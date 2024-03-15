https://crimea.ria.ru/20240315/krymchane-vsegda-verili-v-rossiyu--aksenov-o-sobytiyakh-krymskoy-vesny-1135696000.html

Крымчане всегда верили в Россию – Аксенов о событиях Крымской весны

Крымчане всегда верили в Россию – Аксенов о событиях Крымской весны - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Крымчане всегда верили в Россию – Аксенов о событиях Крымской весны

В дни Крымской весны жители полуострова объединились и вместе сделали свой выбор – быть вместе с Россией. И то единство, которое крымчане продемонстрировали в... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T13:16

2024-03-15T13:16

2024-03-15T14:13

10 лет крымской весне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В дни Крымской весны жители полуострова объединились и вместе сделали свой выбор – быть вместе с Россией. И то единство, которое крымчане продемонстрировали в 2014 году, за эти годы сохранилось и приумножилось. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе торжественного собрания, посвященного празднованию 10-й годовщины Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией.По его словам, в событиях 2014-го участвовало подавляющее большинство крымчан – люди выступили единым фронтом и проголосовали за свое будущее. И спустя 10 лет они не только не разочаровались, но и укрепились в своем выборе.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, ряд стран Запада поддерживает Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:К 10-летию воссоединения Крыма с РоссиейВладимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, крымская весна, общество, россия, история