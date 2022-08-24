https://crimea.ria.ru/20220824/v-sevastopole-ischut-podryadchika-dlya-remonta-paroma-do-kontsa-goda-1124274940.html

В Севастополе ищут подрядчика для ремонта парома до конца года

В Севастополе ищут подрядчика для ремонта парома до конца года - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В Севастополе ищут подрядчика для ремонта парома до конца года

В Севастополе объявлен конкурс на ремонт парома "Адмирал Лазарев" – в правительстве надеются на его выход на линию до конца года. Об этом сообщил директор... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T14:05

2022-08-24T14:05

2022-08-24T14:06

севастополь

транспорт

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен конкурс на ремонт парома "Адмирал Лазарев" – в правительстве надеются на его выход на линию до конца года. Об этом сообщил директор департамента транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено во время прямого эфира в правительственных соцсетях.По словам главы дептранса, техническое состояние "Адмирала Лазарева" – одного из двух имеющихся у города паромов – не позволило выпустить его на линию в курортный сезон, как этого ни хотелось."Мы дополнительно подняли его в доке, осмотрели подводную часть – техническое состояние парома не позволяло нам его эксплуатировать летом", – отметил Иено.В апреле после капитального ремонта на маршрут вышел паром "Адмирал Истомин". Ремонт парома "Адмирал Лазарев" тогда отложили в связи с высоким спросом на переправу из-за начаоа реконструкции мостового перехода в Инкермане и, соответственно, возникновения проблем с автомобильным движением между северной и южной стороной города. Однако позже с маршрута паром сняли.Сейчас "Адмирал Истомин" работает один.Ранее 23 августа стало известно, что в Севастополе на месте бывшего сквозного бомбоубежища с нуля построят автомобильный тоннель из центра города.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт