https://crimea.ria.ru/20240314/vsegda-vbivali-klin--aksenov-otsenil-otnoshenie-kieva-k-krymchanam-1135657530.html

Всегда вбивали клин – Аксенов оценил отношение Киева к крымчанам

Всегда вбивали клин – Аксенов оценил отношение Киева к крымчанам - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Всегда вбивали клин – Аксенов оценил отношение Киева к крымчанам

Украинские власти всегда стремились вбить клин между многонациональными крымчанами, а события Крымской весны явились для жителей полуострова спасением от... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T16:07

2024-03-14T16:07

2024-03-14T16:16

сергей аксенов

10 лет крымской весне

крымская весна

новости крыма

крым

общество

референдум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0e/1135651586_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d7ff938d5c47c28af009a2eca06a263b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Украинские власти всегда стремились вбить клин между многонациональными крымчанами, а события Крымской весны явились для жителей полуострова спасением от кровопролития. Об этом завил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".При этом, по его словам, от неминуемого кровопролития крымчане спаслись благодаря собственному единству.Полное интервью главы Республики Сергея Аксенова слушайте на радио "Спутник в Крыму" в четверг в 17:30.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для РоссииКак россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопросСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крымская весна, новости крыма, крым, общество, референдум