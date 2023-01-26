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Гия Эрадзе сменил цирковой фестиваль в Монако на крымского зрителя - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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https://crimea.ria.ru/20230126/giya-eradze-smenil-tsirkovoy-festival-v-monako-na-krymskogo-zritelya-1126605947.html
Гия Эрадзе сменил цирковой фестиваль в Монако на крымского зрителя
Гия Эрадзе сменил цирковой фестиваль в Монако на крымского зрителя - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Гия Эрадзе сменил цирковой фестиваль в Монако на крымского зрителя
"Королевский цирк", один из лучших цирков России, впервые приехал в Крым с гастролями. 120 человек труппы и 17 фур реквизита добирались на полуостров из... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T18:04
2023-01-26T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. "Королевский цирк", один из лучших цирков России, впервые приехал в Крым с гастролями. 120 человек труппы и 17 фур реквизита добирались на полуостров из белорусского Гомеля, переправившись на пароме через Керченский пролив.Продюсеру труппы "Королевский цирк", заслуженному артисту России Гие Эрадзе уже дважды довелось побывать в Крыму."29 лет назад здесь был национальный коллектив Грузии, и я приезжал, а потом я приезжал сюда 20 лет назад", - рассказал Гия Эрадзе в эфире радио "Спутник в Крыму".Совместный проект Российской государственной цирковой компании и продюсерского центра Гии Эрадзе представляет собой неожиданный крымскому зрителю синтез эстрады, цирка и мюзикла. Номера, поставленные Гией Эрадзе, неоднократно получали призы мировых цирковых конкурсов. Помимо акробатов различных жанров, наездников, воздушных гимнастов, жонглеров, на арене выступают 10 тигров, северные олени, пеликаны, попугаи, тибетские яки лошади и другие животные. Особое внимание Эрадзе уделяет оформлению номеров – это свет, звук, роскошные костюмы артистов, необычный реквизит и декорации. В "Королевском цирке" утверждают, что уникальные декорации в виде королевского замка, возносящегося под самый цирковой купол, будут в Симферополе представлены впервые.Представление длится три часа. За это время зрители почти два десятка раз переносятся из одного волшебного мира в другой, путешествуя по волшебным мирам и эпохам. Как рассказал журналистам директор Симферопольского цирка Борис Тезиков, но и этого великолепия оказалось для гастролирующих мало: танцовщицы цирковой труппы Симферополя будут помогать своим коллегам на арене.Примечательно, что в это же самое время Королевский цирк должен был находиться в Монако, на международном цирковом фестивале, а приехали в Крым.При этом визиты в Крым "Королевский цирк" хочет сделать доброй традицией, так у цирка Гии Эрадзе существует несколько проектов, которые могут проходить в одно и тоже время в разных городах."Совместно с Росгосцирком у нас четыре проекта. Первый проект, первую ласточку мы привезли в Симферополь, и на этом мы только открываем свой творческий путь на этой земле. Например, в Сочи мы работаем 12 лет подряд в одно и то же время, и каждый раз программы разные. Я думаю, что у нас как раз есть февраль-март-апрель, и мы договоримся, чтобы в Крыму в это время были разные наши проекты", - сказал Гия Эрадзе в эфире радио Sputnik в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20230125/restavratsiya-muzeya-kroshitskogo-v-sevastopole-kogda-kartiny-vernutsya-domoy-1126571001.html
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Легендарное шоу Гии Эрадзе – в Крыму
Легендарное шоу Гии Эрадзе – в Крыму
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крым, культура, симферополь, общество, гия эрадзе, цирк, новости крыма, видео, фото, мультимедиа
Гия Эрадзе сменил цирковой фестиваль в Монако на крымского зрителя

В Крым вместо Монако: в Симферополе начинаются гастроли "Королевского цирка" Эрадзе

