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В Крыму построят 70 ФАПов и амбулаторий
В Крыму построят 70 ФАПов и амбулаторий - РИА Новости Крым, 12.11.2024
В Крыму построят 70 ФАПов и амбулаторий
В Крыму в следующем году планируется построить 70 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий, а также капитально отремонтировать 17 объектов РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T12:39
2024-11-12T12:39
2024-11-12T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в следующем году планируется построить 70 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий, а также капитально отремонтировать 17 объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров на заседании коллегии ведомства во вторник.В 2026 – 2030 годах на дооснащение и приведение в соответствие объектов здравоохранения в Крыму планируется направить около 11,9 миллиарда рублей. Из наиболее значимых мероприятий – реконструкция Керченской городской больницы №3 и строительство поликлиники Керченской горбольницы №1 им. Пирогова.Глава республики Сергей Аксенов заверил, что наиболее острые потребности учреждений здравоохранения Крыма в оборудовании будут закрыты. Кроме того, по его словам, в течение следующего года планируется отремонтировать дворы как минимум в половине всех больниц республики.В Симферопольской центральной районной клинической больнице ранее завершили капитальный ремонт операционного блока, отделения травматологии и родильного отделения. Объекты введены в эксплуатацию. Весной начался ремонт хирургического отделения в Симферопольской больнице №6. На эти цели было выделено 70 миллионов рублей. Средства предоставлены правительством Москвы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновленияГлава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в СевастополеКогда построят новый медцентр в Феодосии и как изменился проект
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, минздрав крыма, алексей натаров, фап, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
В Крыму построят 70 ФАПов и амбулаторий
В Крыму в 2025 году планируется построить 70 ФАПов и врачебных амбулаторий – власти
12:39 12.11.2024 (обновлено: 12:41 12.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в следующем году планируется построить 70 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий, а также капитально отремонтировать 17 объектов здравоохранения. Об этом сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров на заседании коллегии ведомства во вторник.
"В 2025 году у нас предусмотрено финансирование в размере 1 миллиарда 810 миллионов рублей на строительство 70 объектов здравоохранения – ФАПов и врачебных амбулаторий, капитальный ремонт 17 объектов, приобретение 51 единицы медицинского оборудования и поставку 46 единиц автомобильной техники", - сказал руководитель ведомства.
В 2026 – 2030 годах на дооснащение и приведение в соответствие объектов здравоохранения в Крыму планируется направить около 11,9 миллиарда рублей. Из наиболее значимых мероприятий – реконструкция Керченской городской больницы №3 и строительство поликлиники Керченской горбольницы №1 им. Пирогова.
Глава республики Сергей Аксенов заверил, что наиболее острые потребности учреждений здравоохранения Крыма в оборудовании будут закрыты. Кроме того, по его словам, в течение следующего года планируется отремонтировать дворы как минимум в половине всех больниц республики.
В Симферопольской центральной районной клинической больнице ранее завершили капитальный ремонт
операционного блока, отделения травматологии и родильного отделения. Объекты введены в эксплуатацию.
Весной начался ремонт хирургического отделения
в Симферопольской больнице №6. На эти цели было выделено 70 миллионов рублей. Средства предоставлены правительством Москвы.
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