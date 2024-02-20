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Один человек погиб и шесть ранены после удара ВСУ по Донецку

Один человек погиб и шесть ранены после удара ВСУ по Донецку - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Один человек погиб и шесть ранены после удара ВСУ по Донецку

Пенсионерка скончалась и еще пять мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по Донецку. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T13:32

2024-02-20T13:32

2024-02-20T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Пенсионерка скончалась и еще пять мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по Донецку. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Он отметил, что ВСУ обстреляли Киевский район из реактивной и ствольной артиллерии.Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Позже мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что число пострадавших выросло до шести - ранения получила 35-летняя местная жительница в Куйбышевском районе.Ударами также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе здания садика и школы, в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах города. По словам главы ДНР, всего было зафиксировало пять обстрелов, по городу выпустили 31 боеприпас. Применялась реактивная артиллерия калибром 122 мм и ствольная артиллерия калибром 155 мм.В воскресенье в результате детонации украинских кассетных боеприпасов на территории ДНР были ранены шесть мирных жителей, в том числе трое детей. Днем ранее четыре человека погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Среди пострадавших девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения.ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля.Читайте на РИА Новости Крым:ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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