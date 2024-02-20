Рейтинг@Mail.ru
Бьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240220/byut-po-novym-selam-vsu-vypustili-bolee-30-snaryadov-po-mirnoy-khersonschine-1135077152.html
Бьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине
Бьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Бьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине
Украинские боевики за минувшие сутки выпустили больше 30 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонской области. Под огнем врага... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T10:20
2024-02-20T10:20
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
алешки
новая каховка
днепряны
голая пристань
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134519902_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_a33beeeab03de0b2a721d0b97c136dc2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили больше 30 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонской области. Под огнем врага оказались и новые села, сообщили в экстренных службах региона.Накануне днем боевики киевского режима нанесли 17 ударов по населенным пунктам на левом берегу Днепра. Под огнем вражеской артиллерии оказались Алешки и Голая Пристань, а также по три прилета зафиксированы в селах Чулаковка, Рубановка и Юбилейное."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Саги, Днепряны, Новая Маячка, Казачьи Лагеря", - говорится в сообщении ведомства.Информация о пострадавших и характере разрушений к этому моменту уточняется.ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля. А в селе Пантелеймоновка в ДН четыре человека погибли при обрушении дома после удара ВСУ. Среди пострадавших есть дети – девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из ФранцииКак ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробностиСпасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта
херсонская область
новые регионы россии
алешки
новая каховка
днепряны
голая пристань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134519902_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_f8f8992b8b32fbe13198cecc5bac38d2.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, алешки, новая каховка, днепряны, голая пристань, новости
Бьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине

Украинские боевики начали обстреливать новые населенные пункты Херсонской области

10:20 20.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили больше 30 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонской области. Под огнем врага оказались и новые села, сообщили в экстренных службах региона.
Накануне днем боевики киевского режима нанесли 17 ударов по населенным пунктам на левом берегу Днепра. Под огнем вражеской артиллерии оказались Алешки и Голая Пристань, а также по три прилета зафиксированы в селах Чулаковка, Рубановка и Юбилейное.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Саги, Днепряны, Новая Маячка, Казачьи Лагеря", - говорится в сообщении ведомства.
Информация о пострадавших и характере разрушений к этому моменту уточняется.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля. А в селе Пантелеймоновка в ДН четыре человека погибли при обрушении дома после удара ВСУ. Среди пострадавших есть дети – девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из Франции
Как ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробности
Спасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта
 
Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииАлешкиНовая КаховкаДнепряныГолая ПристаньНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:44Севастополю есть чему поучиться у Крыма в вопросах развития – мнение
10:34Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армии
10:20Бьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине
10:00Точка невозврата: почему запад "ускорил" майдан на Украине
09:53Как работает Керченская паромная переправа во вторник
09:19Взрывы на Украине: в Полтавской области горит промышленный объект
09:00Над Калужской и Брянской областями уничтожены дроны ВСУ
08:32В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйств
08:06Поедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине
07:44Греки Мариуполя создали региональную национально-культурную автономию
07:25Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью
07:12Каждая четвертая жертва телефонных мошенников брала кредит в банке
06:34В новых регионах восстановили 6,5 тысяч домов и соцучреждений
06:04Массовые отключения света в Севастополе во вторник – адреса
00:01Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода
00:00Какой сегодня праздник: 20 февраля
22:34Главное за день: 19 февраля
22:11Главные новости Крыма: 19 февраля
21:4311 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова
21:26Программы "Земский доктор" и "Земский учитель" будут продлены
Лента новостейМолния