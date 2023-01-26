https://crimea.ria.ru/20230126/truppa-proslavlennogo-gii-eradze-budet-podbirat-artistov-tsirka-v-krymu-1126607689.html

Труппа прославленного Гии Эрадзе будет подбирать артистов цирка в Крыму

Труппа прославленного Гии Эрадзе будет подбирать артистов цирка в Крыму - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Труппа прославленного Гии Эрадзе будет подбирать артистов цирка в Крыму

Заслуженный артист России, обладатель престижных цирковых международных призов Гия Эрадзе, который приехал в Крым на трехмесячные гастроли со своей труппой,... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T20:02

2023-01-26T20:02

2023-01-26T20:02

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симферополь

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гия эрадзе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Заслуженный артист России, обладатель престижных цирковых международных призов Гия Эрадзе, который приехал в Крым на трехмесячные гастроли со своей труппой, проведет на полуострове кастинг по набору в свою труппу цирковых артистов.Также он хочет провести мастер-классы для юных циркачей. В этой инициативе он надеется на поддержку министерства культуры Крыма."Профессиональные артисты будут заниматься с начинающими детьми. Это очень важно, потому что все начинают именно с цирковых студий", - считает обладатель гран-при престижнейших международных цирковых конкурсов.А с наступлением теплых весенних дней в планах гастролирующего цирка – возрождение традиции кавалькад – когда наряженные артисты и различные животные, участвующие в представлении, торжественно и зрелищно проходят по улицам города, в котором дают спектакли.Совместный проект Российской государственной цирковой компании и продюсерского центра Гии Эрадзе приехал в Крым на трехмесячные гастроли. Зрителей ждет трехчасовой удивительный синтез эстрады, цирка и мюзикла.Директор Симферопольского цирка Борис Тезиков утверждает, что еще до начала представлений билеты на большинство спектаклей были раскуплены. Вместе с тем он заметил, что в Симферопольском цирке находится место и для тех, кто не может себе позволить приобрести достаточно дорогие билеты.Так, рассказал Тезиков журналистам, цирковые представления посетят 150 детей из Херсона, Мелитополя и Запорожской области, которые с августа этого года живут и учатся в одном из лагерей Евпатории.

https://crimea.ria.ru/20230126/giya-eradze-smenil-tsirkovoy-festival-v-monako-na-krymskogo-zritelya-1126605947.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, культура, общество, минкульт крыма, новости крыма, цирк, гия эрадзе