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В Феодосии отремонтируют городскую поликлинику - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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В Феодосии отремонтируют городскую поликлинику
В Феодосии отремонтируют городскую поликлинику - РИА Новости Крым, 20.11.2024
В Феодосии отремонтируют городскую поликлинику
Здание поликлиники отремонтируют в Феодосии за 63 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на правительственном портале РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T20:53
2024-11-20T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Здание поликлиники отремонтируют в Феодосии за 63 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на правительственном портале республики.Уточняется, что речь идет о первом этапе ремонтных работ в здании поликлиники по улице Генерала Горбачева. Цена контракта составляет более 63,6 млн рублей. Работы должны завершиться до 1 июля 2025 года. Заказчиком выступает Феодосийский медцентр.В Крыму до конца года введут в работу еще несколько значимых объекта здравоохранения, сообщал министр здравоохранения РК Алексей Натаров. Так, в Симферополе после капитального ремонта откроют хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 6. Также после капремонта откроется детская поликлиника Керченской больницы №3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят 70 ФАПов и амбулаторийОбновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе КрымаНациональное здравоохранение - заявления Путина о медицине в России
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здравоохранение в крыму и севастополе, феодосия, новости крыма, крым, сергей аксенов
В Феодосии отремонтируют городскую поликлинику

Городскую поликлинику в Феодосии отремонтируют за 63 млн рублей

20:53 20.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Здание поликлиники отремонтируют в Феодосии за 63 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на правительственном портале республики.
"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная компания "Крымдионис" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является капитальный ремонт городской поликлиники Феодосийского медицинского центра", - сказано в документе.
Уточняется, что речь идет о первом этапе ремонтных работ в здании поликлиники по улице Генерала Горбачева. Цена контракта составляет более 63,6 млн рублей. Работы должны завершиться до 1 июля 2025 года. Заказчиком выступает Феодосийский медцентр.
В Крыму до конца года введут в работу еще несколько значимых объекта здравоохранения, сообщал министр здравоохранения РК Алексей Натаров. Так, в Симферополе после капитального ремонта откроют хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 6. Также после капремонта откроется детская поликлиника Керченской больницы №3.
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Здравоохранение в Крыму и СевастополеФеодосияНовости КрымаКрымСергей Аксенов
 
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