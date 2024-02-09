https://crimea.ria.ru/20240209/zelenskiy-prisvoil-zaluzhnomu-zvanie-geroya-ukrainy-1134823154.html

Зеленский присвоил Залужному звание героя Украины

Зеленский присвоил Залужному звание героя Украины - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Зеленский присвоил Залужному звание героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины Валерию Залужному, которого накануне отправил в отставку с поста главкома ВСУ... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T13:23

2024-02-09T13:23

2024-02-09T13:41

валерий залужный

владимир зеленский (президент украины)

кирилл буданов*

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины Валерию Залужному, которого накануне отправил в отставку с поста главкома ВСУ. Соответствующий указ размещен на сайте украинского президента.Как отмечается в документе, звание присвоено за "выдающиеся личные заслуги и самоотверженное служение украинскому народу".Также звание героя Украины присвоено начальнику главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову*, внесенному в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Начальник украинской военной разведки рассматривался в качестве одного из кандидатов на должность главкома ВСУ, но в итоге этот пост занял командующий сухопутными войсками Александр Сырский.1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором тогда еще главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.После отставки Залужного лидеры украинской оппозиции попытаются использовать экс-главкома ВСУ и его популярность в народе, чтобы добиться для себя различных преференций и, возможно, отобрать власть у президента Владимира Зеленского и его окружения, не исключил военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.В конце прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* по обвинению в причастности к совершению 104 терактов.Ранее ФСБ России заявила, что Буданов*, его сотрудники и агенты являются организаторами теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника ГУР минобороны Украины.Также в октябре этого года Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме Буданову*, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку в причастности к более 100 ударам беспилотников по территории России.* Внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также на РИА Новости Крым:Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистовКирилла Буданова объявили в розыскВ Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан

https://crimea.ria.ru/20230516/k-ubiystvam-izvestnykh-rossiyan-prichasten-kiev---glava-gur-ukrainy-1128764234.html

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валерий залужный, владимир зеленский (президент украины), кирилл буданов*, украина, всу (вооруженные силы украины), главное управление разведки украины (гур), в мире, новости