakuatsii-zhiteley-kieva-1125513421.html
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украина, мнения, в мире
Возможны ли на Украине массовые бунты из-за отключений света – мнение

Политолог Петров: массовые антиправительственные бунты на Украине маловероятны

03:27 24.11.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста в Киеве
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Массовые антиправительственные бунты на Украине из-за отключений электричества маловероятны, большинство населения готово терпеть лишения, считает политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.
"Население там в целом было подготовлено к тому, чтобы бороться. Недавно проводили опрос, не знаю, насколько он соответствует истине: 80% опрошенных считают, что борьбу надо продолжать, и только 20% намекают, что хорошо бы перейти к переговорам. Даже если там не 80%, а реально 60% – это серьезная цифра. Это значит, что люди готовы терпеть лишения и невзгоды, лишь бы противостоять и отомстить русским", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
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По мнению Петрова, на Украине нет каких-то внутренних сил, способных организовать и осуществить подобные акции, поэтому на какой-то "революционный подъем" надеяться не стоит.
"Нет там таких сил и нет таких средств, которыми они могут поднять народ, да и народ не собирается подниматься. Пока, по крайней мере. Возможно, "обработка" территории в течение нескольких недель может возбудить желание, наконец, прекратить это, но пока нет. Они будут терпеть дальше", – уверен политолог.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, Харькове и их областях. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии.
В Одессе местные жители несколько раз выходили на акции протеста против отключений электроэнергии, перекрывая улицы.
 
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