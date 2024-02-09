Зеленский присвоил Залужному звание героя Украины
Зеленский присвоил Залужному и Буданову* звание героя Украины
13:23 09.02.2024 (обновлено: 13:41 09.02.2024)
© AP PhotoГлавнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины Валерию Залужному, которого накануне отправил в отставку с поста главкома ВСУ. Соответствующий указ размещен на сайте украинского президента.
Как отмечается в документе, звание присвоено за "выдающиеся личные заслуги и самоотверженное служение украинскому народу".
Также звание героя Украины присвоено начальнику главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову*, внесенному в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Начальник украинской военной разведки рассматривался в качестве одного из кандидатов на должность главкома ВСУ, но в итоге этот пост занял командующий сухопутными войсками Александр Сырский.
1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором тогда еще главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.
После отставки Залужного лидеры украинской оппозиции попытаются использовать экс-главкома ВСУ и его популярность в народе, чтобы добиться для себя различных преференций и, возможно, отобрать власть у президента Владимира Зеленского и его окружения, не исключил военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
В конце прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* по обвинению в причастности к совершению 104 терактов.
Ранее ФСБ России заявила, что Буданов*, его сотрудники и агенты являются организаторами теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника ГУР минобороны Украины.
Также в октябре этого года Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме Буданову*, командующему ВВС Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку в причастности к более 100 ударам беспилотников по территории России.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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