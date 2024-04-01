https://crimea.ria.ru/20240401/17-reaktivnykh-snaryadov-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1136196027.html

17 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

17 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 01.04.2024

17 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T17:03

2024-04-01T17:03

2024-04-01T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщает Минобороны России.ВСУ ежедневно атакуют Белгород и Белгородскую область. Накануне в результате обстрела украинскими боевиками села Дунайка Грайворонского городского округа погибла мирная жительница, которая в момент атаки находилась на улице.В пятницу один мужчина погиб и еще два человека пострадали в результате атаки вражеских беспилотников на Белгород. В четверг село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось атаке украинских дронов - пострадал местный житель.В среду после удара ВСУ по Белгороду были повреждены дома, больница, школы и детсады. В административное здание Белгорода врезался беспилотник ВСУ, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.В понедельник украинские дроны-камикадзе атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области – подросток получил баротравму и контузию.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина ранена при атаке на Курскую областьАтака на Ярославскую область: сбиты украинские беспилотникиВСУ обстреливают Белгород реактивными снарядами Vampire

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, министерство обороны рф