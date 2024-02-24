https://crimea.ria.ru/20240224/pri-obstrele-donetska-pogib-muzhchina-i-postradala-zhenschina-1135188230.html

При обстреле Донецка погиб мужчина и пострадала женщина

При обстреле Донецка погиб мужчина и пострадала женщина - РИА Новости Крым, 24.02.2024

При обстреле Донецка погиб мужчина и пострадала женщина

В результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T17:04

2024-02-24T17:04

2024-02-24T17:10

алексей кулемзин

донецк

донецкая народная республика (днр)

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В результате обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.На опубликованных им фото видно, что повреждения получили жилой дом, некоторые балконы почти полностью разрушены – выбиты и покорежены рамы окон и дверей на верхних этажах. В соседних домах, а также в автомобилях во дворе также пострадало остекление.Ранее очевидец событий сообщал корреспонденту РИА Новости, что в результате обстрела центра Донецка пострадали мирные люди, одного из убитых в результате украинского удара он знал лично.ВСУ постоянно обстреливают Донецк. 20 февраля о жертвах после обстрела города украинской армией сообщал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Тогда одна женщина погибла, и шестеро человек были ранены. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке - ранена женщинаУдар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавшихБьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине

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донецк

донецкая народная республика (днр)

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алексей кулемзин, донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости