В Севастополе остановили паромы – причины
В Севастополе из-за водолазных работ в бухте остановлена работа обоих паромов
08:46 10.03.2024 (обновлено: 08:47 10.03.2024)
© Telegram Дептранс СевастополяВ Севастополе после ремонта снова выйдет на линию паром "Адмирал Лазарев"
© Telegram Дептранс Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением водолазных работ до обеда не будет работать паромная переправа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.
"Из-за проведения водолазных работ паром "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев' ориентировочно до 13:00 осуществлять движение не будет", – говорится в сообщении.
Накануне вечером, согласно расписанию, которое предоставляло ведомство, оба парома и катера должны были выйти на линию.
Паром "Адмирал Лазарев" возобновил работу на маршруте в "Артбухта – Северная" в марте после того, как несколько месяцев стоял на ремонте.
Паромы "Адмирал Истомин" (1984 года выпуска) и "Адмирал Лазарев" (1981 год выпуска) регулярного ремонтируются и проходят испытания, заменяя друг друга на линии.
Время от времени перевозки через главную бухту Севастополя приостанавливаются из-за неблагоприятных погодных условий, а также в связи с попытками террористических атак со стороны Украины, также рейды временно закрывают для проведения мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.