https://crimea.ria.ru/20241110/pokoritel-gigantov-viktor-tikhonov-i-ego-bizony-priekhali-v-krym-1141728047.html

Покоритель гигантов: Виктор Тихонов и его бизоны приехали в Крым

Покоритель гигантов: Виктор Тихонов и его бизоны приехали в Крым - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Покоритель гигантов: Виктор Тихонов и его бизоны приехали в Крым

РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T14:53

2024-11-10T14:53

2024-11-10T14:55

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Его дед первым в мире начал дрессировать зубров, а он, полный тезка деда, оседлал бизона и умело управляет этими гигантскими животными. Наследник цирковой династии Тихоновых Виктор Тихонов и его огромные и пушистые подопечные приехали выступать в Симферопольском цирке.На манеже – бизоны и яки. Животные непредсказуемые, гневливые и даже порой жестокие. Неизвестно, кто опаснее.Бизон – лев среди травоядных"Я с отцом (дрессировщиком Виталием Тихоновым – прим. ред.) спорил по этому поводу. Он всегда работал с яками. Як сильнее характером, выносливее, он переборет и бизона, и кого угодно. А бизон – это лев среди травоядных, интересное и очень умное животное. Когда ему грозит опасность, он умеет оценить и предугадать ситуацию", – рассказывает Виктор Тихонов.Артист на сцене – в образе индейца, для этого приходится соответствовать эффектному образу. Но это для него не сложно."С появлением бизонов у меня в жизни все изменилось, внутренне мне с таким образом комфортно. Я уже и сам начинаю понемногу в этот мир погружаться и живу в этом мире. Даже не пошел в другой проект, отказался от денег, и "остался в прериях", – говорит потомственный дрессировщик.Тихоновых в цирке уже четвертое поколение, а цирковой династии Тихоновых более ста лет. Ее родоначальник Петр Тихонов попал под купол, случайно забредя на представление и встретившись со знаменитым Иваном Поддубным. Дед Виктора, тоже Виктор Тихонов, народный артист СССР, полностью отдал себя дрессуре, как и отец нашего собеседника – Виталий Тихонов.Оседлать бизонаВиктор Тихонов, в детстве мечтал стать водителем фуры, а стал "водителем" бизона."Любому бизону это не очень нравится. Правда, был один индеец, он даже участвовал в соревнованиях бизонов с лошадьми. Были и дрессировщики, которые на зубров садились, но, чтобы полноценно слиться с животным управлять ими, прыгать на них через барьеры – такого нет. Даже сам себе удивляюсь, как у меня получилось", – улыбается Виктор.Он рассказывает, что во время дрессировки получил в прямом смысле слова травмирующий опыт. Дело в том, что бизону, который весит в среднем 500-700 килограммов, интересно побороться, сбросить наездника, они устраивают целые родео."Сначала я без седла был, просто кусок войлока подкладывал и погнали. Но заканчивалось это интересно. Однажды в Ростове я оказался на левом проходе, второй раз я понял, что если остаться на бизоне сидеть, то это будет для меня фатальное завершение карьеры, тогда я с него на дверь запрыгнул, а он мимо проскочил", – говорит о процессе тренировок Виктор Тихонов.И тогда друг Виктора, мастер по коже, изобрел и сшил "бизоноседло" со специальной подпругой под нестандартную и очень мужественную фигуру этих животных.Укрощать яков и бизонов практически бесполезно. Это не те звери, которых можно подавить. И лаской не всегда получается – упрямые. Нужна хитрость и наблюдательность."В моем аттракционе даже то, что я делаю, сложно назвать дрессурой. Могу открыть секрет: у меня есть один подрастающий бизон, он самостоятельно выходит, делает пируэт, восьмерки, заходит на тумбу, прыгает… И я его не дрессировал. Он делает все сам. Но есть минус: он все трюки выполняет по своему разумению. Не понимает, что это работа. И я не знаю, как его заставить", – говорит Виктор.А его помощница Татьяна, задействованная в номере, добавляет: "Каждое представление – это некая импровизация. Мы не знаем, как оно пройдет, под животных подстраиваемся".Вообще то, что Татьяна работает с этими сухопутными гигантами - случай редкий, потому что бизоны не любят женщин. Но Татьяне удалось с ними поладить. Правда, она жалуется, что бизоны очень ревнивы и не терпят слабости. Если в стаде есть бизон слабее других, то они могут его даже убить.В своих номерах Виктор Тихонов старается не только показать животных, но и сделать так, чтобы городские жители узнали, что такое жизнь людей, которые веками перегоняли свой скот из края в край прерий или тибетских гор."У меня есть полудикие яки. В работе с ними я использую уловки чабанов, которые те применяют при перегонах стад с пастбища на пастбище. Но мы пошли немножко дальше, в номере у нас есть конь, он работает без уздечки, без трензеля. Мы загоняем с ним яков в веер, делаем вольте (поворот), санже (разворот), они еще все вместе делают вальс. Использую также элементы, которые применялись индейскими племенами при охоте на бизонов", – рассказал дрессировщик.Цирковая роль сухарей с изюмомЗакулисная жизнь бизонов и яков – это еще один повседневный труд для дрессировщиков. Только овощей каждый бизон съедает в сутки 10 килограммов, а уж сена и березовых веников – без счета. Для того, чтобы животные выглядели на манеже презентабельно, им нужно все время менять опилки – это горы расходного материала, и ручной труд – простое махание лопатой. А яков надо еще и вычесывать.Отдельная история – транспортировка гигантов. Сейчас около Симферопольского цирка стоит "бизоновозк"а – фура с кондиционером, усиленным трапом и стенами."Для бизона крушить стены, ломать что-то – это обычная жизнь. В дороге для них единственное развлечение – что-то поломать, побить, подавить", – говорит Виктор.А еще у дрессировщиков всегда должен быть стратегический запас сухарей с изюмом. Без него ничего не получится."Если их нет, я не знаю, как работать даже. Причем никаким печеньем и бубликами ситуация не спасается. Работают за сухари. У меня есть один трюк, когда я ложусь на тумбу, а бизон надо мной становится. В такой позиции эти животные обычно давят волка. Но меня он не трогает – я его сухариками кормлю", – раскрывает секреты Виктор Тихонов.До 8 декабря он и его подопечные бизоны, яки, лошади, ламы, дикобразы будут давать представления в Симферопольском цирке. А после Виктор снова сядет за руль "бизоновоза" и они отправятся в другие города покорять публику мощью бизонов, с которой удалось поладить человеку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда вода горит: в Крым на гастроли приедет уникальное шоу фонтановВыше всех в цирке: в Симферополе выступает самый высокий артист из Африки На арене бегемоты и верблюды: в Крым приехал цирк Гии Эрадзе - видео

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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