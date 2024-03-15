https://crimea.ria.ru/20240315/epokhalnoe-reshenie-matvienko-pozdravila-krymchan-s-yubileem-krymskoy-vesny-1135700832.html

Эпохальное решение: Матвиенко поздравила крымчан с юбилеем Крымской весны

Эпохальное решение: Матвиенко поздравила крымчан с юбилеем Крымской весны - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Эпохальное решение: Матвиенко поздравила крымчан с юбилеем Крымской весны

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила крымчан с 10-летием Крымской весны. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T15:15

2024-03-15T15:15

2024-03-15T15:15

10 лет крымской весне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила крымчан с 10-летием Крымской весны.Матвиенко поблагодарила каждого из жителей и подчеркнула, что Россия просто не могла остаться в стороне, когда стало очевидно, какие сценарии для жителей полуострова готовит режим, захвативший власть в Киеве.Председатель Совфеда напомнила, что президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что опирался в те дни на волю крымчан, на веру в историческую правоту и справедливость, и, конечно, на патриотический порыв россиян, которые единодушно поддержали стремление жителей полуостров к благополучному и безопасному будущему вместе с Россией.И подчеркнула, что это десятилетие стало временем стремительного развития Крыма. За несколько лет на полуострове было сделано существенно больше, чем за все его годы в составе Украины. Удалось полностью интегрировать полуостров в экономическую, социальную и правовую системы страны.Открытие Крымского моста дало мощнейший импульс развитию Причерноморья, налажено постоянное сообщение со всей страной, запущена самая современная трасса "Таврида", построен новый аэропорт, модернизированы промышленное и сельскохозяйственное производства. Безвозвратно в прошлое ушло время, когда полуостров оставался без воды, электроэнергии и газа. Ускоренными темпами возведены объекты социальной сферы. Вернули былую славу "Артеку". Не только возродили, но и вывели на совершенно иной уровень туристическую индустрию, перечислила Матвиенко.Крым вернулся в родную гавань навсегда и больше никогда ее не покинет, подчеркнула она. "Значение и слава тех событий не меркнут, наоборот, они видятся только масштабнее. О них уже пишут в учебниках, снимают фильмы, им посвящены новые музейные залы и экспозиции. Их смысл и ценность передаются следующим, юным поколениям россиян", – сказано в сообщении.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, новости, новости крыма, праздники и памятные даты, референдум, крымская весна, совет федерации