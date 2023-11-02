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В Симферополе проведут большую агроярмарку в День народного единства

В Симферополе проведут большую агроярмарку в День народного единства - РИА Новости Крым, 02.11.2023

В Симферополе проведут большую агроярмарку в День народного единства

В День народного единства в крымской столице проведут праздничную сельскохозяйственную ярмарку, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T07:25

2023-11-02T07:25

2023-11-02T07:25

ярмарка

симферополь

городская среда

общество

день народного единства

новости крыма

минсельхоз крыма

андрей савчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В День народного единства в крымской столице проведут праздничную сельскохозяйственную ярмарку, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на главу ведомства Андрея Савчука.По его словам, субботняя ярмарка будет организована на трех площадках - по улицам Киевской, Севастопольской, а также на пересечении Кечкеметской и Бела Куна - с 7 часов утра до 14.00. Также агроярмарки в крымской столице запланированы на 11 и 18 ноября.Всего с начала года в Симферополе было проведено 19 расширенных ярмарок, на которых реализовали больше тысячи тонн сельскохозяйственной продукции. В городах и районах республики за это время было организовано более десяти тысяч таких ярмарок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного маслаЦены на ярмарках в Симферополе - сколько просят за морковь и лукВкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями

симферополь

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ярмарка, симферополь, городская среда, общество, день народного единства, новости крыма, минсельхоз крыма, андрей савчук