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Запрет УПЦ – всеукраинский совет церквей поддержал законопроект

Запрет УПЦ – всеукраинский совет церквей поддержал законопроект - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Запрет УПЦ – всеукраинский совет церквей поддержал законопроект

Законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) поддержан всеукраинским советом церквей и религиозных организаций... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T20:39

2024-08-17T20:39

2024-08-17T20:39

украина

захват храмов упц на украине

украинская православная церковь (упц)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) поддержан всеукраинским советом церквей и религиозных организаций. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте совета.12 августа Владимир Зеленский анонсировал решение, которое, по его словам, укрепит "украинскую духовную независимость". 15 августа украинские СМИ сообщали, что Верховная рада планирует рассмотреть проект закона о запрете канонической УПЦ на территории страны на следующей неделе. Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики уже рассмотрел и одобрил поправки к нему.Преследования верующих и клириков Украинской православной церкви, захват их храмов и судебное преследование священников продолжается на Украине с прошлого года. В канун Пасхи в апреле 2023 года, на Украине прокатилась волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами.2 мая в минкульте Украины заявили, что шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра".19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви.Читайте также на РИА Новости Крым:Собранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаРазделяющий проект: как Украина борется с православием

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, в мире, религия, новости