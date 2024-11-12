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В Крыму построят 70 ФАПов и амбулаторий

В Крыму построят 70 ФАПов и амбулаторий - РИА Новости Крым, 12.11.2024

В Крыму построят 70 ФАПов и амбулаторий

В Крыму в следующем году планируется построить 70 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий, а также капитально отремонтировать 17 объектов РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в следующем году планируется построить 70 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий, а также капитально отремонтировать 17 объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров на заседании коллегии ведомства во вторник.В 2026 – 2030 годах на дооснащение и приведение в соответствие объектов здравоохранения в Крыму планируется направить около 11,9 миллиарда рублей. Из наиболее значимых мероприятий – реконструкция Керченской городской больницы №3 и строительство поликлиники Керченской горбольницы №1 им. Пирогова.Глава республики Сергей Аксенов заверил, что наиболее острые потребности учреждений здравоохранения Крыма в оборудовании будут закрыты. Кроме того, по его словам, в течение следующего года планируется отремонтировать дворы как минимум в половине всех больниц республики.В Симферопольской центральной районной клинической больнице ранее завершили капитальный ремонт операционного блока, отделения травматологии и родильного отделения. Объекты введены в эксплуатацию. Весной начался ремонт хирургического отделения в Симферопольской больнице №6. На эти цели было выделено 70 миллионов рублей. Средства предоставлены правительством Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновленияГлава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в СевастополеКогда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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