https://crimea.ria.ru/20230126/truppa-proslavlennogo-gii-eradze-budet-podbirat-artistov-tsirka-v-krymu-1126607689.html
Труппа прославленного Гии Эрадзе будет подбирать артистов цирка в Крыму
Труппа прославленного Гии Эрадзе будет подбирать артистов цирка в Крыму - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Труппа прославленного Гии Эрадзе будет подбирать артистов цирка в Крыму
Заслуженный артист России, обладатель престижных цирковых международных призов Гия Эрадзе, который приехал в Крым на трехмесячные гастроли со своей труппой,... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T20:02
2023-01-26T20:02
2023-01-26T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Заслуженный артист России, обладатель престижных цирковых международных призов Гия Эрадзе, который приехал в Крым на трехмесячные гастроли со своей труппой, проведет на полуострове кастинг по набору в свою труппу цирковых артистов.Также он хочет провести мастер-классы для юных циркачей. В этой инициативе он надеется на поддержку министерства культуры Крыма."Профессиональные артисты будут заниматься с начинающими детьми. Это очень важно, потому что все начинают именно с цирковых студий", - считает обладатель гран-при престижнейших международных цирковых конкурсов.А с наступлением теплых весенних дней в планах гастролирующего цирка – возрождение традиции кавалькад – когда наряженные артисты и различные животные, участвующие в представлении, торжественно и зрелищно проходят по улицам города, в котором дают спектакли.Совместный проект Российской государственной цирковой компании и продюсерского центра Гии Эрадзе приехал в Крым на трехмесячные гастроли. Зрителей ждет трехчасовой удивительный синтез эстрады, цирка и мюзикла.Директор Симферопольского цирка Борис Тезиков утверждает, что еще до начала представлений билеты на большинство спектаклей были раскуплены. Вместе с тем он заметил, что в Симферопольском цирке находится место и для тех, кто не может себе позволить приобрести достаточно дорогие билеты.Так, рассказал Тезиков журналистам, цирковые представления посетят 150 детей из Херсона, Мелитополя и Запорожской области, которые с августа этого года живут и учатся в одном из лагерей Евпатории.
https://crimea.ria.ru/20230126/giya-eradze-smenil-tsirkovoy-festival-v-monako-na-krymskogo-zritelya-1126605947.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, симферополь, культура, общество, минкульт крыма, новости крыма, цирк, гия эрадзе
Труппа прославленного Гии Эрадзе будет подбирать артистов цирка в Крыму
Цирковой продюсер Гия Эрадзе планирует провести в Крыму кастинг цирковых артистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Заслуженный артист России, обладатель престижных цирковых международных призов Гия Эрадзе, который приехал в Крым на трехмесячные гастроли со своей труппой, проведет на полуострове кастинг по набору в свою труппу цирковых артистов.
"Мы объявляем кастинг, чтобы артисты могли попасть к нам в труппу. Для этого нужны, в первую очередь, хореографические данные, модельная внешность, определенные навыки оригинального жанра, если они присутствуют, спортивная подготовка – все то, что необходимо артисту цирка", - рассказал он на пресс-конференции перед началом гастролей "Королевского цирка" в Симферополе.
Также он хочет провести мастер-классы для юных циркачей. В этой инициативе он надеется на поддержку министерства культуры Крыма.
"Профессиональные артисты будут заниматься с начинающими детьми. Это очень важно, потому что все начинают именно с цирковых студий", - считает обладатель гран-при престижнейших международных цирковых конкурсов.
А с наступлением теплых весенних дней в планах гастролирующего цирка – возрождение традиции кавалькад – когда наряженные артисты и различные животные, участвующие в представлении, торжественно и зрелищно проходят по улицам города, в котором дают спектакли.
Совместный проект Российской государственной цирковой компании и продюсерского центра Гии Эрадзе приехал в Крым
на трехмесячные гастроли. Зрителей ждет трехчасовой удивительный синтез эстрады, цирка и мюзикла.
Директор Симферопольского цирка Борис Тезиков утверждает, что еще до начала представлений билеты на большинство спектаклей были раскуплены. Вместе с тем он заметил, что в Симферопольском цирке находится место и для тех, кто не может себе позволить приобрести достаточно дорогие билеты.
Так, рассказал Тезиков журналистам, цирковые представления посетят 150 детей из Херсона, Мелитополя и Запорожской области, которые с августа этого года живут и учатся в одном из лагерей Евпатории.