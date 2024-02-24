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При обстреле Донецка погиб мужчина и пострадала женщина - РИА Новости Крым, 24.02.2024
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При обстреле Донецка погиб мужчина и пострадала женщина
При обстреле Донецка погиб мужчина и пострадала женщина - РИА Новости Крым, 24.02.2024
При обстреле Донецка погиб мужчина и пострадала женщина
В результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T17:04
2024-02-24T17:10
алексей кулемзин
донецк
донецкая народная республика (днр)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.На опубликованных им фото видно, что повреждения получили жилой дом, некоторые балконы почти полностью разрушены – выбиты и покорежены рамы окон и дверей на верхних этажах. В соседних домах, а также в автомобилях во дворе также пострадало остекление.Ранее очевидец событий сообщал корреспонденту РИА Новости, что в результате обстрела центра Донецка пострадали мирные люди, одного из убитых в результате украинского удара он знал лично.ВСУ постоянно обстреливают Донецк. 20 февраля о жертвах после обстрела города украинской армией сообщал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Тогда одна женщина погибла, и шестеро человек были ранены. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке - ранена женщинаУдар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавшихБьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине
https://crimea.ria.ru/20240224/armiya-rossii-otbrosila-vsu-na-10-km-pri-osvobozhdenii-avdeevki-1135183167.html
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алексей кулемзин, донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
При обстреле Донецка погиб мужчина и пострадала женщина

ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка – есть убитый и раненый среди мирных жителей

17:04 24.02.2024 (обновлено: 17:10 24.02.2024)
 
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия удара ВСУ по Донецку
Последствия удара ВСУ по Донецку
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Ворошиловского района по проспекту Ватутина погиб мужчина 1973 г.р., ранения получила женщина 1955 г.р.", – сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.
На опубликованных им фото видно, что повреждения получили жилой дом, некоторые балконы почти полностью разрушены – выбиты и покорежены рамы окон и дверей на верхних этажах. В соседних домах, а также в автомобилях во дворе также пострадало остекление.
Ранее очевидец событий сообщал корреспонденту РИА Новости, что в результате обстрела центра Донецка пострадали мирные люди, одного из убитых в результате украинского удара он знал лично.
ВСУ постоянно обстреливают Донецк. 20 февраля о жертвах после обстрела города украинской армией сообщал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Тогда одна женщина погибла, и шестеро человек были ранены.
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