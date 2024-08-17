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Запрет УПЦ – всеукраинский совет церквей поддержал законопроект - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Запрет УПЦ – всеукраинский совет церквей поддержал законопроект
Запрет УПЦ – всеукраинский совет церквей поддержал законопроект - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Запрет УПЦ – всеукраинский совет церквей поддержал законопроект
Законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) поддержан всеукраинским советом церквей и религиозных организаций... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T20:39
2024-08-17T20:39
украина
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) поддержан всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте совета.12 августа Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость". 15 августа украинские СМИ сообщали, что Верховная рада планирует рассмотреть проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны на следующей неделе. Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики уже рассмотрел и одобрил поправки к нему.Преследования верующих и клириков Украинской православной церкви, захват их храмов и судебное преследование священников продолжается на Украине с прошлого года. В канун Пасхи в апреле 2023 года, на Украине прокатилась волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами.2 мая в минкульте Украины заявили, что шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра".19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви.Читайте также на РИА Новости Крым:Собранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаРазделяющий проект: как Украина борется с православием
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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украина, захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, в мире, религия, новости
Запрет УПЦ – всеукраинский совет церквей поддержал законопроект

Всеукраинский совет церквей поддержал законопроект о запрете УПЦ в стране

20:39 17.08.2024
 
© YURIY DYACHYSHYN / AFPУкраинский флаг на богослужении в церкви во Львове
Украинский флаг на богослужении в церкви во Львове
© YURIY DYACHYSHYN / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) поддержан всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте совета.
12 августа Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость". 15 августа украинские СМИ сообщали, что Верховная рада планирует рассмотреть проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны на следующей неделе. Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики уже рассмотрел и одобрил поправки к нему.

"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины по предотвращению деятельности таких организаций (как УПЦ – ред.) в стране", — говорится в заявлении.

Преследования верующих и клириков Украинской православной церкви, захват их храмов и судебное преследование священников продолжается на Украине с прошлого года. В канун Пасхи в апреле 2023 года, на Украине прокатилась волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами.
2 мая в минкульте Украины заявили, что шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра".
19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви.
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УкраинаЗахват храмов УПЦ на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)Церковный раскол на УкраинеВ миреРелигияНовости
 
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