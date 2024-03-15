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На скале в Ялте развернули 28-метровые флаги России и Крыма
На скале в Ялте развернули 28-метровые флаги России и Крыма - РИА Новости Крым, 15.03.2024
На скале в Ялте развернули 28-метровые флаги России и Крыма
На Ай-Тодор в Ялте накануне 10-летия Крымской весны устроили флешмоб с флагами. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T16:55
2024-03-15T16:55
2024-03-15T16:55
10 лет крымской весне
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крымская весна
новости крыма
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. На Ай-Тодор в Ялте накануне 10-летия Крымской весны устроили флешмоб с флагами. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.По словам мэра, идея флешмоба принадлежала подростково-молодежному центру под руководством Елены Кирилловой. К ее реализации были привлечены практически все службы администрации города, скалолазы. Флаг сшили волонтеры студии "Доброшвеюшка"."Этим флешмобом передаем поздравления в каждый уголок нашей любимой Родины. Мы вместе! Мы едины, как и многие века. И способны справиться с самыми сложными вызовами времени!", - написала Янина Павленко.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпохальное решение: Матвиенко поздравила крымчан с юбилеем Крымской весныКрымчане всегда верили в Россию – Аксенов о событиях Крымской весныВладимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации
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ялта, крымская весна, новости крыма, крым, общество, россия, янина павленко
На скале в Ялте развернули 28-метровые флаги России и Крыма
28-метровые флаги России и Крыма развернули на скале у Ласточкиного гнезда в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. На Ай-Тодор в Ялте накануне 10-летия Крымской весны устроили флешмоб с флагами. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.
"Накануне 10-летия воссоединения Крыма с Россией на скале Ай-Тодор развернуты 28 метровые флаги России и Крыма. Очень символично!" - написала она в своем Telegram-канале.
По словам мэра, идея флешмоба принадлежала подростково-молодежному центру под руководством Елены Кирилловой. К ее реализации были привлечены практически все службы администрации города, скалолазы. Флаг сшили волонтеры студии "Доброшвеюшка".
"Этим флешмобом передаем поздравления в каждый уголок нашей любимой Родины. Мы вместе! Мы едины, как и многие века. И способны справиться с самыми сложными вызовами времени!", - написала Янина Павленко.
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