https://crimea.ria.ru/20240302/pvo-unichtozhila-ukrainskiy-bespilotnik-nad-lenoblastyu---mo-1135369576.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ленинградской областью - МО
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ленинградской областью - МО - РИА Новости Крым, 02.03.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ленинградской областью - МО
Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T21:39
2024-03-02T21:39
2024-03-02T21:43
министерство обороны рф
пво
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщили в субботу в Минобороны России.Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко. Воздушные цели были поражены над акваторией и побережьем Финского залива.Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге были введены ограничения с 19:32 мск 2 марта для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Они были сняты через час."В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб", - сообщил в своем ТГ-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Ранее сообщалось о происшествии в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне над Белгородской областью системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. В конце февраля в результате обстрела со стороны ВСУ центра Суземки ранения получили пять мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным моремВ Севастополе работает система ПВОТри человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
https://crimea.ria.ru/20240302/chetyre-rabotnika-sledkoma-rossii-raneny-pri-atake-bpla-v-bryanskoy-oblasti-1135359448.html
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министерство обороны рф, пво, ленинградская область, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ленинградской областью - МО
Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ленобластью - МО РФ
21:39 02.03.2024 (обновлено: 21:43 02.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Второго марта около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко. Воздушные цели были поражены над акваторией и побережьем Финского залива.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в работе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге были введены ограничения с 19:32 мск 2 марта для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Они были сняты через час.
"В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб", - сообщил в своем ТГ-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне над Белгородской областью системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей
. В конце февраля в результате обстрела со стороны ВСУ центра Суземки ранения получили пять мирных жителей
.
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