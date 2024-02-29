https://crimea.ria.ru/20240229/kogda-v-sevastopole-parom-admiral-lazarev-vyydet-na-liniyu-posle-remonta-1135322028.html

Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта

Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта

Паром "Адмирал Лазарев" снова выйдет на линию в Севастополе после ремонта. Об этом сообщает Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T17:17

2024-02-29T17:17

2024-02-29T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Паром "Адмирал Лазарев" снова выйдет на линию в Севастополе после ремонта. Об этом сообщает Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города."1 марта паром "Адмирал Лазарев" возобновляет работу на линии "Артбухта – Северная", – говорится в сообщении.По информации Дептранса Севастополя, с начала весны через Севастопольскую бухту будут курсировать два парома. Интервал движения – 30 минут.Согласно расписанию, опубликованному на сайте ведомства, из Артбухты паром "Адмирал Лазарев" будет отправляться в 07:00. Последний рейс из бухты Северная – в 19:30.В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя напомнили, что ремонт парома "Адмирал Лазарева" начался в июле 2023 года. Подрядчика для выполнения этих работ начали искать за год до этого.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколенияСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективуВ Севастополе запускают паром и меняют расписание катеров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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