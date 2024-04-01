17 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
ПВО России сбила 17 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью – Минобороны
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПВО
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщает Минобороны России.
"Около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО 17 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
ВСУ ежедневно атакуют Белгород и Белгородскую область. Накануне в результате обстрела украинскими боевиками села Дунайка Грайворонского городского округа погибла мирная жительница, которая в момент атаки находилась на улице.
В пятницу один мужчина погиб и еще два человека пострадали в результате атаки вражеских беспилотников на Белгород. В четверг село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атаке украинских дронов - пострадал местный житель.
В среду после удара ВСУ по Белгороду были повреждены дома, больница, школы и детсады. В административное здание Белгорода врезался беспилотник ВСУ, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.
В понедельник украинские дроны-камикадзе атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области – подросток получил баротравму и контузию.
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