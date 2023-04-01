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Наместнику Киево-Печерской лавры стало плохо в суде - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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Наместнику Киево-Печерской лавры стало плохо в суде
Наместнику Киево-Печерской лавры стало плохо в суде - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Наместнику Киево-Печерской лавры стало плохо в суде
Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу стало плохо в суде – он покинул заседание, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T17:36
2023-04-01T17:36
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
украина
киев
происшествия
в мире
новости
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу стало плохо в суде – он покинул заседание, сообщают украинские СМИ.Уточняется, что судебное заседание перенесли на понедельник, 3 апреля.Отмечается, что митрополит покинул зал суда.Сторона защиты наместника Киево-Печерской лавры заявляет, что часть предъявленных ему обвинений построена на отсылке к ранее опубликованным аудиозаписям СБУ. Адвокаты подали ходатайство о предоставлении оригиналов этих записей, однако получили отказ, который был аргументирован их отстутствием в материалах обвинения.Ранее 1 апреля адвокат митрополита Павла подал прошение о переносе на понедельник заседания суда, который должен был выбрать священнослужителю меру пресечения. В просьбе говорилось, что защите необходимо ознакомиться с материалами дела, но она была отклонена. Тогда был подан запрос об отводе судьи из-за предвзятости, но и в этом защите отказали.Теперь из-за произошедшего в зале суда рассмотрение дела все же перенесено на 3 апреля.В субботу к наместнику лавры митрополиту Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения и отправили под домашний арест. В СБУ сообщили, что настоятеля подозревают в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании агрессии России, – поддержке специальной военной операции. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.Митрополит Павел подчеркнул, что разрыв договора об аренде зданий Лавры невозможен в одностороннем порядке, и братия будет стоять до конца. Иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.Больше информации о выселении братии из святыни - здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к ЗеленскомуВ РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лаврыСудьба Киево-Печерской лавры: как Запад отреагирует на призывы России
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выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, украина, киев, происшествия, в мире, новости, сбу (служба безопасности украины)
Наместнику Киево-Печерской лавры стало плохо в суде

Наместнику Киево-Печерской лавры Павлу стало плохо в суде – заседание перенесли

17:36 01.04.2023
 
© GENYA SAVILOV / AFPНастоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел
© GENYA SAVILOV / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу стало плохо в суде – он покинул заседание, сообщают украинские СМИ.
Уточняется, что судебное заседание перенесли на понедельник, 3 апреля.
"Митрополит Павел во время судебного заседания заявил, что ему стало плохо, у него понизился уровень сахара в крови, в связи с чем судья перенес заседание на понедельник на 09:00", – говорится в сообщении.
Отмечается, что митрополит покинул зал суда.
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Сторона защиты наместника Киево-Печерской лавры заявляет, что часть предъявленных ему обвинений построена на отсылке к ранее опубликованным аудиозаписям СБУ. Адвокаты подали ходатайство о предоставлении оригиналов этих записей, однако получили отказ, который был аргументирован их отстутствием в материалах обвинения.
Ранее 1 апреля адвокат митрополита Павла подал прошение о переносе на понедельник заседания суда, который должен был выбрать священнослужителю меру пресечения. В просьбе говорилось, что защите необходимо ознакомиться с материалами дела, но она была отклонена. Тогда был подан запрос об отводе судьи из-за предвзятости, но и в этом защите отказали.
Теперь из-за произошедшего в зале суда рассмотрение дела все же перенесено на 3 апреля.
В субботу к наместнику лавры митрополиту Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения и отправили под домашний арест. В СБУ сообщили, что настоятеля подозревают в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании агрессии России, – поддержке специальной военной операции.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
09:32
Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения в связи с Россией
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.
Митрополит Павел подчеркнул, что разрыв договора об аренде зданий Лавры невозможен в одностороннем порядке, и братия будет стоять до конца. Иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Больше информации о выселении братии из святыни - здесь.
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