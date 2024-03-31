https://crimea.ria.ru/20240331/ataka-na-belgorod-u-zhenschiny-ozhogi-posle-pozhara-v-dome-est-razrusheniya-1136163521.html

Атака на Белгород: у женщины ожоги после пожара в доме, есть разрушения

Атака на Белгород: у женщины ожоги после пожара в доме, есть разрушения - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Атака на Белгород: у женщины ожоги после пожара в доме, есть разрушения

В Белгороде из-за прилетевшего снаряда ВСУ пострадала женщина – у местной жительницы загорелся дом, у нее ожог руки второй степени, сообщил губернатор Гладков. РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T09:10

2024-03-31T09:10

2024-03-31T09:25

белгородская область

новости

белгород

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

атака всу на белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Белгороде из-за прилетевшего снаряда ВСУ пострадала женщина – у местной жительницы загорелся дом, у нее ожог руки второй степени, сообщил губернатор Гладков.Также губернатор сообщил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домовладений, в двух из которых произошло возгорание – пожарные расчеты оперативно их ликвидировали.Осколками посечено три автомобиля. Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места повреждений для устранения последствий, уточнил Гладков.В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский есть различные разрушения в двух частных домовладениях, также поврежден один автомобиль. В поселке Дубовое в одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор, в селе Таврово посечен забор частного домовладения, перечислил губернатор.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется, подчеркнул Гладков.В пятницу один мужчина погиб и еще два человека пострадали в результате атаки БПЛА самолетного типа на Белгород.В четверг село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА – пострадал мужчина.В среду после удара ВСУ по Белгороду были повреждены дома, больница, школы и детсады. В административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.В понедельник дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области – подросток получил баротравму и контузию.

https://crimea.ria.ru/20240331/ataka-na-yaroslavskuyu-oblast-sbity-ukrainskie-bespilotniki-1136163037.html

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