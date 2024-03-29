На подлете к Белгороду сбиты 15 воздушных целей
Силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду - Гладков
© Telegram Валентин ДемидовПоследствия воздушной атаки на Белгород
© Telegram Валентин Демидов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. На подлете к Белгороду система ПВО сбила 15 воздушных целей, пострадавших нет, но повреждены дома и машины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
В областном центре выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из домов сильно поврежден балкон. Также повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22. Осколками посечены не менее 12 автомобилей.
© Telegram Валентин ДемидовПоследствия воздушной атаки на Белгород
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Последствия воздушной атаки на Белгород
© Telegram Валентин Демидов
© Telegram Валентин ДемидовПоследствия воздушной атаки на Белгород
2 из 2
Последствия воздушной атаки на Белгород
© Telegram Валентин Демидов
1 из 2
Последствия воздушной атаки на Белгород
© Telegram Валентин Демидов
2 из 2
Последствия воздушной атаки на Белгород
© Telegram Валентин Демидов
"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля. В селе Репное осколками посечен один автомобиль", - добавил Гладков.
На местах работают оперативные службы.
Накануне в Белгородской области дрон скинул взрывное устройство, пострадал мужчина. Вечером 27 марта над Белгородом и Белгородским районом сбиты 16 воздушных целей, зафиксированы повреждения зданий больниц, детсадов, школ и жилых домов.
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