https://crimea.ria.ru/20240220/byut-po-novym-selam-vsu-vypustili-bolee-30-snaryadov-po-mirnoy-khersonschine-1135077152.html

Бьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине

Бьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Бьют по новым селам: ВСУ выпустили более 30 снарядов по мирной Херсонщине

Украинские боевики за минувшие сутки выпустили больше 30 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонской области. Под огнем врага... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T10:20

2024-02-20T10:20

2024-02-20T10:20

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

алешки

новая каховка

днепряны

голая пристань

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили больше 30 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонской области. Под огнем врага оказались и новые села, сообщили в экстренных службах региона.Накануне днем боевики киевского режима нанесли 17 ударов по населенным пунктам на левом берегу Днепра. Под огнем вражеской артиллерии оказались Алешки и Голая Пристань, а также по три прилета зафиксированы в селах Чулаковка, Рубановка и Юбилейное."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Саги, Днепряны, Новая Маячка, Казачьи Лагеря", - говорится в сообщении ведомства.Информация о пострадавших и характере разрушений к этому моменту уточняется.ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля. А в селе Пантелеймоновка в ДН четыре человека погибли при обрушении дома после удара ВСУ. Среди пострадавших есть дети – девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из ФранцииКак ВСУ отравили Сальдо и Пасечника - в Минобороны раскрыли подробностиСпасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта

херсонская область

новые регионы россии

алешки

новая каховка

днепряны

голая пристань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, алешки, новая каховка, днепряны, голая пристань, новости