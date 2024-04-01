https://crimea.ria.ru/20240401/devyat-chelovek-raneny-pri-atake-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1136199181.html

Девять человек ранены при атаке ВСУ по Белгородской области

Девять человек ранены при атаке ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Девять человек ранены при атаке ВСУ по Белгородской области

Девять человек получили ранения при очередной атаке украинских боевиков по Белгороду и Белгородскому району. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T18:09

2024-04-01T18:09

2024-04-01T18:13

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

обстрелы всу

вячеслав гладков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Девять человек получили ранения при очередной атаке украинских боевиков по Белгороду и Белгородскому району. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Минобороны сообщили, что в понедельник около 16:00 средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.Все пострадавшие доставлены в городские больницы.Кроме того, ударами в Белгороде выбиты окна в 13 квартирах восьми многоэтажек, повреждены частные жилые дома. "В школе №41 в результате прилета сильно посечен фасад здания - побита плитка, выбито порядка двадцати окон. Также повреждено 3 автомобиля, один из которых полностью сгорел", - добавил Гладков.В Белгородском районе в поселке Дубовое и селе Таврово повреждены по два частных домовладения. В поселке Новосадовый посечен осколками один автомобиль. В поселке Майский выбиты окна в частном домовладении.ВСУ ежедневно атакуют Белгород и Белгородскую область. Накануне в результате обстрела украинскими боевиками села Дунайка Грайворонского городского округа погибла мирная жительница, которая в момент атаки находилась на улице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчинаВ Белгороде дрон врезался в жилой дом – погиб мужчина и ранены двоеДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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