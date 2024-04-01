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Девять человек ранены при атаке ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Девять человек ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
Девять человек ранены при атаке ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Девять человек ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
Девять человек получили ранения при очередной атаке украинских боевиков по Белгороду и Белгородскому району. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T18:09
2024-04-01T18:13
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
обстрелы всу
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Девять человек получили ранения при очередной атаке украинских боевиков по Белгороду и Белгородскому району. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Минобороны сообщили, что в понедельник около 16:00 средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.Все пострадавшие доставлены в городские больницы.Кроме того, ударами в Белгороде выбиты окна в 13 квартирах восьми многоэтажек, повреждены частные жилые дома. "В школе №41 в результате прилета сильно посечен фасад здания - побита плитка, выбито порядка двадцати окон. Также повреждено 3 автомобиля, один из которых полностью сгорел", - добавил Гладков.В Белгородском районе в поселке Дубовое и селе Таврово повреждены по два частных домовладения. В поселке Новосадовый посечен осколками один автомобиль. В поселке Майский выбиты окна в частном домовладении.ВСУ ежедневно атакуют Белгород и Белгородскую область. Накануне в результате обстрела украинскими боевиками села Дунайка Грайворонского городского округа погибла мирная жительница, которая в момент атаки находилась на улице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчинаВ Белгороде дрон врезался в жилой дом – погиб мужчина и ранены двоеДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия
Девять человек ранены при атаке ВСУ по Белгородской области

Девять человек пострадали при массированном ударе ВСУ по Белгородской области - Гладков

18:09 01.04.2024 (обновлено: 18:13 01.04.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района
Последствия обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Девять человек получили ранения при очередной атаке украинских боевиков по Белгороду и Белгородскому району. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Минобороны сообщили, что в понедельник около 16:00 средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.

"По предварительной информации, девять человек пострадали. Один мужчина в тяжелом состоянии - у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери - баротравма. Семь человек - шестеро мужчин и одна женщина - с осколочными ранениям разных частей тела и баротравмами", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Все пострадавшие доставлены в городские больницы.
Кроме того, ударами в Белгороде выбиты окна в 13 квартирах восьми многоэтажек, повреждены частные жилые дома.
"В школе №41 в результате прилета сильно посечен фасад здания - побита плитка, выбито порядка двадцати окон. Также повреждено 3 автомобиля, один из которых полностью сгорел", - добавил Гладков.
В Белгородском районе в поселке Дубовое и селе Таврово повреждены по два частных домовладения. В поселке Новосадовый посечен осколками один автомобиль. В поселке Майский выбиты окна в частном домовладении.
ВСУ ежедневно атакуют Белгород и Белгородскую область. Накануне в результате обстрела украинскими боевиками села Дунайка Грайворонского городского округа погибла мирная жительница, которая в момент атаки находилась на улице.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьОбстрелы ВСУВячеслав ГладковПроисшествия
 
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