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Атака на Белгород: у женщины ожоги после пожара в доме, есть разрушения - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Атака на Белгород: у женщины ожоги после пожара в доме, есть разрушения
Атака на Белгород: у женщины ожоги после пожара в доме, есть разрушения - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Атака на Белгород: у женщины ожоги после пожара в доме, есть разрушения
В Белгороде из-за прилетевшего снаряда ВСУ пострадала женщина – у местной жительницы загорелся дом, у нее ожог руки второй степени, сообщил губернатор Гладков. РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T09:10
2024-03-31T09:25
белгородская область
новости
белгород
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
атака всу на белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Белгороде из-за прилетевшего снаряда ВСУ пострадала женщина – у местной жительницы загорелся дом, у нее ожог руки второй степени, сообщил губернатор Гладков.Также губернатор сообщил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домовладений, в двух из которых произошло возгорание – пожарные расчеты оперативно их ликвидировали.Осколками посечено три автомобиля. Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места повреждений для устранения последствий, уточнил Гладков.В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский есть различные разрушения в двух частных домовладениях, также поврежден один автомобиль. В поселке Дубовое в одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор, в селе Таврово посечен забор частного домовладения, перечислил губернатор.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется, подчеркнул Гладков.В пятницу один мужчина погиб и еще два человека пострадали в результате атаки БПЛА самолетного типа на Белгород.В четверг село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА – пострадал мужчина.В среду после удара ВСУ по Белгороду были повреждены дома, больница, школы и детсады. В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.В понедельник дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области – подросток получил баротравму и контузию.
https://crimea.ria.ru/20240331/ataka-na-yaroslavskuyu-oblast-sbity-ukrainskie-bespilotniki-1136163037.html
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белгородская область, новости, белгород, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, атака всу на белгород
Атака на Белгород: у женщины ожоги после пожара в доме, есть разрушения

Женщина получила ожоги после пожара в доме в результате атаки ВСУ на Белгород

09:10 31.03.2024 (обновлено: 09:25 31.03.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАтака ВСУ на Белгород
Атака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Белгороде из-за прилетевшего снаряда ВСУ пострадала женщина – у местной жительницы загорелся дом, у нее ожог руки второй степени, сообщил губернатор Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал – это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени, бригадой скорой была оказана необходимая помощь на месте. Госпитализация не потребовалась", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также губернатор сообщил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домовладений, в двух из которых произошло возгорание – пожарные расчеты оперативно их ликвидировали.
Осколками посечено три автомобиля. Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места повреждений для устранения последствий, уточнил Гладков.
В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский есть различные разрушения в двух частных домовладениях, также поврежден один автомобиль. В поселке Дубовое в одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор, в селе Таврово посечен забор частного домовладения, перечислил губернатор.
На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется, подчеркнул Гладков.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАтака ВСУ на Белгород
Атака ВСУ на Белгород
1 из 3
Атака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАтака ВСУ на Белгород
Атака ВСУ на Белгород
2 из 3
Атака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАтака ВСУ на Белгород
Атака ВСУ на Белгород
3 из 3
Атака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 3
Атака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 3
Атака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 3
Атака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В пятницу один мужчина погиб и еще два человека пострадали в результате атаки БПЛА самолетного типа на Белгород.
В четверг село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА – пострадал мужчина.
В среду после удара ВСУ по Белгороду были повреждены дома, больница, школы и детсады. В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.
В понедельник дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области – подросток получил баротравму и контузию.
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