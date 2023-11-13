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Зеленский сделал Джемилева героем Украины - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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Зеленский сделал Джемилева героем Украины
Зеленский сделал Джемилева героем Украины - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Зеленский сделал Джемилева героем Украины
Экс-лидер меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев получил звание Героя Украины. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T22:41
2023-11-13T22:41
мустафа джемилев
владимир зеленский (президент украины)
украина
политика
меджлис*
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Экс-лидер меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев получил звание Героя Украины. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.Джемилев руководил запрещенным в России "меджлисом крымско-татарского народа"* с 1991 по 2013 годы. Организация не была юридически зарегистрирована и не находилась в правовом поле Украины, но позиционировала себя как орган национального самоуправления крымских татар. При этом "меджлис"* во главе с Джемилевым активно участвовал в политической жизни Крыма, в том числе путем оказания информационного и политического давления на местные власти. Джемилев несколько раз избирался депутатом Верховной рады Украины от различных политических партий. В период нахождения Крыма в составе Украины открыто враждовал с пророссийскими партиями и организациями полуострова, занимая националистическую проукраинскую позицию.Джемилев и "меджлис"* активно сотрудничали с турецкими организациями, получая от них финансирование. Средства шли через Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (ТIКА). Весной 2016 года в Сеть "слили" фото служебных записок от руководителей крымского главка СБУ, датированных 2012-2014 годами. Из докладов силовиков следует, что "меджлис"* за четыре года получил через TIKA более 1 млн долларов, взамен собирая информацию для турецких спецслужб и лоббируя нужные Анкаре решения.После референдума 16 марта 2014 года и вхождения Крыма в состав России Джемилеву был запрещен въезд в РФ. "Меджлис крымско-татарского народа" был запрещен судом как экстремистская организация, а в отношении Джемилева и некоторых его приближенных были возбуждены уголовные дела.Летом 2020 года в суд в Крыму приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Джемилева. Ему вменяют три статьи УК РФ: о незаконном пересечении границы России, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном хранении боеприпасов.Один из эпизодов произошел в начале мая 2014 году. Тогда Джемилев прилетел из Киева в московский аэропорт "Шереметьево", где ему пограничниками было отказано во въезде в страну. В тот же день он отправился обратно на Украину. На следующий день Джемилев со сторонниками, по данным следствия, незаконно пересек границу Республики Крым с Украиной.Также следствием установлено, что Джемилев хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7.62 мм, о нахождении ключа от сейфа было известно его сыну. В мае 2013 года сын Джемилева незаконно завладел оружием и убил человека.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары высказались о выдвижении Джемилева на Нобелевскую премиюВ Крыму резко ответили на фантазии ДжемилеваСуд в Крыму ужесточил приговор Джемилеву: ему грозит реальный срок
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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мустафа джемилев, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, меджлис*, новости
Зеленский сделал Джемилева героем Украины

Зеленский присвоил Джемилеву звание Герой Украины по случаю юбилея

22:41 13.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский присвоил Мустафе Джемилеву звание Героя Украины
Владимир Зеленский присвоил Мустафе Джемилеву звание Героя Украины
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Экс-лидер меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев получил звание Героя Украины. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Сегодня Мустафе Джемилеву исполнилось 80 лет. Поздравил его, отметил званием Героя Украины", - написал Зеленский.
Джемилев руководил запрещенным в России "меджлисом крымско-татарского народа"* с 1991 по 2013 годы. Организация не была юридически зарегистрирована и не находилась в правовом поле Украины, но позиционировала себя как орган национального самоуправления крымских татар. При этом "меджлис"* во главе с Джемилевым активно участвовал в политической жизни Крыма, в том числе путем оказания информационного и политического давления на местные власти.
Джемилев несколько раз избирался депутатом Верховной рады Украины от различных политических партий. В период нахождения Крыма в составе Украины открыто враждовал с пророссийскими партиями и организациями полуострова, занимая националистическую проукраинскую позицию.
Джемилев и "меджлис"* активно сотрудничали с турецкими организациями, получая от них финансирование. Средства шли через Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (ТIКА). Весной 2016 года в Сеть "слили" фото служебных записок от руководителей крымского главка СБУ, датированных 2012-2014 годами. Из докладов силовиков следует, что "меджлис"* за четыре года получил через TIKA более 1 млн долларов, взамен собирая информацию для турецких спецслужб и лоббируя нужные Анкаре решения.
После референдума 16 марта 2014 года и вхождения Крыма в состав России Джемилеву был запрещен въезд в РФ. "Меджлис крымско-татарского народа" был запрещен судом как экстремистская организация, а в отношении Джемилева и некоторых его приближенных были возбуждены уголовные дела.
Летом 2020 года в суд в Крыму приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Джемилева. Ему вменяют три статьи УК РФ: о незаконном пересечении границы России, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном хранении боеприпасов.
Один из эпизодов произошел в начале мая 2014 году. Тогда Джемилев прилетел из Киева в московский аэропорт "Шереметьево", где ему пограничниками было отказано во въезде в страну. В тот же день он отправился обратно на Украину. На следующий день Джемилев со сторонниками, по данным следствия, незаконно пересек границу Республики Крым с Украиной.
Также следствием установлено, что Джемилев хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7.62 мм, о нахождении ключа от сейфа было известно его сыну. В мае 2013 года сын Джемилева незаконно завладел оружием и убил человека.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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Мустафа ДжемилевВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаПолитикамеджлис*Новости
 
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