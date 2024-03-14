Всегда вбивали клин – Аксенов оценил отношение Киева к крымчанам
Крымская весна спасла жителей полуострова от кровопролития – Аксенов
16:07 14.03.2024 (обновлено: 16:16 14.03.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Украинские власти всегда стремились вбить клин между многонациональными крымчанами, а события Крымской весны явились для жителей полуострова спасением от кровопролития. Об этом завил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Слава Богу все произошло. То, что здесь была бы кровь, и что крымчан разных национальностей и разных вероисповеданий разводили бы по разным углам - украинская власть всегда работала на разъединение крымского общества, всегда вбивали клин между людьми разных национальностей и не только – искали варианты любые чтобы здесь посеять вражду и ненависть", – сказал Аксенов.
При этом, по его словам, от неминуемого кровопролития крымчане спаслись благодаря собственному единству.
"Людю это все понимали. Здесь никого не обманешь, какое отношение к Крыму было. Все что произошло – Божий Промысел, решение и воля нашего президента, и воля крымчан к победе", – констатировал он.
Полное интервью главы Республики Сергея Аксенова слушайте на радио "Спутник в Крыму" в четверг в 17:30.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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