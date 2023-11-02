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В Симферополе проведут большую агроярмарку в День народного единства
В Симферополе проведут большую агроярмарку в День народного единства - РИА Новости Крым, 02.11.2023
В Симферополе проведут большую агроярмарку в День народного единства
В День народного единства в крымской столице проведут праздничную сельскохозяйственную ярмарку, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T07:25
2023-11-02T07:25
2023-11-02T07:25
ярмарка
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общество
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андрей савчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В День народного единства в крымской столице проведут праздничную сельскохозяйственную ярмарку, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на главу ведомства Андрея Савчука.По его словам, субботняя ярмарка будет организована на трех площадках - по улицам Киевской, Севастопольской, а также на пересечении Кечкеметской и Бела Куна - с 7 часов утра до 14.00. Также агроярмарки в крымской столице запланированы на 11 и 18 ноября.Всего с начала года в Симферополе было проведено 19 расширенных ярмарок, на которых реализовали больше тысячи тонн сельскохозяйственной продукции. В городах и районах республики за это время было организовано более десяти тысяч таких ярмарок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного маслаЦены на ярмарках в Симферополе - сколько просят за морковь и лукВкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями
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ярмарка, симферополь, городская среда, общество, день народного единства, новости крыма, минсельхоз крыма, андрей савчук
В Симферополе проведут большую агроярмарку в День народного единства
Минсельхоз: в День народного единства в Симферополе пройдет праздничная агро-ярмарка
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В День народного единства в крымской столице проведут праздничную сельскохозяйственную ярмарку, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза со ссылкой на главу ведомства Андрея Савчука.
"Больше сотни наших фермеров привезут продукцию, которую бережно вырастили для крымчан. Это овощи, фрукты, ягоды нового урожая, а также мясная и молочная продукция, крупы, свежая выпечка, саженцы и многое другое", - анонсировал министр.
По его словам, субботняя ярмарка будет организована на трех площадках - по улицам Киевской, Севастопольской, а также на пересечении Кечкеметской и Бела Куна - с 7 часов утра до 14.00. Также агроярмарки в крымской столице запланированы на 11 и 18 ноября.
Всего с начала года в Симферополе было проведено 19 расширенных ярмарок, на которых реализовали больше тысячи тонн сельскохозяйственной продукции. В городах и районах республики за это время было организовано более десяти тысяч таких ярмарок.
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