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Крымчане всегда верили в Россию – Аксенов о событиях Крымской весны
Крымчане всегда верили в Россию – Аксенов о событиях Крымской весны - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Крымчане всегда верили в Россию – Аксенов о событиях Крымской весны
В дни Крымской весны жители полуострова объединились и вместе сделали свой выбор – быть вместе с Россией. И то единство, которое крымчане продемонстрировали в... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T13:16
2024-03-15T13:16
2024-03-15T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В дни Крымской весны жители полуострова объединились и вместе сделали свой выбор – быть вместе с Россией. И то единство, которое крымчане продемонстрировали в 2014 году, за эти годы сохранилось и приумножилось. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе торжественного собрания, посвященного празднованию 10-й годовщины Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией.По его словам, в событиях 2014-го участвовало подавляющее большинство крымчан – люди выступили единым фронтом и проголосовали за свое будущее. И спустя 10 лет они не только не разочаровались, но и укрепились в своем выборе.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, ряд стран Запада поддерживает Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:К 10-летию воссоединения Крыма с РоссиейВладимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации Сакральное место: Михалков оценил значение Крыма для России
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Крымчане всегда верили в Россию – Аксенов о событиях Крымской весны
Глава Крыма Аксенов: крымчане всегда верили в Россию
13:16 15.03.2024 (обновлено: 14:13 15.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В дни Крымской весны жители полуострова объединились и вместе сделали свой выбор – быть вместе с Россией. И то единство, которое крымчане продемонстрировали в 2014 году, за эти годы сохранилось и приумножилось. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе торжественного собрания, посвященного празднованию 10-й годовщины Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией.
"Был такой подъем – абсолютно незнакомые друг с другом люди радовались и обнимались, кричали "Ура, мы в России". Это был настоящий драйв. Крымчане всегда верили в Россию, и даже в момент нахождения в составе Украины Крым всегда был пророссийским, а власти Украины этого всегда опасались. Ровным счетом ничего ими не делалось, чтобы поднять уровень жизни в Крыму и благоустроить его, сделать комфортным для людей", - сказал Аксенов.
По его словам, в событиях 2014-го участвовало подавляющее большинство крымчан – люди выступили единым фронтом и проголосовали за свое будущее. И спустя 10 лет они не только не разочаровались, но и укрепились в своем выборе.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, ряд стран Запада поддерживает Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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