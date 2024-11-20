https://crimea.ria.ru/20241120/v-feodosii-otremontiruyut-gorodskuyu-polikliniku-1142013299.html

В Феодосии отремонтируют городскую поликлинику

В Феодосии отремонтируют городскую поликлинику - РИА Новости Крым, 20.11.2024

В Феодосии отремонтируют городскую поликлинику

Здание поликлиники отремонтируют в Феодосии за 63 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на правительственном портале РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T20:53

2024-11-20T20:53

2024-11-20T20:53

здравоохранение в крыму и севастополе

феодосия

новости крыма

крым

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Здание поликлиники отремонтируют в Феодосии за 63 млн рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на правительственном портале республики.Уточняется, что речь идет о первом этапе ремонтных работ в здании поликлиники по улице Генерала Горбачева. Цена контракта составляет более 63,6 млн рублей. Работы должны завершиться до 1 июля 2025 года. Заказчиком выступает Феодосийский медцентр.В Крыму до конца года введут в работу еще несколько значимых объекта здравоохранения, сообщал министр здравоохранения РК Алексей Натаров. Так, в Симферополе после капитального ремонта откроют хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 6. Также после капремонта откроется детская поликлиника Керченской больницы №3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят 70 ФАПов и амбулаторийОбновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе КрымаНациональное здравоохранение - заявления Путина о медицине в России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, феодосия, новости крыма, крым, сергей аксенов