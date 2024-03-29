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ВСУ обстреливают Белгород реактивными снарядами Vampire
ВСУ обстреливают Белгород реактивными снарядами Vampire - РИА Новости Крым, 29.03.2024
ВСУ обстреливают Белгород реактивными снарядами Vampire
Ночью ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО Vampire, сбиты 15 снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T07:21
2024-03-29T07:21
2024-03-29T07:46
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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белгородская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Ночью ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО Vampire, сбиты 15 снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее об обстреле со стороны Украины сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет. Однако повреждены дома и автомобили.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками13 воздушных целей сбито над Белгородом: два человека раненыМужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгород, белгородская область, новости сво
ВСУ обстреливают Белгород реактивными снарядами Vampire
Минобороны: над Белгородской областью сбиты 15 реактивных снарядов Vampire
07:21 29.03.2024 (обновлено: 07:46 29.03.2024)