https://crimea.ria.ru/20240315/epokhalnoe-reshenie-matvienko-pozdravila-krymchan-s-yubileem-krymskoy-vesny-1135700832.html
Эпохальное решение: Матвиенко поздравила крымчан с юбилеем Крымской весны
Эпохальное решение: Матвиенко поздравила крымчан с юбилеем Крымской весны - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Эпохальное решение: Матвиенко поздравила крымчан с юбилеем Крымской весны
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила крымчан с 10-летием Крымской весны. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T15:15
2024-03-15T15:15
2024-03-15T15:15
10 лет крымской весне
валентина матвиенко
новости
новости крыма
праздники и памятные даты
референдум
крымская весна
совет федерации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135701203_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_792fad5055aa17c917f1d1fb2c1df37f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила крымчан с 10-летием Крымской весны.Матвиенко поблагодарила каждого из жителей и подчеркнула, что Россия просто не могла остаться в стороне, когда стало очевидно, какие сценарии для жителей полуострова готовит режим, захвативший власть в Киеве.Председатель Совфеда напомнила, что президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что опирался в те дни на волю крымчан, на веру в историческую правоту и справедливость, и, конечно, на патриотический порыв россиян, которые единодушно поддержали стремление жителей полуостров к благополучному и безопасному будущему вместе с Россией.И подчеркнула, что это десятилетие стало временем стремительного развития Крыма. За несколько лет на полуострове было сделано существенно больше, чем за все его годы в составе Украины. Удалось полностью интегрировать полуостров в экономическую, социальную и правовую системы страны.Открытие Крымского моста дало мощнейший импульс развитию Причерноморья, налажено постоянное сообщение со всей страной, запущена самая современная трасса "Таврида", построен новый аэропорт, модернизированы промышленное и сельскохозяйственное производства. Безвозвратно в прошлое ушло время, когда полуостров оставался без воды, электроэнергии и газа. Ускоренными темпами возведены объекты социальной сферы. Вернули былую славу "Артеку". Не только возродили, но и вывели на совершенно иной уровень туристическую индустрию, перечислила Матвиенко.Крым вернулся в родную гавань навсегда и больше никогда ее не покинет, подчеркнула она. "Значение и слава тех событий не меркнут, наоборот, они видятся только масштабнее. О них уже пишут в учебниках, снимают фильмы, им посвящены новые музейные залы и экспозиции. Их смысл и ценность передаются следующим, юным поколениям россиян", – сказано в сообщении.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135701203_215:207:2670:2048_1920x0_80_0_0_b63105c4d992a962aee56058309704c9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, новости, новости крыма, праздники и памятные даты, референдум, крымская весна, совет федерации
Эпохальное решение: Матвиенко поздравила крымчан с юбилеем Крымской весны
Валентина Матвиенко поздравила крымчан с 10-летием Крымской весны
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила крымчан с 10-летием Крымской весны.
"Поздравляю вас с праздником, с Днем воссоединения с Россией! 10 лет назад вы приняли поистине эпохальное решение, единодушно проголосовав на референдуме за будущее Крыма в составе нашей большой общей Родины. Подтвердили, что наше родство, наши духовные связи разорвать невозможно, твердо обозначили свою позицию и готовность ее отстаивать, преодолевая любые трудности", – говорится в поздравительном сообщении.
Матвиенко поблагодарила каждого из жителей и подчеркнула, что Россия просто не могла остаться в стороне, когда стало очевидно, какие сценарии для жителей полуострова готовит режим, захвативший власть в Киеве.
Председатель Совфеда напомнила, что президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что опирался в те дни на волю крымчан, на веру в историческую правоту и справедливость, и, конечно, на патриотический порыв россиян, которые единодушно поддержали стремление жителей полуостров к благополучному и безопасному будущему вместе с Россией.
"Спустя 10 лет, считаю, мы можем уверенно назвать Крымскую весну точкой сборки России. В 2014 году наше общество действительно обрело новое качество – качество духовного единства, новую степень прочности, сплоченности и успешность России сегодня в противостоянии агрессии Запада, наша непобедимость как в широком смысле, так и на полях сражений СВО – яркое тому подтверждение", – написала Матвиенко.
И подчеркнула, что это десятилетие стало временем стремительного развития Крыма. За несколько лет на полуострове было сделано существенно больше, чем за все его годы в составе Украины. Удалось полностью интегрировать полуостров в экономическую, социальную и правовую системы страны.
Открытие Крымского моста дало мощнейший импульс развитию Причерноморья, налажено постоянное сообщение со всей страной, запущена самая современная трасса "Таврида", построен новый аэропорт, модернизированы промышленное и сельскохозяйственное производства. Безвозвратно в прошлое ушло время, когда полуостров оставался без воды, электроэнергии и газа. Ускоренными темпами возведены объекты социальной сферы. Вернули былую славу "Артеку". Не только возродили, но и вывели на совершенно иной уровень туристическую индустрию, перечислила Матвиенко.
"Дорогие друзья, можно перечислять и дальше, но все-таки главное наше общее достижение за прошедшие годы – новое качество жизни крымчан. Именно ваш позитивный настрой, ваша уверенность в своем будущем и будущем своих детей, подтверждает абсолютную верность сделанного в марте 2014 года выбора", – убеждена глава Совфеда.
Крым вернулся в родную гавань навсегда и больше никогда ее не покинет, подчеркнула она. "Значение и слава тех событий не меркнут, наоборот, они видятся только масштабнее. О них уже пишут в учебниках, снимают фильмы, им посвящены новые музейные залы и экспозиции. Их смысл и ценность передаются следующим, юным поколениям россиян", – сказано в сообщении.
"Еще раз поздравляю с праздником! Желаю Крыму процветания, крымчанам благополучия, неиссякаемой созидательной энергии и новых побед на благо России!" – подытожила Матвиенко.