https://crimea.ria.ru/20240229/kogda-v-sevastopole-parom-admiral-lazarev-vyydet-na-liniyu-posle-remonta-1135322028.html
Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта
Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта
Паром "Адмирал Лазарев" снова выйдет на линию в Севастополе после ремонта. Об этом сообщает Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T17:17
2024-02-29T17:17
2024-02-29T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Паром "Адмирал Лазарев" снова выйдет на линию в Севастополе после ремонта. Об этом сообщает Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города."1 марта паром "Адмирал Лазарев" возобновляет работу на линии "Артбухта – Северная", – говорится в сообщении.По информации Дептранса Севастополя, с начала весны через Севастопольскую бухту будут курсировать два парома. Интервал движения – 30 минут.Согласно расписанию, опубликованному на сайте ведомства, из Артбухты паром "Адмирал Лазарев" будет отправляться в 07:00. Последний рейс из бухты Северная – в 19:30.В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя напомнили, что ремонт парома "Адмирал Лазарева" начался в июле 2023 года. Подрядчика для выполнения этих работ начали искать за год до этого.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколенияСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективуВ Севастополе запускают паром и меняют расписание катеров
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Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта
В Севастополе после ремонта снова выйдет на линию паром "Адмирал Лазарев"