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В Одессе поврежден объект транспортной инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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В Одессе поврежден объект транспортной инфраструктуры
В Одессе поврежден объект транспортной инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.04.2024
В Одессе поврежден объект транспортной инфраструктуры
Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Одесском районе в ночь на понедельник. Об этом сообщает председатель областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T07:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Одесском районе в ночь на понедельник. Об этом сообщает председатель областной военной администрации Олег Кипер.В ночь на понедельник в регионе была объявлена воздушная тревога.В минувшую субботу серия взрывов прогремела в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о поражении ряда административных зданий. В Одессе после работы украинской ПВО взрывной волной повреждены строения в прибрежной зоне. В Херсоне зафиксировано попадание в здание одного из предприятий - там вспыхнул пожар, а в Никополе повреждены линии электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 населенных пунктов обесточены на УкраинеВ Харькове полностью остановилось метроЕсть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт
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РИА Новости Крым
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96
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РИА Новости Крым
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5
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96
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одесса, новости сво, украина, в мире, новости
В Одессе поврежден объект транспортной инфраструктуры

В Одессе поврежден объект транспортно-логистической инфраструктуры

07:31 08.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Объект транспортной инфраструктуры поврежден в Одесском районе в ночь на понедельник. Об этом сообщает председатель областной военной администрации Олег Кипер.
"В Одесском районе поврежден объект транспортно-логистической инфраструктуры", – написал в своем Telegram-канале Кипер.
В ночь на понедельник в регионе была объявлена воздушная тревога.
В минувшую субботу серия взрывов прогремела в Харькове, Киевской области, Одессе, Хмельницкой, Николаевской, Днепропетровской областях и Запорожье. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о поражении ряда административных зданий. В Одессе после работы украинской ПВО взрывной волной повреждены строения в прибрежной зоне. В Херсоне зафиксировано попадание в здание одного из предприятий - там вспыхнул пожар, а в Никополе повреждены линии электропередачи.
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