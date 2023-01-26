https://crimea.ria.ru/20230126/giya-eradze-smenil-tsirkovoy-festival-v-monako-na-krymskogo-zritelya-1126605947.html

Гия Эрадзе сменил цирковой фестиваль в Монако на крымского зрителя

Гия Эрадзе сменил цирковой фестиваль в Монако на крымского зрителя - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Гия Эрадзе сменил цирковой фестиваль в Монако на крымского зрителя

"Королевский цирк", один из лучших цирков России, впервые приехал в Крым с гастролями. 120 человек труппы и 17 фур реквизита добирались на полуостров из... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T18:04

2023-01-26T18:04

2023-01-26T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. "Королевский цирк", один из лучших цирков России, впервые приехал в Крым с гастролями. 120 человек труппы и 17 фур реквизита добирались на полуостров из белорусского Гомеля, переправившись на пароме через Керченский пролив.Продюсеру труппы "Королевский цирк", заслуженному артисту России Гие Эрадзе уже дважды довелось побывать в Крыму."29 лет назад здесь был национальный коллектив Грузии, и я приезжал, а потом я приезжал сюда 20 лет назад", - рассказал Гия Эрадзе в эфире радио "Спутник в Крыму".Совместный проект Российской государственной цирковой компании и продюсерского центра Гии Эрадзе представляет собой неожиданный крымскому зрителю синтез эстрады, цирка и мюзикла. Номера, поставленные Гией Эрадзе, неоднократно получали призы мировых цирковых конкурсов. Помимо акробатов различных жанров, наездников, воздушных гимнастов, жонглеров, на арене выступают 10 тигров, северные олени, пеликаны, попугаи, тибетские яки лошади и другие животные. Особое внимание Эрадзе уделяет оформлению номеров – это свет, звук, роскошные костюмы артистов, необычный реквизит и декорации. В "Королевском цирке" утверждают, что уникальные декорации в виде королевского замка, возносящегося под самый цирковой купол, будут в Симферополе представлены впервые.Представление длится три часа. За это время зрители почти два десятка раз переносятся из одного волшебного мира в другой, путешествуя по волшебным мирам и эпохам. Как рассказал журналистам директор Симферопольского цирка Борис Тезиков, но и этого великолепия оказалось для гастролирующих мало: танцовщицы цирковой труппы Симферополя будут помогать своим коллегам на арене.Примечательно, что в это же самое время Королевский цирк должен был находиться в Монако, на международном цирковом фестивале, а приехали в Крым.При этом визиты в Крым "Королевский цирк" хочет сделать доброй традицией, так у цирка Гии Эрадзе существует несколько проектов, которые могут проходить в одно и тоже время в разных городах."Совместно с Росгосцирком у нас четыре проекта. Первый проект, первую ласточку мы привезли в Симферополь, и на этом мы только открываем свой творческий путь на этой земле. Например, в Сочи мы работаем 12 лет подряд в одно и то же время, и каждый раз программы разные. Я думаю, что у нас как раз есть февраль-март-апрель, и мы договоримся, чтобы в Крыму в это время были разные наши проекты", - сказал Гия Эрадзе в эфире радио Sputnik в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20230125/restavratsiya-muzeya-kroshitskogo-v-sevastopole-kogda-kartiny-vernutsya-domoy-1126571001.html

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Легендарное шоу Гии Эрадзе – в Крыму Легендарное шоу Гии Эрадзе – в Крыму 2023-01-26T18:04 true PT0M37S

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