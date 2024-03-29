https://crimea.ria.ru/20240329/vsu-obstrelivayut-belgorod-reaktivnymi-snaryadami-vampire-1136124791.html

ВСУ обстреливают Белгород реактивными снарядами Vampire

ВСУ обстреливают Белгород реактивными снарядами Vampire - РИА Новости Крым, 29.03.2024

ВСУ обстреливают Белгород реактивными снарядами Vampire

Ночью ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО Vampire, сбиты 15 снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T07:21

2024-03-29T07:21

2024-03-29T07:46

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

белгород

белгородская область

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Ночью ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО Vampire, сбиты 15 снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее об обстреле со стороны Украины сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет. Однако повреждены дома и автомобили.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками13 воздушных целей сбито над Белгородом: два человека раненыМужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду

белгород

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгород, белгородская область, новости сво