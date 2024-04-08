https://crimea.ria.ru/20240408/v-odesse-povrezhden-obekt-transportnoy-infrastruktury-1136357979.html

В Одессе поврежден объект транспортной инфраструктуры

В Одессе поврежден объект транспортной инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.04.2024

В Одессе поврежден объект транспортной инфраструктуры

Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Одесском районе в ночь на понедельник. Об этом сообщает председатель областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T07:31

2024-04-08T07:31

2024-04-08T07:31

одесса

новости сво

украина

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134902625_203:48:1277:652_1920x0_80_0_0_b4f79b1e00fb525b37b7a02cd3213616.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Одесском районе в ночь на понедельник. Об этом сообщает председатель областной военной администрации Олег Кипер.В ночь на понедельник в регионе была объявлена воздушная тревога.В минувшую субботу серия взрывов прогремела в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о поражении ряда административных зданий. В Одессе после работы украинской ПВО взрывной волной повреждены строения в прибрежной зоне. В Херсоне зафиксировано попадание в здание одного из предприятий - там вспыхнул пожар, а в Никополе повреждены линии электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 населенных пунктов обесточены на УкраинеВ Харькове полностью остановилось метроЕсть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт

одесса

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, новости сво, украина, в мире, новости