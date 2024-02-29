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Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта
Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта
Паром "Адмирал Лазарев" снова выйдет на линию в Севастополе после ремонта. Об этом сообщает Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T17:17
2024-02-29T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Паром "Адмирал Лазарев" снова выйдет на линию в Севастополе после ремонта. Об этом сообщает Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города."1 марта паром "Адмирал Лазарев" возобновляет работу на линии "Артбухта – Северная", – говорится в сообщении.По информации Дептранса Севастополя, с начала весны через Севастопольскую бухту будут курсировать два парома. Интервал движения – 30 минут.Согласно расписанию, опубликованному на сайте ведомства, из Артбухты паром "Адмирал Лазарев" будет отправляться в 07:00. Последний рейс из бухты Северная – в 19:30.В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя напомнили, что ремонт парома "Адмирал Лазарева" начался в июле 2023 года. Подрядчика для выполнения этих работ начали искать за год до этого.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколенияСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективуВ Севастополе запускают паром и меняют расписание катеров
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта

В Севастополе после ремонта снова выйдет на линию паром "Адмирал Лазарев"

17:17 29.02.2024
 
© Telegram Дептранс СевастополяВ Севастополе после ремонта снова выйдет на линию паром "Адмирал Лазарев"
В Севастополе после ремонта снова выйдет на линию паром Адмирал Лазарев
© Telegram Дептранс Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Паром "Адмирал Лазарев" снова выйдет на линию в Севастополе после ремонта. Об этом сообщает Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"1 марта паром "Адмирал Лазарев" возобновляет работу на линии "Артбухта – Северная", – говорится в сообщении.
По информации Дептранса Севастополя, с начала весны через Севастопольскую бухту будут курсировать два парома. Интервал движения – 30 минут.
Согласно расписанию, опубликованному на сайте ведомства, из Артбухты паром "Адмирал Лазарев" будет отправляться в 07:00. Последний рейс из бухты Северная – в 19:30.
В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя напомнили, что ремонт парома "Адмирал Лазарева" начался в июле 2023 года. Подрядчика для выполнения этих работ начали искать за год до этого.

"За это время были отремонтированы носовой и кормовой редукторы, проверена центровка линии валов, техническое обслуживание системы управления винтами регулировочного шага", – уточняют в Дептрансе Севастополя.

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