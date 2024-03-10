https://crimea.ria.ru/20240310/v-sevastopole-ostanovili-paromy--prichiny-1135527679.html

В Севастополе остановили паромы – причины

В Севастополе остановили паромы – причины - РИА Новости Крым, 10.03.2024

В Севастополе остановили паромы – причины

В Севастополе в связи с проведением водолазных работ до обеда не будет работать паромная переправа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T08:46

2024-03-10T08:46

2024-03-10T08:47

паромы и катера в севастополе

севастополь

северная сторона

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с проведением водолазных работ до обеда не будет работать паромная переправа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Накануне вечером, согласно расписанию, которое предоставляло ведомство, оба парома и катера должны были выйти на линию.Паром "Адмирал Лазарев" возобновил работу на маршруте в "Артбухта – Северная" в марте после того, как несколько месяцев стоял на ремонте. Паромы "Адмирал Истомин" (1984 года выпуска) и "Адмирал Лазарев" (1981 год выпуска) регулярного ремонтируются и проходят испытания, заменяя друг друга на линии.Время от времени перевозки через главную бухту Севастополя приостанавливаются из-за неблагоприятных погодных условий, а также в связи с попытками террористических атак со стороны Украины, также рейды временно закрывают для проведения мероприятий по обеспечению безопасности судоходства.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паромы и катера в севастополе, севастополь, северная сторона, крым, транспорт