Атака на Белгород: у женщины ожоги после пожара в доме, есть разрушения
Женщина получила ожоги после пожара в доме в результате атаки ВСУ на Белгород
09:10 31.03.2024 (обновлено: 09:25 31.03.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАтака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. В Белгороде из-за прилетевшего снаряда ВСУ пострадала женщина – у местной жительницы загорелся дом, у нее ожог руки второй степени, сообщил губернатор Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал – это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени, бригадой скорой была оказана необходимая помощь на месте. Госпитализация не потребовалась", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также губернатор сообщил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домовладений, в двух из которых произошло возгорание – пожарные расчеты оперативно их ликвидировали.
Осколками посечено три автомобиля. Также есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места повреждений для устранения последствий, уточнил Гладков.
В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский есть различные разрушения в двух частных домовладениях, также поврежден один автомобиль. В поселке Дубовое в одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор, в селе Таврово посечен забор частного домовладения, перечислил губернатор.
На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется, подчеркнул Гладков.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАтака ВСУ на Белгород
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Атака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАтака ВСУ на Белгород
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Атака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАтака ВСУ на Белгород
3 из 3
Атака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 3
Атака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 3
Атака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 3
Атака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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