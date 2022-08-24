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В Севастополе ищут подрядчика для ремонта парома до конца года
В Севастополе ищут подрядчика для ремонта парома до конца года - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Севастополе ищут подрядчика для ремонта парома до конца года
В Севастополе объявлен конкурс на ремонт парома "Адмирал Лазарев" – в правительстве надеются на его выход на линию до конца года. Об этом сообщил директор... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T14:05
2022-08-24T14:05
2022-08-24T14:06
севастополь
транспорт
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен конкурс на ремонт парома "Адмирал Лазарев" – в правительстве надеются на его выход на линию до конца года. Об этом сообщил директор департамента транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено во время прямого эфира в правительственных соцсетях.По словам главы дептранса, техническое состояние "Адмирала Лазарева" – одного из двух имеющихся у города паромов – не позволило выпустить его на линию в курортный сезон, как этого ни хотелось."Мы дополнительно подняли его в доке, осмотрели подводную часть – техническое состояние парома не позволяло нам его эксплуатировать летом", – отметил Иено.В апреле после капитального ремонта на маршрут вышел паром "Адмирал Истомин". Ремонт парома "Адмирал Лазарев" тогда отложили в связи с высоким спросом на переправу из-за начаоа реконструкции мостового перехода в Инкермане и, соответственно, возникновения проблем с автомобильным движением между северной и южной стороной города. Однако позже с маршрута паром сняли.Сейчас "Адмирал Истомин" работает один.Ранее 23 августа стало известно, что в Севастополе на месте бывшего сквозного бомбоубежища с нуля построят автомобильный тоннель из центра города.
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севастополь, транспорт
В Севастополе ищут подрядчика для ремонта парома до конца года
В Севастополе объявили конкурс на ремонт одного из двух паромов – "Адмирал Лазарев"
14:05 24.08.2022 (обновлено: 14:06 24.08.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен конкурс на ремонт парома "Адмирал Лазарев" – в правительстве надеются на его выход на линию до конца года. Об этом сообщил директор департамента транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено во время прямого эфира в правительственных соцсетях.
"Сейчас мы будем заниматься интенсивно паромом "Адмирал Лазарев". Вчера был объявлен конкурс на ремонт парома "Адмирал Лазарев". Мы очень надеемся, что в ближайшие 2-3 месяца осуществим ремонт и конец года все-таки встретим с двумя паромами", – сказал Иено, выразив надежду на то, что "судоремонтники Севастополя не подведут".
По словам главы дептранса, техническое состояние "Адмирала Лазарева" – одного из двух имеющихся у города паромов – не позволило выпустить его на линию в курортный сезон, как этого ни хотелось.
"Мы дополнительно подняли его в доке, осмотрели подводную часть – техническое состояние парома не позволяло нам его эксплуатировать летом", – отметил Иено.
В апреле после капитального ремонта на маршрут вышел паром "Адмирал Истомин". Ремонт парома "Адмирал Лазарев" тогда отложили в связи с высоким спросом на переправу из-за начаоа реконструкции мостового перехода в Инкермане и, соответственно, возникновения проблем с автомобильным движением между северной и южной стороной города. Однако позже с маршрута паром сняли.
Сейчас "Адмирал Истомин" работает один.
Ранее 23 августа стало известно, что в Севастополе на месте бывшего сквозного бомбоубежища с нуля построят автомобильный тоннель
из центра города.