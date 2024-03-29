https://crimea.ria.ru/20240329/na-podlete-k-belgorodu-sbity-15-vozdushnykh-tseley-1136123449.html

На подлете к Белгороду сбиты 15 воздушных целей

На подлете к Белгороду сбиты 15 воздушных целей - РИА Новости Крым, 29.03.2024

На подлете к Белгороду сбиты 15 воздушных целей

На подлете к Белгороду система ПВО сбила 15 воздушных целей, пострадавших нет, но повреждены дома и машины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T05:55

2024-03-29T05:55

2024-03-29T05:55

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обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. На подлете к Белгороду система ПВО сбила 15 воздушных целей, пострадавших нет, но повреждены дома и машины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В областном центре выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из домов сильно поврежден балкон. Также повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22. Осколками посечены не менее 12 автомобилей. "В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля. В селе Репное осколками посечен один автомобиль", - добавил Гладков.На местах работают оперативные службы.Накануне в Белгородской области дрон скинул взрывное устройство, пострадал мужчина. Вечером 27 марта над Белгородом и Белгородским районом сбиты 16 воздушных целей, зафиксированы повреждения зданий больниц, детсадов, школ и жилых домов.Читайте также на РИА Новости Крым:13 воздушных целей сбито над Белгородом: два человека раненыМужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду

https://crimea.ria.ru/20240324/22-snaryada-rszo-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135996248.html

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белгород, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, вячеслав гладков, новости сво, происшествия