18:04 26.01.2023 (обновлено: 18:15 26.01.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. "Королевский цирк", один из лучших цирков России, впервые приехал в Крым с гастролями. 120 человек труппы и 17 фур реквизита добирались на полуостров из белорусского Гомеля, переправившись на пароме через Керченский пролив.
Продюсеру труппы "Королевский цирк", заслуженному артисту России Гие Эрадзе уже дважды довелось побывать в Крыму.
"29 лет назад здесь был национальный коллектив Грузии, и я приезжал, а потом я приезжал сюда 20 лет назад", - рассказал Гия Эрадзе в эфире радио "Спутник в Крыму".
"С cимферопольского вокзала и поезда я поехал не в гостиницу, а в цирк, попросил пройтись по цирку, потому что у меня такая ностальгия. Я очень рад и счастлив, что мне выпала честь уже в качестве продюсера привезти сюда один из лучших цирковых проектов", - говорит Гия.
Совместный проект Российской государственной цирковой компании и продюсерского центра Гии Эрадзе представляет собой неожиданный крымскому зрителю синтез эстрады, цирка и мюзикла. Номера, поставленные Гией Эрадзе, неоднократно получали призы мировых цирковых конкурсов. Помимо акробатов различных жанров, наездников, воздушных гимнастов, жонглеров, на арене выступают 10 тигров, северные олени, пеликаны, попугаи, тибетские яки лошади и другие животные. Особое внимание Эрадзе уделяет оформлению номеров – это свет, звук, роскошные костюмы артистов, необычный реквизит и декорации. В "Королевском цирке" утверждают, что уникальные декорации в виде королевского замка, возносящегося под самый цирковой купол, будут в Симферополе представлены впервые.
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Представление длится три часа. За это время зрители почти два десятка раз переносятся из одного волшебного мира в другой, путешествуя по волшебным мирам и эпохам. Как рассказал журналистам директор Симферопольского цирка Борис Тезиков, но и этого великолепия оказалось для гастролирующих мало: танцовщицы цирковой труппы Симферополя будут помогать своим коллегам на арене.
Примечательно, что в это же самое время Королевский цирк должен был находиться в Монако, на международном цирковом фестивале, а приехали в Крым.

"Мы должны были быть в Монте-Карло и представлять наших российских артистов на 45 юбилейном фестивале, я должен был быть главным режиссером этого фестиваля. А наш генеральный директор компании Сергея Беляков – членом жюри. Но все, что не делается, все к лучшему. Монте-Карло отказало в участии российским артистам, и поэтому потеряли только они", - считает цирковой артист.

При этом визиты в Крым "Королевский цирк" хочет сделать доброй традицией, так у цирка Гии Эрадзе существует несколько проектов, которые могут проходить в одно и тоже время в разных городах.
"Совместно с Росгосцирком у нас четыре проекта. Первый проект, первую ласточку мы привезли в Симферополь, и на этом мы только открываем свой творческий путь на этой земле. Например, в Сочи мы работаем 12 лет подряд в одно и то же время, и каждый раз программы разные. Я думаю, что у нас как раз есть февраль-март-апрель, и мы договоримся, чтобы в Крыму в это время были разные наши проекты", - сказал Гия Эрадзе в эфире радио Sputnik в Крыму.
© РИА Новости КрымПрогон выступления дрессировщиков "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
Прогон выступления дрессировщиков Королевского цирка Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
1 из 6
Прогон выступления дрессировщиков "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымАртисты "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
Артисты Королевского цирка Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
2 из 6
Артисты "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрогон выступления жонглеров "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
Прогон выступления жонглеров Королевского цирка Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
3 из 6
Прогон выступления жонглеров "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымАртисты "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
Артисты Королевского цирка Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
4 из 6
Артисты "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымАртисты "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
Артисты Королевского цирка Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
5 из 6
Артисты "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВоздушные гимнасты "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
Воздушные гимнасты Королевского цирка Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
6 из 6
Воздушные гимнасты "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
© РИА Новости Крым
1 из 6
Прогон выступления дрессировщиков "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 6
Артисты "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 6
Прогон выступления жонглеров "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
© РИА Новости Крым
4 из 6
Артисты "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
© РИА Новости Крым
5 из 6
Артисты "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
© РИА Новости Крым
6 из 6
Воздушные гимнасты "Королевского цирка" Гия Эрадзе в цирке имени Тезикова в Симферополе
© РИА Новости Крым
 
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