https://crimea.ria.ru/20231113/zelenskiy-sdelal-dzhemileva-geroem-ukrainy-1132765555.html

Зеленский сделал Джемилева героем Украины

Зеленский сделал Джемилева героем Украины - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Зеленский сделал Джемилева героем Украины

Экс-лидер меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев получил звание Героя Украины. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T22:41

2023-11-13T22:41

2023-11-13T22:41

мустафа джемилев

владимир зеленский (президент украины)

украина

политика

меджлис*

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Экс-лидер меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев получил звание Героя Украины. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.Джемилев руководил запрещенным в России "меджлисом крымско-татарского народа"* с 1991 по 2013 годы. Организация не была юридически зарегистрирована и не находилась в правовом поле Украины, но позиционировала себя как орган национального самоуправления крымских татар. При этом "меджлис"* во главе с Джемилевым активно участвовал в политической жизни Крыма, в том числе путем оказания информационного и политического давления на местные власти. Джемилев несколько раз избирался депутатом Верховной рады Украины от различных политических партий. В период нахождения Крыма в составе Украины открыто враждовал с пророссийскими партиями и организациями полуострова, занимая националистическую проукраинскую позицию.Джемилев и "меджлис"* активно сотрудничали с турецкими организациями, получая от них финансирование. Средства шли через Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (ТIКА). Весной 2016 года в Сеть "слили" фото служебных записок от руководителей крымского главка СБУ, датированных 2012-2014 годами. Из докладов силовиков следует, что "меджлис"* за четыре года получил через TIKA более 1 млн долларов, взамен собирая информацию для турецких спецслужб и лоббируя нужные Анкаре решения.После референдума 16 марта 2014 года и вхождения Крыма в состав России Джемилеву был запрещен въезд в РФ. "Меджлис крымско-татарского народа" был запрещен судом как экстремистская организация, а в отношении Джемилева и некоторых его приближенных были возбуждены уголовные дела.Летом 2020 года в суд в Крыму приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Джемилева. Ему вменяют три статьи УК РФ: о незаконном пересечении границы России, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном хранении боеприпасов.Один из эпизодов произошел в начале мая 2014 году. Тогда Джемилев прилетел из Киева в московский аэропорт "Шереметьево", где ему пограничниками было отказано во въезде в страну. В тот же день он отправился обратно на Украину. На следующий день Джемилев со сторонниками, по данным следствия, незаконно пересек границу Республики Крым с Украиной.Также следствием установлено, что Джемилев хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7.62 мм, о нахождении ключа от сейфа было известно его сыну. В мае 2013 года сын Джемилева незаконно завладел оружием и убил человека.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары высказались о выдвижении Джемилева на Нобелевскую премиюВ Крыму резко ответили на фантазии ДжемилеваСуд в Крыму ужесточил приговор Джемилеву: ему грозит реальный срок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мустафа джемилев, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, меджлис*, новости